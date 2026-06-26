Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Postat la: 26.06.2026 |
Nemții îl folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de către rezidentul BND (serviciul secret german) Martin Sieg, spre a-l propune pe alt agent german ca premier, homosexualul Siegfried Mureșan, cel cu care ne-a cadorisit Traian Băsescu, “conserva SVR” (în acele vremuri colaborarea Rusia-Germania mergea strună!). Germania urmărește intrarea în “Junk” a RO, vrea să repete experiența devalizării Greciei, care a priit nemților.
Nicușor Dan n-are astfel decât soluția nominalizării lui Sorin Grindeanu, altfel nu doar că nominalizează ca premier un agent străin la vedere (motiv de suspendare!), dar pare că e coparticipant la operațiunea de demolare a statului român.
Dacă guvernul Grindeanu trece, se încearcă redresarea statului român. Dacă pică, se merge la anticipate parlamentare, acolo unde AUR va câștiga, dar cu scor de sub 30%, PSD își va conserva ce are deja, perdanții pot fi PNL (demantelat deja), USR (fără lideri și mesaj), UDMR (ce-a supărat serviciile secrete), așadar exact cei ce-l propun acum pe agentul Siegfried. Sper că v-am convins astfel că Germania, prin echipa Bolojan-Sieg, joacă la cacealma. Nicușor știe!
Cozmin Gușă
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