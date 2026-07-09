Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara

OVES Enterprise este o companie privată de tehnologie militară cu capital exclusiv românesc, care a dezvoltat platforma Nemesis AI, o soluție de inteligență artificială militară. Și-a prezentat oferta în marja Summitului NATO de la Ankara, împreună cu încă patru companii autohtone.

Oferta OVES constă în producția de masă a dronelor militare și a sistemelor autonome, inclusiv tehnologii de atac în roi, pe bază de AI. Deține deja fabrici de producție în România.

Produce echipamente optoelectronice de înaltă tehnologie, componente laser, sisteme de vedere pe timp de noapte și senzori utilizați în aplicații militare și de securitate.

Dezvoltă software de apărare cibernetică și sisteme de avionică compatibile cu ale aeronavelor de vânătoare F-35. În parteneriat cu Adler Aerospace dezvoltă racheta de croazieră autonomă Sahara, ghidată prin inteligență artificială proprie, și interceptorul de drone cu turbină Interjet.

Racheta Sahara are o rază de acțiune de 250 km, evoluează la o altitudine de zbor de 50 m, dezvoltă o viteză maximă de 1.000 km/h și are o încărcătură utilă de 10 kg explozibil.

Prețul estimativ al rachetei Sahara va fi cuprins între 150.000 și 350.000 de euro per unitate, în funcție de raza de acțiune solicitată, care în variantele extinse de test poate ajunge teoretic până la 1.000 km.

Costul extrem de redus al rachetei este generat de utilizarea imprimantelor 3D pentru componentele structurale și fuzelaj, permițând asamblarea unei rachete în doar 24 de ore.

Tehnologia imprimantelor 3D în producție permite crearea unor componente gigantice dintr-o singură bucată, eliminând îmbinărlle, sudurile și niturile. Mai puține piese înseamnă timp de asamblare redus drastic și puncte vulnerabile eliminate.

În comparație cu racheta Sahara, o unitate Storm Shadow/SCALP (Marea Britanie/Franța) costă până la 3.000.000 euro, iar o unitate Tomahawk (SUA) costă până la 2.000.000 $.

La Ankara, OVES a căutat parteneri în statele aliate care să cumpere licența rachetei Sahara sau să integreze componente de producție în masă, menținând costul rachetei la nivelul de dumping planificat.

Tehnologia software Nemesis este deja operațională și folosită activ în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu de către Armata SUA. CENTCOM utilizează din ianuarie 2026 sistemul antiaerian EAGLS integrat de compania americană MSI Defense Solutions.

Nemesis AI rulează pe aceste sisteme americane pentru a detecta, urmări traiectoriile și ajuta la interceptarea cu rachete ghidate laser a dronelor lansate de milițiile proxy susținute de Iran.

Produsele OVES luptă pe frontul din Ucraina. În martie 2025, OVES a semnat un acord strategic cu compania britanică Overwatch Aerospace. Dronele militare Pholos ale companiei Overwatch folosite de ucraineni au integrat platforma românească Nemesis.

Platforma Nemesis oferă autonomie totală de zbor, navigare fără GPS și capabilități de atac chiar și atunci când rușii folosesc bruiaj electronic puternic. Proiectul Interjet - distrugătorul de drone Shahed – ghidat prin AI urmează să fie exportat în Ucraina.

În timp ce Ucraina cumpără și testează tehnologii în regim de urgență direct de pe front, Armata Română se supune unor reguli rigide de achiziții publice și va mai dura ani buni până ce MApN se va dota cu distrugătoarele de drone Interjet.