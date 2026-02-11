Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Germania vrea să implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a climei. Acest „radar" va fi prezentat oficial în primăvară de ministrul Mediului Carsten Schneider, transmite Bild. Se pare că măsura a fost inspirată de un model testat cu succes în Noua Zeelandă. Proiectul guvernului german de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră include un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci.
Ministrul Carsten Schneider va prezenta proiectul în primăvară, ca parte din „Klimaschutzprogramm 2026". (Programul de protejare a climei, n.r.) Potrivit experților, vacile produc aproximativ jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul agricol. Ca să rezolve această problemă, Schneider vrea să introducă un model de monitorizare inspirat de cercetările din Noua Zeelandă, unde tehnologia de măsurare a metanului a fost dat deja rezultate.
Vor fi mai multe metode de monitorizare. De exemmplu, prin sistemul GreenFeed vacile sunt atrase la stații speciale cu hrană, unde un senzor discret colectează aerul expirat de la nivelul capului.
Cu ajutorul unui laborator mobil, animalele de reproducție pot fi analizate în camere portabile timp de 45 de minute, unde senzorii măsoară precis emisiile de metan. De asemenea, va fi analizat și laptele. Cercetătorii pot determina profilul de emisii al vacilor printr-o simplă probă. Ministrul Mediului Schneider vrea să promoveze cercetarea și reproducerea vacilor care emit mai puțin metan. Unele vaci produc 20% mai puține emisii, fără a compromite producția de lapte, și asta datorită geneticii lor.
Chiar dacă proiectul este încă în stadiul de draft, oficialii guvernamentali nu au dorit să ofere mai multe detalii. „Solicităm răbdare, nu comentăm proiecte nefinalizate", a spus un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului. Și Ministerul Agriculturii susține proiectul, concentrându-se pe optimizarea hranei și a metodelor moderne de reproducere. Potrivit unui purtător de cuvânt al Agenției Federale de Mediu (UBA), datele colectate vor fi integrate ulterior în bilanțul climatic.
