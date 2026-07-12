Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
Postat la: 12.07.2026 |
Ambasadorul Germaniei la Chișinău pretinde că românii și moldovenii nu sunt același popor. Deși istoricii, inclusiv cei din perioada Imperiului Țarist, susțin că pe ambele maluri ale Prutului trăiește același neam. Identitate etnică.
Pavel Svinin, cronicar și diplomat rus, trimis de țarul Alexandru I (a anexat Basarabia și a domnit până în 1825) să cerceteze realitatea etică din teren, a scris în raportul său că moldovenii sunt de același neam și de origine cu muntenii (valahii): „ei vorbesc aceeași limbă, au aceleași obiceiuri și o istorie comună, fiind despărțiți doar de vicisitudinile politice”.
De altfel, bunica țarului, Ecaterina a II-a, cunoștea realitatea. Ea propunea înființarea Regatului Daciei, stat tampon format din Moldova (de pe ambele maluri ale Prutului) și Țara Românească, deoarece sunt locuite de același popor, cu aceeași limbă și același sânge. Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
În 1812, Imperiul Rus anexează teritoriul dintre Prut și Nistru, botezat Basarabia. În 1918 martie 1918, Basarabia votează unirea cu România, iar Tratatul de la Paris o confirmă. Intraseră pe fir americanii, principiile wilsoniene care trasau în doctrina SUA de politică externă dreptul popoarelor la autodeterminare. În 1939, Pactul Ribbentrop-Molotov lasă Basarabia în sfera de influență a URSS, iar sub amenințare, România cedează teritoriul. În 1941, România eliberează parțial teritoriul, dar în 1944, trupele sovietice îl reocupă. Se instituie Cortina de Fier și începe deznaționalizarea și promovarea „poporului moldovenesc”. 1991: URSS se destramă, iar Republica Moldova devine stat independent. Iar acum Prutul este o frontieră geopolitică, demarcația dintre UE-NATO și spațiul ex-sovietic.
Teoria identităților separate a fost emanată „științific” în 1920. Leonid Madan, lingvist sovietic, a primit ordin să creeze o „limbă moldovenească” artificială, înțesată de rusisme și regionalisme inventate. A urmat Artiom Lazarev, părintele „moldovenismului științitic”, care într-o carte din 1974 scria exact ce consideră herr ambasador.
Ce urmează? Ca cercetătorii de la Institutul Max Planck din Leipzig să fie dați afară, deoarece tratează româna și „moldoveneasca” drept aceeași limbă. De altfel, lingviștii din toată lumea utilizează un standard ISO care consideră limba ca fiind una și aceeași.
Nu vă atingeți de identitatea noastră, herr! Știu, Germania este foarte mare, dar ați auzit de David și Goliath? Noi nu suntem de vânzare, așa cum credeți, acționând prin interpușii voștri din România și Republica Moldova! Cheia? Strângerea relațiilor cu SUA. Dimensionarea politicii externe a României în această direcție generează, iată, reacții incalificabile. Ce înseamnă asta? Că suntem pe drumul cel bun!
Herr (v-am uitat numele, probabil și dumneavoastră îl scrieți cu virgulă, căci nu sunteți doar analfabet funcțional, sau un imbecil parașutat la Chișinău), pe ambele maluri ale Prutului sunt români. Același neam, același sânge, aceleași dureri de cap. Dacă v-aș întâlni pe stradă, pentru această afirmație v-aș provoca la duel. Până atunci, luați o foaie de hârtie și notați. După ce se digeră wurst-ul. Trăiască România Dodoloață!
Rareș Bogdan
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