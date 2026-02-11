Războiul invizibil scos la iveală de Google! Se realizează spionaj cibernetic care vizează direct industria apărării

Companiile din industria apărării nu mai sunt singurele vizate de atacuri informatice. Potrivit unui raport publicat de Google înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen, țintele s-au mutat tot mai mult asupra oamenilor, de la angajați, candidați la angajare și chiar asupra sistemelor personale folosite în afara rețelelor corporative.

Documentul descrie operațiuni cibernetice desfășurate, în mare parte, de grupări sprijinite de state. Țintele includ lanțurile industriale din Uniunea Europeană și Statele Unite, de la companii aerospațiale din Germania până la producători auto din Marea Britanie.

Luke McNamara, analist în cadrul echipei Google care monitorizează amenințările informatice, arată că s-a observat o creștere a atacurilor personalizate, direcționate direct către indivizi. Aceste campanii sunt mai dificil de identificat pentru că nu se desfășoară neapărat în rețelele companiilor, ci pe dispozitive personale, telefoane, laptopuri sau conturi private de e-mail.

Hackerii ar fi clonat site-urile a sute de contractori din domeniul apărării din SUA, Regatul Unit, Germania, Franța, Suedia, Norvegia, Ucraina, Turcia și Coreea de Sud, în încercarea de a obține date sensibile.

În Ucraina, atacurile au inclus tentative de compromitere a conturilor Signal și Telegram ale militarilor, jurnaliștilor și oficialilor. Au fost raportate și campanii extrem de țintite împotriva unităților de drone de pe front, prin impersonarea producătorilor sau a centrelor de instruire.

Autoritățile ucrainene spun că incidentele cibernetice au crescut cu 37% între 2024 și 2025, multe dintre atacuri fiind precedate de perioade lungi de monitorizare a potențialelor ținte.

Grupări de hackeri s-au dat drept recrutori și au creat profiluri detaliate ale angajaților din industria de apărare. În vara trecută, Departamentul Justiției al SUA a anunțat că cetățeni nord-coreeni au obținut locuri de muncă IT la distanță în peste 100 de companii americane.

Și alte state folosesc tactici similare. Grupări au creat portaluri false de recrutare pentru a obține date de autentificare, iar un grup atribuit Chinei a trimis mesaje personalizate angajaților din domeniul aerospațial și al apărării, adaptate vieții personale și locației geografice a acestora.