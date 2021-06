Vaccinarea copiilor. Argumente pro și contra de la părinți: "Au nevoie și ei de o viață normală!"

România ar putea vaccina Covid peste 600.000 de copii cu vârsta între 12 și 15 ani, potrivit statisticilor naționale. În prima zi a vaccinării, 1.902 de adolescenți au fost vaccinați. Decizia vaccinării aparține părinților, care au păreri împărțite.

În prezent, în platforma națională de vaccinare sunt programați prin intermediul părinților peste 4.100 de copii. Pentru vaccinarea copiilor e obligatoriu ca părintele sau tutorele legal să-și dea acordul scris. Vaccinarea copiilor a creat dezbateri vii în mediul online. Unii părinți sunt de acord să-și vaccineze copiii împotriva Covid-19, în timp ce alții spun că încă se mai gândesc.

Europa Liberă pune în oglindă argumentele unui părinte pro-vaccinare și a unui părinte care nu vrea să-și vaccineze copilul. Ambii părinți au avut Covid-19 și au câte o fată de 15 ani. Iulia Nueleanu, consultant în comunicare, și-a dat acordul pentru vaccinarea Sarei, fetița ei în vârstă de 15 ani, încă din prima zi când a fost permisă vaccinarea copiilor în România. Iulia spune că știe ce înseamnă boala, pentru că și ea și soțul ei au avut COVID-19. „La mine a fost o formă mai ușoară - ca la gripă, dar la soțul meu a fost mai rău. El a stat cam o săptămână cu starea de rău", spune Iulia. Atât ea, cât și soțul ei au aceleași argumente când vine vorba de vaccinarea fiicei lor.

„Îmi doresc să ne întoarcem cât mai repede la o viață cât se poate mai aproape de normalitate, pentru că e complicat să trăiești așa. Suntem la un an și 3 luni de pandemie și trăim o viață cu care nu eram obișnuiți. Copiii au nevoie și ei de o viață normală. Chiar dacă ei poate nu se îmbolnăvesc atât de grav precum adulții, ei sunt purtători ai virusului și nu vreau să planeze asupra copiilor o vină că ei îi îmbolnesc pe alții. În plus, este și un mod de a-i ajuta pe ei să ducă o viață normală, să meargă în tabere, să socializeze", arată Iulia Nueleanu.

A fost de acord ca Sara să vaccineze mai ales că fata a întrebat-o de mai multe ori de ce ea nu se poate vaccina. „Ea știa despre vaccin. Au discutat și la școală, cu argumente pro și contra", a mai spus Iulia. Sara, fiica Iuliei, s-a vaccinat în prima zi când a fost permisă vaccinarea la copii. Pe lângă dorința revenirii la o viață normală, Iulia susține că nu a citit niciun argument științific potrivit căruia vaccinarea la copii nu ar fi recomandată. Atunci când a avut un motiv să nu accepte un anumit vaccin, a făcut acest lucru.

„Nu am niciun argument medical care să mă determine să zic «​mă mai gândesc» dacă îmi vaccinez copilul sau nu. Dacă văd niște argumente, atunci da, nu sunt așa să mă vaccinez în orice caz, dar în cazul vaccinului la copii nu am văzut niciun argument. De exemplu, prima dată mă programasem la AstraZeneca, dar imediat apoi a apărut problema cu coagularea și atunci, pentru că știam că am probleme cu coagularea, am schimbat cu Moderna", arată Iulia Nueleanu.

De cealalată parte, Ana Marcela Bas, avocată de la Timișoara, nu este de acord să-și vaccineze fetița în vârstă de 15 ani. Și ea și soțul ei au trecut prin boală în urmă cu câteva luni. „Vaccinarea nu este obligatorie. Cine vrea să se vaccineze poate să o facă. Eu am prieteni și vaccinați și nevaccinați, fiecare face cum crede de cuviință", spune Ana Marcela Bas. Nu s-a vaccinat anti-Covid până acum și nici nu are de gând.

„Eu consider că acest vaccin este unul experimental până-n 2023. Sunt terapii genetice și nu știu care sunt efectele acestei terapii genetice. Ca atare, fiind un vaccin nou, eu stau să mă gândesc de 10 ori pentru copilul meu dacă să-l vaccinez sau nu. Copilul meu a fost vaccinat cu toate celelalte vaccinuri vechi. Dar acest vaccin nu-mi prezintă siguranță pentru sănătatea copilului și nu pot să decid acum. Dacă ea va dori să se vaccineze la 18 ani este hotărârea ei după ce va citi sau se va informa", arată avocata Ana Maria Bas.

Spune că înainte să ia această decizie a citit mai multe studii despre vaccin. „Sunt virusologi, mai ales străini, care spun «atenție foarte mare la vaccin și mai ales la copii"»​. Inclusiv OMS (Organizația Mondială a Sănătății) spune că să fim foarte precauți cu privire la copii. Iar noi suntem prima țară din Europa care experimentăm pe copiii noștri viitorul României?", se întreabă Ana Marcela Bas. Spune că are prieteni care s-au vaccinat și au avut efecte adverse.

„Eu am prieteni vaccinați cu AstraZeneca sau Pfizer, perfect sănătoși, care au făcut miocardită, au trombi în sânge. Și atunci nu stau puțin să mă gândesc? Ce vreau? Vreau un copil sănătos? Nu vreau să fiu un experiment și să bag mulți bani în buzunarele altora", conchide Ana Marcela Bas. Programarea copiilor pentru vaccinarea anti-Covid se poate face fie prin programare prin conturile părinților de pe platforma de vaccinare, fie prin prezentarea la un centru de vaccinare. Minorul trebuie să fie însoțit la centrul de vaccinare de către reprezentantul legal, indiferent care este acesta.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a declarat joi că, în cazul copiilor, în ultimele 24 de ore au fost vaccinați un număr de 1.903 copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Cele mai multe persoane au fost vaccinate în municipiul București - 494, urmat de județul Cluj - 178 de persoane și județul Ilfov - 140 de persoane. Valeriu Gheorghiță a făcut precizări cu privire la schema de vaccinare a copiilor cu alte vaccinare și la modul cum poate interfera cu vaccinarea anticovid. Gheorghiță a spus că este important ca vaccinurile să nu se suprapună.

„Dacă vorbim de combinarea unor vaccinuri cu tehnologii diferite și care folosesc sau care conțin agenți biologici vii atenuați, cum este, de pildă, vaccinul ROR, pe care îl știm cu toții - rujeolă, rubeolă, oreion - este important să fie administrat la o distanță de cel puțin 28 de zile. Dacă vorbim de celelalte vaccinuri care conțin componente microbiene, ale microorganismelor, vaccinuri cu virusuri omorâte, sau vaccinuri fragmentate, sau vaccinuri pe bază de ARN mesager, recomandarea este să avem cel puțin două săptămâni interval de timp între aceste două administrări, tocmai pentru a putea supraveghea reacțiile adverse care pot să apară după fiecare tip de vaccin în parte", a spus coordonatorul CNCAV.

Medicul a spus că în cazul vaccinării la copii „trebuie să stabilim împreună cu medicul care ne recomandă schema de vaccinare, atât în cadrul programului de vaccinare obișnuit, cel existent, și respectiv vaccinarea împotriva COVID-19, să fie schema încât să nu existe suprapuneri de la o zi la alta". „Altfel, cred că este important ca fiecare copil în parte să urmeze și să completeze schema de vaccinare din Programul Național de Vaccinare și, de asemenea, să includă, atunci când părinții decid acest lucru, și vaccinarea împotriva COVID-19, ca măsură corectă, eficientă de protejare împotriva COVID-19, în mod deosebit cei care se cunosc cu afecțiuni cronice, cu afecțiuni care îi vulnerabilizează. Cam acestea sunt recomandările internaționale în ceea ce privește asocierea vaccinurilor", a mai spus Valeriu Gheorghiță. Și alți medici recomandă ca între vaccinul COVID-19 și alte vaccinuri care au fost făcute pentru alte boli să existe o lună diferenţă.

„Ca regulă de bază în vaccinare este obligatoriu o distanţă minimă de o lună între două vaccinuri diferite, pe modele diferite, pe acţiune diferită, pe structuri virale diferite. Rugămintea mea la părinţi este să nu facă vaccinările mai devreme de o lună, eu aş merge către 2-3 luni ca şi distanţă între ele, tocmai pentru a avea o anumită siguranţă de a nu biciui sistemul imun să genereze acei anticorpi împotriva tuturor infecţiilor dintr-o dată, desi ştim că există şi vaccinuri hexavalente, cu şase feluri diferite de subtipuri virale la care trebuie să generăm", declarat medicul primar de boli infecţioase Voichiţa Lăzureanu. Medicul argumentează că în cazul vaccinului anti-Covid, care are o tehnologie nouă, organismul face un efort şi, pentru a nu-l afecta, este indicat să facem vaccinarea la o distanță de cel puțin o lună de o altă imunizare, recomandat fiind chiar o perioadă de 2-3 luni.

„Eu mi-am vaccinat fetele anti-HPV în februarie, deci acum sunt în regulă şi în momentul în care se dă drumul la vaccinare anti-Covid pentru 12-15 ani deja sunt suficient de sigură să ştiu că le pot vaccina şi împotriva Covid-19. Regula de bază este aceeaşi, dacă nu există co-formulare de vaccin, deci în acelaşi rapel sau în aceeaşi doză să fie mai multe subtipuri virale, atunci regula de bază este de minimum o lună pauză între ele", a mai spus medicul Voichiţa Lăzureanu. Copiii cu vârsta între 12 și 15 ani primesc două doze de vaccin COVID-19 la interval de 21 de zile. În cazul acestora, este folosit doar vaccinul Pfizer.