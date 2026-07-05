DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
Postat la: 05.07.2026 |
„Ah, ce interesant!”, exclamă profesorul Woland / Satana, în Maestrul și Margareta, când aude de la Berlioz și Bezdomnîi că Dumnezeu nu există.
„O, e încântător”, face el din nou, când află de la cei doi intelectuali sovietici (unul - redactor șef la o revistă literară, celălalt – poet) că sunt atei. „În țara noastră, ateismul nu mai miră pe nimeni”, îi explică aceștia diavolului. „Marea majoritate a populației noastre, devenind conștientă, de mult nu mai crede în Dumnezeu.”
Profesorul continuă să-i iscodească: „Dacă Dumnezeu nu există, atunci se pune întrebarea: cine îndrumă viața omului și, în general, toată rânduiala de pe pământ?” „Omul le îndrumă pe toate”, explică poetul. „Și nici diavolul nu există?”, insistă profesorul. „Nici diavolul... Nu există nici un diavol.” „Foarte interesant, zise profesorul, cutremurându-se de râs; cum vine asta? La dumneavoastră, orice cauți nu găsești?”
Nu există bucurie mai mare pentru diavol decât să nu crezi în existența sa. Așa cum un inamic își ascunde prezența și intențiile agresive până în momentul atacului, la fel, diavolul este încântat de imbecilitatea ateilor, care îi neagă existența „la pachet” cu Dumnezeu.
Relația trilaterală Dumnezeu – Om – Diavol este surprinsă de episodul evanghelic al „Vindecării celor doi demonizați din Gadara”, căruia îi este dedicată duminica aceasta, a cincea după Rusalii.
Spre deosebire de atei, diavolul crede în Dumnezeu și se teme de El. „Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici, mai înainte de vreme, ca să ne chinuiești?”, strigă demonii din cei doi gadareni, dovedind că știu și cred în Judecata de Apoi. Știu și că timpul prezent și această lume chinuită de iluzii și ispite sunt momentul și locul lor. În acest răstimp, încearcă să câștige cât mai mult teren, cât mai multe suflete.
Iluzia materialist – științifică a Omului Nou, orgoliul marxist al Omului – Stăpân al lumii sunt mediul perfect de dezvoltare pentru demonism, așa cum o bacterie se lăfăie la căldură, umezeală și mizerie.
Adrian Pătrușcă
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
-
Ce se întâmplă când se bagă miliția în portofelul digital
Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-med ...
-
EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!
Pe vremea lui Ceaușescu era o porunca nescrisa: „Este interzis sa discuți cu strainii!” Nerespectarea ei iți ...
-
V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Scandalul mediatic de aseara mi s-a parut trist și dezgustator. S-a sarit calul de ambele parți. Inutil și contraproduct ...
-
Mamă, mamă, mamă!
Unii vor zice: „Bai, dar cel mai important lucru este ca i-a tras Calin Georgescu niște smetii Ancai Alexandrescu" ...
-
Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Nemții il folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de catre rezidentul BND (serviciul secre ...
-
Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Suna impresionant. Dar sa traducem in "limba roman ...
-
Vaticanul își întărește rândurile de exorciști
Vaticanul iși intarește slujirea de exorcizare. Faptul e real și verificabil. Restul, partea cu apocalipsa iminenta, e i ...
-
Micul Goe de la Cotroceni s-a auto-identificat drept șef al sistemului!
Turnurile Babel pe care le construim mereu, constant, irațional, impinși de Zeitgeist-ul malefic al unor epoci blestemat ...
-
Nicio șansă ca PSD să formeze un cabinet condus de Grindeanu
Nu poți sa-l condamni pe Grindeanu la locul de munca dupa ce este autorul distrugerii coaliției și rasturnarii guvernulu ...
-
Ordinea mondială post americană se naște la obârșia lumii
La Versailles, in holul oglinzilor in care se pot vedea cu ochii minții imaginile maririi și decaderii monarhiei francez ...
-
Despre dosarul Nordis, la timpul său…
Dosarul penal de la DIICOT, deschis la cererea a nu mai puțin de 300 de pagubiți, contra acționarilor, managerilor și so ...
-
Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal
Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi ...
-
Culisele formării partidului prezidențial al lui Nicușor Dan
Eminența cenușie a crearii facțiunii conservatoare din PNL nu este Hubert Thuma, ci Catalin Predoiu. El este cel care a ...
-
Lui Nicușor Dan nu i s-a permis să aibă "Guvernul Meu"!
Daca vreți sa pricepeți cumva, cat de cat, ce se intampla in Romania, nu uitați niciun moment ca traim in SECURISTAN, ia ...
-
PUTIN S-A SĂTURAT! – Aviz României: Ursul a rupt lanțul!
Consilierul pe probleme de politica externa al lui Putin, Iuri Ușakov, a facut o declarație exploziva: Citat de TASS, el ...
-
Mare grijă, oameni buni!
OMENIREA: OMG, AI este atat de deștept, nu mai putem deosebi o poza creata de el de una reala, o sa preia puterea mondia ...
-
De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR
Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei sa inlocuiasca și sageata noastra liberala cu o trotineta și eventual un ru ...
-
Bolojan va fi aruncat în ghearele DNA
Armele politice cu care lupta zmeul impotriva lui Bolojan sunt soft. N-au avut aproape niciun efect. Urmeaza jalonul 2: ...
-
Îți place sala, riști să-ți bați nevasta!
Am pierdut ceva timp și am citit ceva studiu despre masculinitatea toxica in randurile tinerilor romani. Și am aflat așa ...
-
ERA JIGODIEI NUCLEARE
Spre incantarea lui alde Macron, Merz, Starmer și a neoconilor belicoși din America, Donald Trump și-a pus semnatura pe ...
-
Dilema AUR. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă?!
În cursul zilei de ieri, au fost doua momente, binevenite, dupa parerea mea, in urma carora atitudinea asta ciudat ...
-
Crapă hârdăul PNL. Prin gaură s-a prelins toxina Predoiu
Este foarte bine ca a inceput sa crape PNL exact pe falia Predoiu, prin mijlocul caracterului sau semeț și suplu, pliat ...
-
Ticăloșie - da, tâmpenie - ba!
În clipa de fața am o singura certitudine: Nicușor Dan nu e prost. O dovedesc nu doar olimpiadele la matematica, c ...
-
Știința guvernanței cibernetice va rescrie regulile competiției corporative în Europa
Despre apariția Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), in urma cu opt ani (2018), se poate aprecia ca ...
-
Minciuni, minciuni, minciuni…
Asta ni se ofera și azi pe scena politica aproape din toate parțile. Cum poți sa le depistezi? Trebuie neaparat sa citeș ...
-
Preluare ostilă, da. Dar invers. Soroșiștii sunt cei care preiau PNL, pentru viitoarele alegeri
Pentru ca odata ce a ramas fara Nicușor Dan, Partida Soroșista e disperata sa-și asigure un nou exponent. Un vehicul pen ...
-
Veștea proastă: A înviat Baba Vanga la Cotroceni!
Cea mai proasta veste pentru noi, Romanii de rand, e ca și guvernul Veștea e pus de Statul Paralel, ce a uzurpat Statul ...
-
Nicușor Dan, lovitură de baros cu Veștea, în capul lui Bolojan. De ce PNL e-n poziție de șah-mat!
9 dimineața, duminica de 14 iunie, cu cateva ore inainte de expirarea termenului pana la care Eugen Tomac trebuia sa se ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu