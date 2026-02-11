Experții criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis în urmă cu 32 de ani și nu s-a sinucis!

Noi ipoteze apar după 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain. Experții criminaliști independenți Brian Burnett și Michelle Wilkins au analizat rezultatele autopsiei lui Kurt Cobain și dovezile fizice de la locul morții sale. Aceștia susțin că solistul legendar al trupei Nirvana nu s-a sinucis, ci a fost ucis.

După cum au declarat anchetatorii pentru Daily Mail, concluziile sugerează că „aceasta este o omucidere" și că moartea lui Cobain nu a fost subită. Experții criminaliști au indicat mai mulți factori care susțin teoria crimei în cazul muzicianului. Suspiciunile au fost generate de necroza organelor interne, poziția corpului și amplasarea probelor fizice la locul morții. „Necroza țesutului cerebral și hepatic este compatibilă cu o supradoză, nu cu o moarte prin împușcare", au declarat experții. Aceștia au remarcat că Cobain nu s-ar fi putut împușca singur în timp ce se afla în comă după o supradoză.

Potrivit acestora, părea că „cineva punea în scenă un film și voia ca toată lumea să creadă că este vorba de o sinucidere: chitanța pentru pușcă era în buzunarul lui, chitanța pentru glonț era și ea în buzunarul lui, iar gloanțele erau așezate la rând la picioarele lui". Experții cred că pe 5 aprilie 1994, Kurt Cobain a fost atacat de unul sau mai mulți agresori. Aceștia i-ar fi injectat o doză mare de heroină pentru a-i opri rezistența. Apoi, unul dintre ei l-a împușcat în cap cu o pușcă, i-a pus arma în mână și a scris un bilet de adio fals. Biroul de medicină legală din Seattle, care s-a ocupat de cazul Cobain, a declarat că este pregătit să își reconsidere concluziile dacă apar noi dovezi.