Noi dezvăluiri șocante: Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvăluit vineri, 5 septembrie, că 13 directori din cadrul Romsilva au încasat, doar în ultimii 2 ani, în total 1 milion de euro din bonusuri de pensionare.
„Astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva. Practic, am trecut în ordonanță de urgență expres faptul că reorganizarea va putea să fie făcută în baza unei hotărâri de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Era unul dintre argumentele aduse de către Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, că nu ar fi scris cuvântul „reorganizare" în lege. Iată că acum și scrie și există.
Eu consider că exista de la bun început acest temei, dar vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ține în instanțe. Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare nu va fi întoarsă niciodată din pașii pe care i-a făcut până în momentul de față.
De la acest moment practic suntem într-o linie dreaptă în care de luni vom pune în dezbatere publică hotărârea de Guvern în baza noului temei creat. Eu consider că exista temei și înainte, dar acum suntem mai mult ca sigur că există acest temei și de aici vom mai avea 30 de zile lucrătoare în care această hotărâre de Guvern trebuie să stea în transparență și apoi va putea să fie adoptată.
Din 99 de directori vor rămâne 12. Privilegiile trebuie să fie adresate pentru că în contractul colectiv de muncă, în continuare, există această discrepanță uriașă.
Vreau doar să înțelegem un lucru: doar în ultimii 2 ani de zile, 13 directori au reușit să cumuleze bonusul de pensionare în valoare de 1.000.000 euro. Deci vorbim de niște discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita, care ajung la o mână foarte mică de oameni.
Iar acești bani să știți că nu apar din neant, ei apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie pentru că sunt tăiate anumite păduri, sunt făcute lucrări în păduri.
O parte din lucrări, dacă sunt esențiale, trebuie oricum să fie făcute, dar banii aceștia pot fi reorientați către administrarea pădurilor, iar acolo unde nu trebuie să fie făcute în mod expres, s-ar putea să nu fie neapărat nevoie să fie realizate aceste lucrări, decât să tăiem pădurile respective ca să plătim bonusuri de pensionare. Am preferat cu toții, bănuiesc toți românii, să păstrăm pădurile așa cum sunt ele.
Din punctul meu de vedere, trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primești un bonus de pensionare. Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100.000 euro doar de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare, acolo este vorba de niște averi care se dau practic, la propriu, în buzunarul unor oameni doar pentru că au fost în sistem și pentru că au avut niște funcții de conducere în acel sistem. (...) Avem și bonusuri de performanță care se dau fix în direcții silvice care erau cu zeci de milioane pierderi.", a dezvăluit Diana Buzoianu.
Vineri, 5 septembrie, în ședință, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii privind Codul Silvic și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, creând astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
'Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva', se arată într-o informare a Executivului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
În buricul Clujului: Nașul și cu finul au pus mâna pe un club sindical de un milion de euro
În perioada postdecembrista s-a produs un mare jaf și cu patrimoniul organizațiilor cooperatiste și sindicale, car ...
-
Ursula a băgat un fake news cu privire la bruiajul avionului de către ruși: Datele spun altceva - Flight Radar ridică serioase semne de întrebare
La nivelul Comisiei Europene s-a explicat faptul ca avionul Ursulei von der Leyen a fost bruiat de catre sistemele ruseș ...
-
Vacanță sex-inclusive pentru funcționarii primăriei: 7 nopți la Miami, mascate drept studiu despre sărăcie
În timp ce premierul Romaniei cere austeritate și limitarea deplasarilor externe, la Baia Mare banii publici se to ...
-
Tulsi Gabbard acuzată că dinamitează celebra rețea Five Eyes: Serviciile secrete din Europa funcționează în orb
Directoarea serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, este acuzata ca nu vrea sa impartașeasca informațiil ...
-
Adriean Videanu primește ajutor de la Guvern de peste 26 de milioane de euro ca sa resusciteze fabrica familiei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea sa deschida o fabrica de reciclare a deșeurilor pe fosta platforma Mar ...
-
Gata, s-a aflat! Un fost analist al CIA oferă date care pun într-o altă perspectivă așa-zisa Revoluție din România din decembrie 1989
Un fost analist al serviciilor de informații CIA, Richard Andrew Hall, a declarat pentru BIRN ca testamentul lui Ion Ili ...
-
Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!"
Noi stenograme au aparut in dosarul „Fabrica de moșteniri" in care Vlad Virgil, consilier local AUR in cadrul Cons ...
-
Cu cât mai multe doze de vaccin anti-Covid cu atât mortalitatea e mai mare: datele de la 18 milioane de japonezi demonstreaza excesul de morti subite legate de serul mARN
Persoanele care au primit vaccinurile Covid-19 au avut un risc semnificativ mai mare de deces in primul an dupa vaccinar ...
-
Grav de tot: IA de la Meta rescrie istoria Romaniei. Un cercetător: "O formă toxică. Colectează analfabeți transformați în mase ușor de manevrat"
Radu Oltean, artist si cercetator specializat pe ilustrația reconstitutiva istorica si arheologica, incearca de cateva l ...
-
Prins de paparazzi in Herăstrău: Călin Georgescu la discuții cu un personaj controversat despre care a negat ca-l cunoaște
Imagini surprinse de paparazzi dezvaluie o legatura pe care niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut-o pana acum: f ...
-
Ca sa protejeze nume grele din dosar, cazul Epstein e ținut sub cheie: Un judecător federal respinge cererea lui Donald Trump cu privire la publicarea documentelor
Un judecator federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupr ...
-
Dosar secret privind lovitura de stat din 6 decembrie 2024 din România - care indică direct foști oficiali: Iohannis, Ciolacu, Odobescu
O dezvaluire șocanta se contureaza la Washington. Potrivit unei surse de nivel inalt din cadrul administrației Trump, di ...
-
Regimul neo-marxist de la Bucuresti introduce controlul total asupra mobilitatii cetatenilor care vor mai si plati pentru a fi urmariti non-stop!
Pentru cine nu credea pana acum si-si inchipuia ca in Romanie e o mare democratie europeana, credem ca dupa ce va citi c ...
-
Bill Gates a dat undă verde pentru a pulveriza în secret ADN sintetic pe produsele alimentare din fermele sale
Bill Gates, prin sprijinul acordat companiei Flagship Pioneering, a dat unda verde pentru a pulveriza in secret ARN sint ...
-
Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei "antisistem", plătit din bani publici
Compania Naționala de Investiții (CNI) i-a platit 26.000 de euro, in doi ani, conspiraționistului Bogdan Dumitru, cunosc ...
-
Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
Firma Gab Pavolux SRL Buzau a semnat, in ultimii ani, zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering ...
-
Cumetria de la Hidroelectrica: Ministrul Energiei a cerut numirea finului și șefului său de cabinet într-o funcție de conducere
Acționarii Hidroelectrica se vor intruni pe 8 septembrie pentru a numi un nou membru in Consiliul de Supraveghere al com ...
-
Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere
Înca un caz cu presupuse practici imorale și ilicite, pe bani europeni, uimește Romania: achiziții de microbuze el ...
-
Petreceri cu orgii din banii PNRR. Acuzații grave la adresa partidului aflat la putere, în Polonia
O inițiativa de transparența in ceea ce privește cheltuielile de recuperare economica post-Covid ale Poloniei, amanata d ...
-
George Simion are legături cu Ilan Șor. Mesajul găsit de Poliția din Republica Moldova în telefoanele rețelei proruse conduse de oligarhul fugar
Poliția din Republica Moldova a descoperit, in telefoanele unor coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul ...
-
Numele Laurei Codruța Kovesi și al lui Florian Coldea, în centrul unui mare scandal în Grecia
Mare agitație produce un articol al deputatei Noii Democrații din Grecia, Sofia Voultepsi, prin care aceasta pare sa o v ...
-
Cum au dispărut datorii la stat de 113 milioane de euro ale grupului de firme cu cele mai puternice legături cu Rusia. ANAF invocă secretul fiscal, compania nu răspunde
Patru companii din holdingul Grup Servicii Petroliere (GSP), deținut de magnatul constanțean Gabriel Comanescu, nu mai a ...
-
Orgii, amante și avioane militare. Lumea secretă a elitei ruse
Noi relatari despre viața privata a unor membri ai elitei ruse aduc in atenție acuzații de comportament abuziv, relații ...
-
O teorie a conspiratiei? Seismul de aproape 9 grade Richter a fost provocat de SUA și a lovit principala bază de submarine nucleare a Marinei Ruse din Pacific
Teorie a conspiratiei sau nu, dar seismul de aproape 9 grade Richter din Kamcheatka a lovit principala baza de submarine ...
-
Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii
La jumatatea anului trecut, satenii din Casa Veche ( comuna Olanu, județul Valcea ) au asistat la reparația unui stalp d ...
-
Ministrul Transporturilor e acuzat că a dat șpagă ca Anastasiu. Reacția lui Ciprian Șerban: "Totul a fost sub supravegherea autorităților!"
Ministrul Transporturilor, Ciprian Serban, ar fi dat, in trecut, ca om de afaceri, de sase ori mita reprezentantilor unu ...
-
După BNR suntem noi care te facem pe tine! Cât câștigă șefii, angajații obișnuiți și care este salariul net al guvernatorului Mugur Isărescu
Cel mai mare salariu din banca centrala a Romaniei este cel luat, fireste, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Cea mai ...
-
La scurtă vreme după anuntul că Franța va recunoaste statul palestinian, Mossad a atacat cibernetic si a publicat o imensa scurgere de informatii secrete frantuzesti
Pe 23 iulie 2025, un hacker necunoscut - sub pseudonimul „Neferpitou" - a publicat pe un forum de underground pest ...
-
JASON GROUP - O elita de oameni de stiinta se afla la originea Războiului tehnologic ultra-secret al SUA cu restul Lumii
JASON este un grup independent de oameni de știința de elita care consiliaza guvernul Statelor Unite in chestiuni științ ...
-
Manipularea băncilor centrale implicate de suveica Obama-Trump au dus bancnota Rezervei Federale în pragul dispariției și nimeni nu poate face nimic în această privință!
Se știe inca din vremea lui Thomas Jefferson ca monedele fiduciare și bancile centrale au intotdeauna același rezultat: ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu