China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Postat la: 02.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătorii chinezi susțin că au făcut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil să depășească de 1.000 de ori performanța celor mai moderne GPU-uri produse de Nvidia sau AMD, ar putea schimba complet viitorul calculatoarelor și al inteligenței artificiale.
Echipa de la Universitatea Peking afirmă că noul cip rezolvă două obstacole considerate până acum insurmontabile, consumul mare de energie și viteza limitată de procesare a datelor, dar și o provocare istorică pentru știință: lipsa de precizie a calculatoarelor analogice. Studiul, publicat în revista Nature Electronics, descrie o arhitectură care combină avantajele lumii analogice cu precizia sistemelor digitale.
În teste, cipul analogic s-a dovedit la fel de precis ca procesoarele digitale de ultimă generație, dar a consumat de 100 de ori mai puțină energie. După optimizări, performanțele sale au ajuns să depășească inclusiv plăcile grafice folosite de OpenAI pentru antrenarea ChatGPT, potrivit publicației Live Science.
„Explozia aplicațiilor bazate pe date uriașe a devenit o provocare majoră pentru calculatoarele digitale. Scalarea tradițională a procesoarelor nu mai poate ține pasul. Cipul analogic oferă o alternativă viabilă, un randament de 1.000 de ori mai mare, cu un consum de energie de 100 de ori mai mic", explică autorii studiului.
Conceptul de calculator analogic nu este nou. Cel mai vechi exemplu cunoscut, Mecanismul Antikythera, descoperit în largul Greciei în 1901, folosea rotițe și pârghii pentru a calcula mișcările planetelor, un precursor mecanic al computerelor moderne.
De-a lungul secolului XX, însă, sistemele analogice au fost abandonate în favoarea celor digitale, mai ușor de controlat și de standardizat. Totuși, noile descoperiri arată că revenirea la principiile analogice, dar cu tehnologie modernă, ar putea oferi viteze uriașe și eficiență energetică nemaiîntâlnită.
