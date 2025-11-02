O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate

O pastilă numită Molecule, care promite o pierdere rapidă în greutate, a devenit virală pe TikTok la începutul acestui an. Fluxurile video ale tinerilor s-au umplut de mesaje precum „Ia Molecule și uită că există mâncarea" sau „Vrei să stai în ultima bancă, ascuns în haine largi?".

În clipuri apăreau frigidere pline cu cutii albastre, cu holograme și etichete „Molecule Plus". Comenzile au început să curgă, adolescenții împărtășindu-și pe rețelele sociale „călătoria spre slăbire". Dar efectele au fost mult mai periculoase decât se așteptau, scrie BBC.

Maria, o tânără de 22 de ani din Sankt Petersburg, a cumpărat pastilele de la un retailer online popular. Lua câte două pe zi și, după două săptămâni, spune că i s-a uscat gura complet și și-a pierdut pofta de mâncare. „Nu aveam absolut nicio dorință să mănânc, nici măcar să beau apă. Eram agitată, îmi mușcam buzele și obrajii tot timpul", povestește ea. Maria a început să sufere de anxietate severă și gânduri negative: „Aceste pastile îmi afectau profund psihicul."

Alți utilizatori TikTok au raportat pupile dilatate, tremurături și insomnie. Cel puțin trei elevi au ajuns la spital. În aprilie, o elevă din Chita, Siberia, a fost internată după o supradoză, în încercarea de a slăbi rapid înainte de vară. O altă fată a ajuns la terapie intensivă după ce a luat mai multe pastile simultan, iar în mai, un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg a fost spitalizat cu halucinații și atacuri de panică. Acesta ar fi rugat un prieten să-i cumpere pastilele, fiind tachinat la școală din cauza greutății.

Pe ambalajul pastilelor Molecule sunt trecuți adesea doar „ingredienți naturali", precum rădăcină de păpădie sau extract de semințe de fenicul. Însă jurnaliștii publicației ruse Izvestia au trimis probe pentru testare și au descoperit că pastilele conțin sibutramină- o substanță interzisă în SUA, Marea Britanie, Uniunea Europeană, China și alte țări. Inițial folosită ca antidepresiv și ulterior ca inhibitor al apetitului, sibutramina s-a dovedit periculoasă, crescând riscul de infarct și accident vascular cerebral, deși efectul asupra pierderii în greutate era modest.

În Rusia, substanța este permisă doar pe bază de rețetă și exclusiv pentru adulți. Comercializarea fără prescripție este infracțiune penală, dar mulți vânzători continuă să o ofere online, adesea în doze mai mari decât cele autorizate. Pastilele Molecule costă aproximativ 6-7 lire sterline (8-9 dolari) pentru o cură de 20 de zile - de câteva ori mai ieftine decât injecțiile de slăbit recunoscute, precum Ozempic, care pot ajunge la 200 de dolari pe piața rusă.

„Autoadministrarea acestor suplimente este extrem de periculoasă", avertizează endocrinologul Ksenia Solovieva, din Sankt Petersburg. „Nu știm ce concentrație are substanța activă în aceste produse." Deși autoritățile ruse au început să elimine anunțurile online cu Molecule, pastila a reapărut rapid sub numele Atom, în ambalaje aproape identice.

O lege recentă permite blocarea site-urilor care vând „suplimente alimentare neregistrate", însă comercianții ocolesc restricțiile etichetând produsul ca „nutriție sportivă". Pe TikTok, vânzătorii listează pastilele sub denumiri aparent inofensive - cereale, biscuiți sau chiar becuri.

BBC a descoperit că unele cutii poartă etichete care pretind că provin din Germania, din orașul Remagen - însă la adresa indicată nu există nicio companie înregistrată. Alți vânzători afirmă că pastilele vin din China, din fabrici din Guangzhou sau Henan. Între timp, comunitățile online care promovează tulburările alimentare au devenit un teren fertil pentru promovarea pastilelor Molecule, prin hashtaguri și termeni codificați.

„Este deosebit de periculos pentru tinerii care suferă deja de tulburări alimentare", avertizează Solovieva. Maria, care a ajuns la spital după ce a luat prea multe pastile, spune că acum încearcă să-i descurajeze pe alții. Ea postează în forumuri de slăbit și chiar a contactat părinții unei adolescente pentru a-i avertiza. Totuși, pastila continuă să circule online, iar fiecare clip care apare pe feedul ei de TikTok îi amintește de experiența care i-a pus sănătatea în pericol.