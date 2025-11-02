Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Postat la: 02.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fără sâmburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, rosiile, ardeii etc. fara samburi. Fireste ca aceste produse sunt obtinute prin modificare genetica. Ca atare, intrucat acestea nu contin seminte, deci posibilitatea de a se reproduce, atunci s-a tras concluzia ca ingerarea acestora atrage dupa sine si infertilitatea umana, prin rescrierea ADN-ului uman. Care este adevarul?
Organismele modificate genetic (OMG) sunt intens dezbătute în comunitatea științifică și în rândul publicului larg, mai ales din cauza posibilelor efecte adverse asupra sănătății umane. Unul dintre cele mai îngrijorătoare riscuri asociate cu consumul de OMG este infertilitatea, evidențiată în unele studii experimentale.
Ce sunt organismele modificate genetic?
Organismele modificate genetic sunt plante, animale sau microorganisme ale căror gene au fost alterate în laborator pentru a obține trăsături dorite, cum ar fi rezistența la dăunători, toleranța la condiții climatice extreme sau creșterea randamentului agricol. Cele mai comune OMG-uri sunt porumbul, soia, bumbacul și rapița.
Legătura dintre OMG și infertilitate
Un studiu realizat la cererea guvernului austriac și publicat de Greenpeace a arătat că șoarecii hrăniți cu porumb modificat genetic au prezentat o scădere semnificativă a fertilității. Aceștia au avut mai puțini pui comparativ cu cei hrăniți cu alimente naturale, sugerând o posibilă influență negativă a OMG asupra capacității de reproducere.
Concluziile studiului:
- Fertilitatea a scăzut progresiv în generațiile expuse la OMG.
- Efectele au fost observate în mod clar la nivelul numărului de pui născuți.
- Studiul a generat proteste și apeluri pentru reglementări mai stricte.
Alte riscuri pentru sănătate
Pe lângă infertilitate, OMG-urile pot avea și alte efecte adverse:
- Toxicitate potențială din cauza proteinelor noi introduse în organism.
- Răspunsuri alergice la componentele modificate genetic.
- Contaminarea culturilor tradiționale, cu impact asupra biodiversității.
Ce spun experții?
Deși unele studii indică riscuri, comunitatea științifică nu are un consens clar. Multe cercetări sunt finanțate de companii din industria agroalimentară, ceea ce ridică semne de întrebare privind obiectivitatea. În același timp, autoritățile din unele țări permit cultivarea și comercializarea OMG-urilor, în timp ce altele le interzic sau le limitează sever.
Pot OMG sa rescrie ADN-ul uman?
Da, organismele modificate genetic (OMG) pot fi folosite pentru a rescrie ADN-ul uman, dar nu o fac direct. Tehnologiile precum CRISPR permit modificarea precisă a genomului uman, iar OMG sunt adesea utilizate ca instrumente în acest proces.
Rescrierea ADN-ului se referă la modificarea secvenței genetice a unei persoane - adăugarea, ștergerea sau înlocuirea unor gene. Acest lucru se face cu ajutorul tehnologiilor de editare genetică, cum ar fi CRISPR-Cas9, care funcționează ca o „foarfecă genetică" ce poate tăia și repara ADN-ul.
OMG - cum ar fi bacterii, virusuri sau celule modificate - sunt folosite în cercetare pentru a transporta gene sau pentru a testa efectele modificărilor genetice. De exemplu, un virus modificat genetic poate fi folosit ca „vehicul" pentru a introduce o genă corectă într-o celulă umană bolnavă. OMG nu rescriu ADN-ul uman de la sine, ci sunt instrumente în procesul de editare genetică.
Tehnologia CRISPR a deschis posibilitatea de a trata boli genetice precum fibroza chistică sau boala Huntington. Totuși, există preocupări legate de folosirea acestei tehnologii pentru a crea „ființe superioare" sau pentru a modifica trăsături non-medicale, cum ar fi inteligența sau aspectul. Oamenii de știință avertizează că nu există încă suficiente reglementări și consens etic privind limitele acestor intervenții.
Medicina personalizată se bazează tot mai mult pe manipularea genetică pentru a trata afecțiuni la nivel molecular. Deși suntem încă în fazele incipiente, editarea genomului uman este deja o realitate, iar OMG joacă un rol esențial în acest progres.
