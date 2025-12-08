Ce transmite Ciucu PSD după victoria în Capitală: „Este esenţial pentru încrederea dintre noi"

Ciprian Ciucu, care a câştigat detaşat alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, întrebat dacă în actualul context se aşteaptă la o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei, că îşi doreşte acest lucru.

Ciucu a spus că, în opinia sa, este foarte important să existe „acelaşi tip de comportament" şi „esenţial" pentru încrederea dintre partide.

"Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar şi ce spune la coaliţie să spună şi când se duc în studiouri de televiziune sau când dau declaraţii pe pe holuri. E foarte important să avem acelaşi tip de comportament, este esenţial pentru încrederea dintre noi", a mai spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă, aşa cum îl cunoaşte deja pe Sorin Grindeanu şi cum vede că se comportă PSD la acest moment, se aşteaptă la o altă atitudine a acestui partid în interiorul coaliţiei, „mai conciliantă, mai cooperantă cu PNL".

„Este foarte important să avem acelaşi tip de comportament, este esenţial pentru încrederea dintre noi şi nu ştiu ce o să facă PSD, dar eu v-am spus ce-mi doresc de la PSD", a conchis Ciprian Ciucu.

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu peste 36% din voturile electoratului, arată datele după centralizarea a aproape 100% dintre procesele-verbale.