Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: Eu când am plecat de la Primărie la Cotroceni și am pus mâna pe creștetul lui Videanu a ieșit din primul tur

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria București, câștigate de candidatul PNL Ciprian Ciucu, subliniind că Daniel Băluță este cel mai puțin vinovat de rezultatul de la vot, el decontând atitudinea PSD. Despre Drulă, fostul șef al statului și edil al Capitalei spune că a fost tras în jos de eșecurile USR.

„Bucureștenii nu sunt proști. Comportamentul lui Grindeanu, care ziua susținea deciziile Guvernului, iar noaptea amenința cu ieșirea de la guvernare, a fost sancționat de bucureșteni pe spinarea lui Băluță. Bucureștenii l-au prins pe Băluță și au sancționat PSD-ul.", a declarat Băsescu. Cât despre rezultatul slab obținut de Cătălin Drulă, Traian Băsescu spune că eșecurile USR din ultima perioadă l-au tras în jos.

„Eu când am plecat de la Primărie la Cotroceni și am pus mâna pe creștetul lui Videanu a ieșit din primul tur. Ar fi fost normal ca urmașul celui care a ajuns președinte să câștige. Dar domnul Drulă a candidat în condițiile în care USR a avut numai eșecuri în ultima perioadă. O luăm cu salina de la Praid, avem acum nenorocirea de la Prahova în care 100.000 de oameni nu au apă.", a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu s-a arătat deranjat de ministra Mediului în contextul problemelor din Prahova și de la Praid, pentru care nu și-a asumat răspunderea. „Nu cred că bucureștenii, știind că Drulă reprezintă USR, nu au contabilizat eșecurile USR-ului. Ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului s-a contabilizat în votul bucureștenilor.", mai spune el. „Nu cred că susținerea din partea lui Nicușor Dan l-a tras în jos pe Drulă. Sunt convins că ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului a avut un impact consistent asupra votului pentru Drulă.", a declarat Traian Băsescu.

Despre Anca Alexandrescu, fostul președinte spune că aceasta a plătit prețul ignoranței lui George Simion, care a crezut că poate păcăli bucureștenii cu sloganuri. „AUR-ul îl evacua și pe Nicușor de la Cotroceni să vină mărețul Simion. Iată că au ajuns în fața electoratului, iar electoratul i-a spus Ancăi Alexandrescu 'marș, mă, de aici'. Asta e imaginea AUR-ului în fața electoratului.", a mai spus fostul președinte al României.