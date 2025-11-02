Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure

Un jaf care părea planificat a luat o turnură neașteptată în Austria. Un român de 49 de ani a fost arestat după ce s-a îmbătat cu băuturile pe care intenționa să le fure, dar a adormit chiar la locul faptei. Polițiștii l-au găsit într-un somn profund.

Bărbatul nu este străin de închisoare. A petrecut 26 de ani după gratii pentru furturi. Dar se pare că nu se învață minte. În acest caz, instanța l-a găsit vinovat de furt calificat în formă continuată și l-a obligat să plătească și peste 5.500 de euro despăgubiri. Pedeapsa ar fi putut fi mai mare, de până la șapte ani, datorită statutului de recidivist.

Surprinzător, condamnatul a mulțumit judecătorilor și a declarat că dorește să își ispășească întreaga pedeapsă, refuzând posibilitatea unei eliberări anticipate. „Când voi fi eliberat, mă voi întoarce în Germania. Acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii", a spus el în fața instanței, conform portalului austriac de știri Krone.at.

Potrivit presei austriece, decizia nu este definitivă. Nu este prima dată când un român este condamnat pentru furt în Austria. La începutul acestui an, un alt bărbat a fost prins în timp ce fura parfumuri și a primit 18 luni de închisoare.