Dezvăluiri în Dosarele Epstein. Presa a fost „dusă de nas" cu un cadavru fals la închisoarea unde s-a sinucis miliardarul
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un document al Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite susţine că oficiali din sistemul judiciar american au încercat să distragă atenţia presei cu un cadavru fals după decesul infractorului sexual Jeffrey Epstein într-un centru de detenţie din New York.
Afirmaţia apare în rezumatul unui interviu cu un gardian al închisorii, document care face parte din dosarele Epstein publicate recent. Trucul avea scopul de a asigura transferul fără probleme al cadavrului la morgă. Epstein, care condusese o reţea de abuzuri sexuale timp de mulţi ani, a fost găsit mort în celula sa din Centrul corecţional corecţional (MCC) din New York în august 2019. Potrivit oficialităţilor, el s-a sinucis.
Moartea lui Epstein este subiectul a numeroase teorii ale conspiraţiei date fiind relaţiile lui cu cercurile cele mai înalte ale societăţii şi politicii, precum şi lacunelor în supravegherea bărbatului de 66 de ani în timp ce se afla în închisoare. Potrivit documentului FBI, numeroşi reprezentanţi ai mass-media se adunaseră în faţa centrului de detenţie în ziua morţii lui Epstein.
Pentru a "înşela presa", ceva care semăna cu un corp uman fusese aranjat din cutii de carton şi cearşafuri, a spus angajatul închisorii. Cadavrul fals a fost transferat într-o camionetă albă a serviciului de criminalistică, care a fost apoi urmărită de membrii presei. Cadavrul real a fost transportat "neobservat" într-un autovehicul de culoare neagră.
Documentul FBI care rezumă interogatoriul luat gardianului nu face parte din documentaţia oficială legată de moartea lui Epstein şi nu poate fi verificat în totalitate. Numele gardianului este cenzurat şi nu toate declaraţiile îi pot fi atribuite acestuia. Documentul confirmă că Epstein a vorbit prin telefon cu mama lui cu o zi înainte de a muri. Epstein este descris ca "fericit" pentru că i s-a permis să îşi sune mama.
