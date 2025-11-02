Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)

Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitățile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la București, cu ocazia inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului, denotă o lipsă totală de empatie față de oamenii simpli, care este inexplicabilă si agravată de faptul că provine dintr-o familie simplă de țărani dintr-un sat de la poalele Munților Apuseni.

Realitatea este că, pe parcursul carierei sale politice, Bolojan s-a lipit precum timbrul de scrisoare de marii bogatani din Oradea și Bihor, cu toții milionari in euro (frații Ioan si Viorel Micula, patronii holdingului European Drinks and Foods; Zoltan Teszari, patronul DIGI (RCS/RDS); Beniamin Rus, patronul Selina Group; Stefan Kopanyi, patronul Prima Group; Ioan Crisan, presedintele Federalcoop Bihor si apoi al Centrocoop), pe care i-a sprijinit trup si suflet si care l-au sponsorizat de-a lungul vremii. Bolojan n-a sprijinit si n-adus in jurul său oameni de afaceri mai integri, mai tineri sau mai inovatori, deținători de firme de IT, de produție sau de prestări servicii, realizați prin ei înșiși. Toți amicii milionari ai lui Bolojan au făcut mulți bani, unii majoritatea, din afaceri cu statul, cu Primaria Municipiului Oradea si cu Consiliul Județean Bihor. Toți amicii milionari au legatură cu capitalul străin si au realizat investiții în străinatate, recte in țări mai apropiate geografic.

Frații Micula au demarat in afaceri cu capital suedez si se ascund in Austria după ce au fost cadorisiți cu un sfert de milliard de euro de guvernul condus de premierul Ludovic Orban, amic la cataramă și de mandolină cu Ilie Bolojan. Teszari si-a extins afacerile in Ungaria, Slovacia, Croația, Austria si Italia, adica pe perimetrul fostului Imperiu Austro-Ungar. Rus a avut combinați în afaceri cu firme mari de asfaltare din Ungaria, ca Vakonnd Zrt Budapesta. În funcțiile deținute în cooperația bihoreană si natională, Crișan a promovat afaceri cu sistemul cooperatist din Ungaria. Conform unor surse, amicul Piști Kopanyi, devenit cel mai mare constructor imobiliar din Oradea în era bolojană si pe cale sa devină campion național în materie, ar fi beneficiat de finanțări substanțiale din Ungaria, iar fostul edil șef actualmente premier ar deține o treime din prospera Prima. Pe de alta parte, in ultimii 10 ani Ilie Bolojan s-a conectat cu un investitor german si cu un investitor austriac. Investitorul german a fost adus de un amic care a avut afaceri si are casă in Austria. Germanul Bernhard Kubon a achiziționat circa 400 de terenuri in Oradea si in comunele limitrofe și a beneficiat de cele mai mari compensații financiare de la Primăria Oradea. Investitorul austriac a fost adus de un alt amic care are afaceri in Austria, la Viena, Linz si Salzburg. Austriacul a achiziționat circa 7.000 de hectare de teren in județele Bihor si Satu Mare si a adus un lanț de jocuri de noroc, care s-a extins in zonă.

Potrivit surselor noastre, există indicii că Ilie Bolojan ar fi intrat in combinatii si cu firma Manevi Zrt Budapesta, cunoscută drept săgeată a serviciului de spionaj al Ungariei, care a facut numeroase achiziții simbol în Transilvania. Omul de legatură al firmei ungare la Oradea este un fost angajat al primăriei orădene, Călin Hirțea, care s-a aflat in grațiile fostului primar si ale șefei Directiei Juridice, Eugenia Borbely, actualmente secretar general administrativ. Aplicând principiul ,,Follow the money!'' (Urmăriți banii!) si luând urma afacerilor amicilor si protejaților lui Bolojan, am putea afla si potențialele centre de comandă care se află in spatele actualului șef al Guvernului României.

Călin Hirțea: subalternul si intermediarul bun la toate

Călin Hirțea a fost angajat în Primăria Municipiului Oradea, în calitate de consilier la Direcția Arhitect șef, compartimentul pentru avizări, pe parcursul primelor două mandate ale primarului Ilie Bolojan. În această postură, beneficiind de relații apropiate cu funcționari publici din primărie și cu principalii reprezentanți ai acestei instituții, a fost unul dintre cei mai importanți furnizori de informații și intermediari pentru samsarii de terenuri din Oradea. Totodată, a rezolvat cotracost obținerea de certificate de urbanism și autorizații de construcție sau de extindere pentru anumiți dezvoltatori imobiliari. Hirțea a ajuns în relații foarte apropiate cu șefa Direcției Juridice, Eugenia Borbely, ulterior secretar general al Primăriei Oradea, cunoscută ca mâna dreaptă a primarului Bolojan și eminența cenușie în afacerile cu samsarii imobiliari. Bolojan și Borbely se află în spatele marilor tunuri imobiliare de la Oradea, cum ar fi megaafacerea Salca/Parcul Lotus, atribuirea de terenuri cu utilități și autorizații de construcții amicului miliardar Ștefan Kopanyi, plata unei sume substanțiale investitorului german Bernhard Kubon de către primărie, atribuirea unei suprafețe de 19 hectare de teren Bisericii Reformate Maghiare din Oradea, pentru a capta bunăvoința și a cumpăra colaborarea, inclusiv complicitatea UDMR Bihor.

Prin 2014-2015 la adresa lui Hirțea au fost lansate mai multe acuzații că ar fi pretins sume de bani de la unii investitori imobiliari. Printre altele, a fost acuzat că ar fi pretins o sumă substanțială (peste 100.000 de lei) de la firma germană care deține lanțurile de magazine Kaufland și Lidl, după ce aceasta a făcut demersuri la primăria orădeană pentru construirea unui magazin Kaufland în zona bulevardului Decebal. Șpaga a fost disimulată printr-un contract de consultanță încheiat printr-o firmă proprie, SC Hircons Construct SRL, pe care a înființat-o în luna noiembrie 2015 și care a emis în luna următoare trei facturi totalizând peste 100.000 lei, în care a inclus și penalități. Primarul Bolojan a aflat de această șpagă și ar fi trebuit să-l dea afară pe Hirțea și să sesizeze imediat DNA, dar l-a menajat sub ambele aspecte și, ca să i se piardă urma, i-a propus să se transfere la Serviciul parcări, însă acesta s-a simțit ofensat și a plecat de la primărie. Prin conduita sa, primarul Bolojan a devenit susceptibil de tragere la răspundere penală sub aspectul nedenunțării unor infracțiuni.

Combinațiile cu o firmă acoperită a serviciului ungar de spionaj

Ulterior, Călin Hirțea ar fi derulat, prin SC Hircons SRL, afaceri cu o cunoscută companie de stat din Ungaria, Manevi ZRT Budapesta, care a cumpărat mai multe clădiri istorice (palate, castele, hoteluri, ș.a.) în Transilvania (Satu Mare, Oradea, Arad, Cluj Napoca, Târgu Mureș, Jibou, Carei ș.a.). Printre acestea, pot fi enumerate hotelul Dacia (fost Panonia) din Satu Mare, palatul Weselenyi din Jibou, un palat din Carei în care a funcționat primăria acestui oraș, hotelul Ardealul din Arad, hotelul Concordia din Târgu Mureș, hotelul Melody (fost Panonia) din Cluj Napoca, hotelul Casino din Tușnad, hotelul Onix din Borsec, hotelul Parc din Oradea și castelul Degenfeld-Schonburg din Balc, județul Bihor. Mai recent, această firmă se zbate să cumpere hotelul Continental (fost New York) din Cluj Napoca, scop în care face presiuni prin UDMR și prin guvernul de la Budapesta. Manevi ZRT este o companie subordonată Ministerului de Externe de la Budapesta, existând indicii că ar fi o săgeată a serviciului de spionaj ungar. În Ungaria serviciul de spionaj se află în subordinea ministrului de externe Peter Szigyarto, aflat în fruntea diplomației maghiare de peste un deceniu, care este văzut drept cel mai posibil succesor al premierului Viktor Orban. Șeful diplomației și al spionajului din Ungaria a primit, cu două luni înainte de invadarea Ucrainei, cea mai înaltă distincție a Federației Ruse, ordinul Pobeda (Victoria), pentru merite care nu au fost enunțate, dar pot fi bănuite.

Hotelul Parc din Oradea a ajuns în 2008 în proprietatea Consiliului Județean Bihor, de la care a fost cumpărat la începutul anului 2020 de firma Rent Residence. Primăria orădeană, care era condusă încă de Ilie Bolojan, nu și-a exercitat dreptul de preemțiune. Ulterior, hotelul a fost achiziționat de la Rent Residence de omnipotenta Manevi Zrt Budapesta. Castelul Degenfeld Schonburg din comuna Balc județul Bihor, în suprafață de 8.266 metri pătrați și cu un parc dendrologic de 19 hectare, a fost donat statului român în 1944 de prințul Gheorghe Ghica. În iunie 2022, castelul a fost cumpărat la o licitație publică de o firmă de apartament din comuna clujeană Florești, cu suma de 4 milioane de euro. Consiliul Județean Bihor, la care era președinte Ilie Bolojan, nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, deși au fost prezenți la licitație doi reprezentanți ai acestuia. Bolojan a preferat cedarea ca să nu zic trădarea. Castelul a fost achizitionat ulterior de la această firmă paravan de Manevi Zrt Budapesta. Să fi ajuns actualul premier în siajul serviciului de spionaj maghiar? Bolojan refuză să-mi răspundă, de peste o jumătate de an, la întrebarea dacă a solicitat și a primit cetățenie maghiară, ca și amicul său sătmărean Ovidiu Silaghi, cu care a fost coleg în guvernul Tăriceanu 2. În ultimii ani, conform unor martori oculari, Călin Hirtea a fost văzut depunând bani și ridicând acte de la un oficiu postal dintr-o localitate din Ungaria situată în apropierea graniței cu România.

De la evaziune fiscală și construire fără autorizație la furt de firme și violență extremă

Firma Hircons Construct a avut probleme cu neplata obligațiilor fiscale, motiv pentru care Hirțea a fost cercetat penal și trimis în judecată, alături de alte trei persoane, pentru evaziune fiscală de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. A fost judecat de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 612/111/2019, dar a fost achitat în noiembrie 2020, prietenii din justiție știu de ce. Avocatul său de nădejde a fost și este Adrian Pop, a cărui distinctă soție, Patricia Florica, a fost judecătoare la Tribunalul Bihor, iar actuamente activează la Curtea de Apel Oradea, Secția 2 Civilă. O judecătoare specializată în afacerism. Colac peste pupăză, Călin Hirtea este cercetat penal pentru că ar fi furat o firmă privată, cu concurs avocațial și notarial, prin sechestrare de persoane și falsificarea de acte notariale. La capătul furăciunii se află avocatul Pop, despre care majoritatea colegilor chestionați au o părere negative, chiar execrabilă. Lui Hirțea i se impută că l-ar fi sechestrat pe Petru Gabor ( domiciliat în comuna Roșiori satul Mihai Bravu județul Bihor), pe care l-a convins ca să nu zicem constrâns să-i cesioneze o societate comercială, SC DAVAL SRL, la care acesta figura ca asociat unic și administrator, dar proprietar de facto era și este o altă persoană. Firma DAVAL deține active în valoare de circa 7 milioane de lei și derula un program cu finanțare europeană de 1,3 milioane de euro.

Firma Hircons mai este acuzată că ar fi construit nelegal, inclusiv fără autorizație, mai multe imobile într-o zonă denumită pompos Cartierul Tineretului, recte pe strada Eugen Lovinescu nr. 37. La fața locului am descoperit două case tip bifamilial, P+E, care sunt prevăzute cu anexe în certificatul de urbanism, dar în locul acestor anexe au fost construite niște case mai mici, cu un nivel. Primăria lui Bolojan a închis ochii întrucât nu i-a aplicat nicio sancțiune contravenționalș, nu a sesizat organele de urmărire penală și nu a dispus demolarea construcțiilor ilegale. Imobilele nu au mai fost finalizate întrucât Hircons Construct a intrat în stare de insolvență. Firma avea 0 angajați și se afla pe pierdere. În această afacere a investit 80.000 de euro și un amic al lui Hirțea, care a rămas cu buzele umflate Totodată, Hirțea și-a construit casă nouă, fără autorizație, pe strada Zlatnei nr. 6 din Oradea, unde a deținut o casă mai veche și mai mică. Pentru a eluda demersurile legale și plata taxei de autorizare, a solicitat doar autorizație pentru renovarea casei vechi, pe care a demolat-o însă și a construit o vilă nouă mai aproape de stradă. La construirea casei noi, a ocupat fără drept o porțiune din terenul vecin aflat în proprietatea firmei de asigurări ASIROM, cam jumătate din terenul afectat casei. Primăria nu l-a sancționat nici pentru aceste fapte, iar polițiștii și procurorii au dormit în cizmele statului, permițându-i să-și facă de cap oriunde și oricând. Oare de ce l-a menajat și pentru aceste fărădelegi legalistul și intransigentul primar Bolojan?

Călin Hirțea este cunoscut ca un individ cu comportament violent, chiar sadic, care a fost resimtit din plin de ambele sale soții. Cea mai brutalizata a fost a doua sa soție, Alexandra, care a divorțat în urma bătăilor repetate pe care i le-a aplica și ne-a mărturist supliciile prin care a trecut. Ultima agresiune fizică comisă împotriva acesteia a fost atât de violentă încât a fost spitalizată mai multe săptămâni , ajungând într-o stare foarte gravă, fapta fiind susceptibilă de încadrare în tentativă de omor. Fosta soție este marcată și acum de groaza violențelor la care a fost supusă. Pe Hirțea nu l-a tras însă nimeni la răspundere nici pentru o agresiune atât de gravă. Popândăii care-I țin isonul și fasonul pot să ne spună de ce.

Valer Marian