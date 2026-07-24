Familia Trump se implică în producţia de roboţi militari umanoizi - Parteneriat cu AMD

Compania Foundation Future Industries, susţinută de Eric Trump, a anunţat joi un parteneriat cu producătorul american de semiconductori AMD pentru dezvoltarea unei noi generaţii de roboţi umanoizi autonomi destinaţi aplicaţiilor industriale şi militare, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Eric Trump este investitor

Potrivit companiei, Eric Trump, fiul preşedintelui american Donald Trump, este investitor în startup încă de la începutul acestui an şi ocupă funcţia de consilier-şef pentru strategie.

Investiţiile familiei Trump în mai multe companii din domeniul apărării au atras atenţia opiniei publice, în special participaţiile deţinute în firme care concurează pentru contracte guvernamentale, alimentând îngrijorările privind posibile conflicte de interese.

Pe lângă Foundation Future Industries, Eric Trump şi Donald Trump Jr. au investit şi în producătorul israelian de drone XTEND, precum şi în companiile Unusual Machines şi Powerus.

Acordul cu AMD

Valoarea acordului cu AMD nu a fost făcută publică. În baza parteneriatului, Foundation va utiliza procesoarele AMD Ryzen AI Embedded X100 Series, lansate în luna ianuarie, pentru dezvoltarea robotului umanoid Phantom MK-2, a doua generaţie a platformei sale autonome.

Roboţii Phantom

Startup-ul, înfiinţat în 2024, afirmă că roboţii din prima generaţie, Phantom MK-1, au fost utilizaţi în 2025 în procese industriale care au contribuit la fabricarea a peste 24.000 de automobile.

Directorul general al companiei, Sankaet Pathak, a declarat pentru Reuters că, în luna octombrie, Foundation va deschide o fabrică cu o capacitate de producţie de 5.000 de roboţi Phantom pe an. Compania intenţionează să înceapă la începutul anului viitor construcţia unei a doua fabrici, cu o capacitate anuală de 50.000 de roboţi.

Roboţii destinaţi utilizării industriale vor fi închiriaţi clienţilor pentru aproximativ 100.000 de dolari pe an.

În paralel, compania dezvoltă roboţi pentru sectorul apărării, destinaţi manipulării materialelor şi misiunilor de recunoaştere, care vor fi comercializaţi instituţiilor guvernamentale la un preţ de aproximativ 300.000 de dolari pe unitate.