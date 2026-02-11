Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante

Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor privindu-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie corupția și traficul de persoane în țări din întreaga lume.

În Belarus, povestea a avut o altă întorsătură, scrie Kyiv Independent. Dosarele detaliază legătura personală a lui Epstein cu Belarus prin intermediul cetățenei acestei țări, Karina Shuliak, în vârstă de 36 de ani. Potrivit New York Times, Shuliak a fost ultima persoană din afara închisorii cu care Epstein a vorbit înainte de a se sinucide. I se spunea „Inspectoarea", din cauza monitorizării obsesive a activității lui Epstein.

Schimburile de e-mailuri și transferurile bancare din ultimii 10 ani documentează aranjamentele de călătorie, finanțarea familiei lui Shuliak și sprijinul pentru studiile ei de stomatologie în Statele Unite. Un document, cunoscut sub numele de The 1953 Trust, îi lasă femeii cea mai mare parte a averii lui Epstein.

Conform testamentului, întocmit și semnat de Epstein pe 8 august 2019 - cu două zile înainte de moartea sa - Shuliak urma să primească 50 de milioane de dolari, proprietățile infame de pe insulele Little Saint James și Great Saint James ale lui Epstein, ferma Zorro din New Mexico, casa sa din New York și un apartament în centrul Parisului. Shuliak ar fi moștenit, de asemenea, colecția lui Epstein de 48 de diamante, împreună cu un inel cu diamant de aproape 33 de carate, care i-a fost dăruit „în vederea căsătoriei".

Fostă studentă la Universitatea de Medicină din Belarus, Shuliak a sosit în Statele Unite în 2009, când avea 20 de ani, și l-a cunoscut curând pe Epstein. Se pare că și-a continuat studiile la Teachers' College, Columbia University, și a obținut licența de medic stomatolog în Statele Unite cu sprijinul lui Epstein.

În chestionarul completat pentru autoritățile de imigrare din SUA, Shuliak a declarat că se temea pentru siguranța sa personală din cauza „regimului dictatorial din Belarus", a descoperit Serviciul belarus al Radio Europa Liberă RFE/RL în dosarele publicate legat de cazul infractorului sexual Epstein.

Shuliak i-a împărtășit atunci răspunsurile lui Epstein, întrebându-l dacă a dat răspunsurile corecte. Când Karyna Shuliak a vrut să urmeze facultatea de stomatologie a Universității Columbia în 2012, inițial a fost respinsă. Apoi, Epstein ar fi tras niște sfori, iar unele dintre cele mai importante persoane ale facultății au ajutat-o să se admită, arată documentele Departamentului de Justiție, conform The New York Times.

Ca o favoare pentru Epstein, care a spus că avea în vedere o donație de 5 până la 10 milioane de dolari către facultate, decanul facultății de stomatologie de la acea vreme a contactat personal fosta facultate de medicină a lui Shuliak din Belarusul natal. Ea aproape își terminase studiile de stomatologie acolo, iar acesta i-a cerut dosarele medicale, a declarat fostul decan într-un interviu.

Un alt administrator, șeful catedrei de stomatologie pentru adulți, i-a trimis doamnei Shuliak o schiță pentru examenul de admitere la Columbia și ghiduri de studiu. După ce a fost admisă, o a treia persoană - prodecanul pentru afaceri academice - a ajutat la dezvoltarea unui plan de studiu personalizat, ceea ce era necesar deoarece Shuliak se alăturase Universității Columbia mai târziu decât era obișnuit pentru un student transferat la stomatologie, conform înregistrărilor.

După ce aceste politeți au fost acordate unei femei care avea să devină ulterior beneficiara principală a averii sale, Epstein a făcut mai multe donații. În 2012, a donat 100.000 de dolari unui proiect de sănătate publică condus de Dr. Ira B. Lamster, decanul facultății de stomatologie. În 2014, a donat 50.000 de dolari fondului anual al facultății de stomatologie.

Deși centrul medical a decis în cele din urmă să nu continue donația de milioane de dolari, prodecanul, Dr. Letty Moss-Salentijn, a fost de acord șase ani mai târziu să se întâlnească cu Epstein pentru a discuta o posibilă donație de 450.000 de dolari către școală, arată documentele. Columbia a spus că donația nu a fost niciodată făcută.

În mai 2015, Epstein i-a scris Cecilei de Jong, soția guvernatorului de atunci al Insulelor Virgine, pentru a se interesa de licență, care i-a fost acordată ulterior lui Shuliak. Tabloidul britanic The Daily Mail a afirmat că Shuliak a fost implicată și într-o căsătorie fictivă cu Jennifer Kalin, asociată de-ale lui Epstein și cetățeană americană, pentru a se asigura că poate rămâne în Statele Unite.

Înregistrarea căsătoriei apare în baza de date din Belarus, potrivit Belpol. Dosarele recent publicate conțin cererea de divorț a lui Shuliak depusă în noiembrie 2018. Epstein furnize fonduri și părinților lui Shuliak. Între 2013 și 2016, părinții lui Shuliak au primit cel puțin 80.000 de dolari. Prima parte a documentelor din dosarele Epstein, publicată în decembrie, arăta două transferuri către Minsk în 2013, în valoare totală de 30.000 de dolari.

La momentul respectiv, numele destinatarului a fost anonimizat, dar dosarele recent publicate dezvăluie numele - Fedor Shuliak - ale cărui date bancare Kaina Shuliak i le-a comunicat lui Epstein, spunând că Fedor era tatăl ei. Documentele recent publicate conțin cel puțin încă două tranzacții necunoscute anterior: 25.000 de dolari au fost transferați către Fedor Shuliak în 2014, la cererea lui Epstein. Karina Shuliak a transferat încă 25.000 de dolari părinților ei în 2016, informându-l pe Epstein despre acest lucru prin e-mail și atașând o copie a confirmării transferului bancar.

Fondurile ar fi putut fi utilizate pentru achiziționarea unei proprietăți imobiliare, potrivit bazelor de date ale guvernului belarus obținute de Belpol, un grup de opoziție format din foști oficiali ai forțelor de ordine din Belarus. Registrele de stat indică faptul că Fedor Shuliak, un antreprenor, a cumpărat un apartament în Drazdi, o suburbie elegantă a orașului Minsk, cunoscută pentru faptul că găzduiește celebrități și oficiali belaruși.

În dosarele recent publicate, Epstein îi dă instrucțiuni contabilului său, Richard Kahn, să transfere 15.000 de dolari mamei Karinei în ianuarie 2013. La sfârșitul anului 2015, Epstein a menționat necesitatea unei consultații medicale de control pentru mama lui Shuliak într-un e-mail adresat Evei Dubin, fosta sa iubită și medic specialist în cancerul de sân.

Părinții lui Shuliak l-au întâlnit personal pe Epstein, călătorind în Statele Unite în 2012 și 2017, și încă o dată în 2019 - cu mai puțin de o lună înainte de arestarea lui Epstein. Schimburile de e-mailuri din dosarele Epstein includ itinerarii de călătorie și instrucțiuni ale lui Epstein către asistenții săi de a-i prelua pe părinții lui Shuliak de la aeroport. Epstein însuși a obținut o viză belarusă, dar nu a călătorit niciodată în această țară, potrivit Belpol.

Sistemul oficial de trafic de pasageri, care conține detalii despre fiecare persoană - străină sau originară din Belarus - care a trecut vreodată granița de stat a Belarusului, nu conține nicio înregistrare a călătoriei sale.

„Singura modalitate prin care Epstein ar fi putut ajunge în Belarus fără a lăsa urme în sistemul de trafic de pasageri este să zboare în Rusia și să călătorească în Belarus de acolo cu mașina sau trenul, ceea ce este ciudat pentru o persoană cu resurse abundente și avioane private", spune Uldzimir Jihar, reprezentantul Belpol, grupul de belaruși exilați care deține toate înregistrările guvernului belarus până în 2021. În ultima serie de dezvăluiri din dosarele Epstein, Belarus și Minsk sunt menționate de aproximativ 1.500, respectiv 1.000 de ori. Karina Shuliak este menționată de 40.000 de ori.