Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
UE trebuie să elimine obstacolele de pe piața unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global și trebuie să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toți cei 27, atunci prin mecanismul cooperării consolidate, a declarat miercuri Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg.
„La plenara precedentă ne-am concentrat pe tensiunile geopolitice cu care se confruntă UE. Dar puterea noastră pe scena politică depinde de puterea economică. Competitivitatea a fost întotdeauna una dintre prioritățile noastre, dacă nu cea mai importantă", a declarat șefa executivului european în fața eurodeputaților. „Astăzi vreau să mă concentrez pe progrese și pașii următori - comerțul, piața unică și simplificarea", a afirmat ea.
Ursula von der Leyen a subliniat că Europă competitivă poate fi doar independentă, pentru că dependențele se transformă în arme. „Trebuie să ne concentrăm pe deschiderea unor noi oportunități de comerț. Discutăm acum cu Australia, Thailanda, Filipine și EAU acorduri similare" cu cele încheiate până acum cu Mercosur, India sau Indonezia. „Aceasta este calea noastră spre independență", a subliniat ea.
În ceea ce privește piața unică, ea a afirmat că potrivit Fondului Monetar Internațional barierele dintre statele UE sunt mai importante decât cele dintre statele americane. „Acționăm cu frâna de mână trasă. Iată de ce luna viitoare vom propune cel de al 28-lea regim, un set de reguli simplu care se va aplica la fel în întreaga UE. Antreprenorii vor putea înregistra în 24 de ore, online, o companie în orice țară a UE", a afirmat președinta CE.
Revenind la exemplul american, Von der Leyen a vorbit despre un sistem financiar, o piață de capital și câteva centre financiare. „Aici în UE nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, avem și 300 de centre financiare la nivelul UE. Companiile noastre au nevoie de capital imediat, haideți să ne asigurăm că îl primesc anul acesta", a pledat ea în plenul PE. Șefa CE a deschis și ușa „cooperărilor consolidate" în materie de competitivitate, respectiv a reformelor care ar urma să fie efectuate în unele țări voluntare, mai degrabă decât la scara celor 27, așa cum permit tratatele europene în anumite domenii.
„Planul meu A este să mergem împreună cu toți cei 27. Dar dacă nu este posibil tratatul permite cooperarea consolidată. Și trebuie să facem progrese într-un fel sau altul pentru a elimina obstacolele care ne împiedică să devenim un veritabil gigant global", a spus Von der Leyen. Șeful grupului PPE din PE, Manfred Weber, a afirmat în cadrul dezbaterii că UE trebuie să profite de contextul global pentru a deveni cel mai mare pol de competitivitate.
„Mesajul pe care vreau să-l transmit este că avem potențial, avem capital, avem o infrastructură solidă și avem și voința politică de a transforma UE în cel mai mare pol de competitivitate. Haideți să profităm de această ocazie", a spus el în plenul PE. „O Europă care suferă nu este o Europă competitivă. Competitivitatea nu poate să însemne sărăcirea celor care ne susțin economia. Europa nu poate să progreseze reducând salariile sau călcând drepturile în picioare", a afirmat pe de altă parte Iratxe Garcia Perez, lidera grupului S&D.
„A concura înseamnă nu a fi mai ieftini, ci a fi mai buni", a atras ea atenția. Liderul grupului Patrioți pentru Europa, Jordan Bardella, a spus în dezbatere că „Europa vorbește ca o putere, dar trăiește ca un continent în declin". „Europa nu mai pregătește viitorul, în schimb își organizează ieșirea din istoria industrială. În fiecare an, 300 de miliarde de euro pleacă din Europa pentru a finanța industria chineză. (...) Dacă Europa vrea să supraviețuiască trebuie să-și schimbe direcția. Suspendați Pactul Verde. Lumea reală pe care o ignorați nu mai acceptă putere fără producție", a mai afirmat eurodeputatul francez.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
-
Controverse după publicarea dosarelor Epstein - șase nume acoperite fără explicații: unul dintre ei ocupă o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite este acuzat de lipsa de transparența in gestionarea dosarului Jeffrey Epstei ...
-
Mai presus de Constituție: ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE în problema pensiilor magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a facut, marți, un nou pas instituțional major in disputa privind legea pensii ...
-
Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!
Mircea Dinescu a intervenit in dezbaterea aprinsa legata de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Carag ...
-
Anuț sumbru pentru omenire: Șeful de la Anthropic dezvăluie ce lucru periculos ar putea dezvolta inteligența artificială
Într-o analiza detaliata, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explica faptul ca inteligența artificiala avans ...
-
Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvalu ...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
-
S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie
Astrofizicienii au detectat toponiul - o particula exotica atat de mica incat ne redefinește ințelegerea asupra noțiunii ...
-
Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Piețele financiare americane au inregistrat pierderi semnificative saptamana trecuta, dupa ce lansarea unor noi instrume ...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
-
Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații
De mai bine de un secol, cursul raului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care parea sa s ...
-
Oamenii de știință au rezolvat un mister vechi de 100 de ani: ce s-a aflat despre aerul pe care îl respirăm
Cercetatorii de la Universitatea din Warwick au dezvoltat o noua metoda care permite predicția modului in care nanoparti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu