Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Postat la: 06.07.2026 |
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabilă pentru independența judecătorului, adevărul judiciar și dreptul oricărui inculpat la o apărare autentică și nu doar la o apărare formală.
Există adevăruri care nu au nevoie de consacrarea timpului pentru a dobândi valoare deoarece ele însoțesc însăși ideea de justiție încă de la nașterea acesteia.
Un asemenea adevăr este acela că legea nu poate fi despărțită de libertate, după cum libertatea nu poate fi apărată în absența unei justiții independente și a unei apărări efective.
Din această perspectivă, mesajul transmis de Ziua Justiției de către doamna Lia Savonea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, nu reprezintă doar o reflecție asupra prezentului sistemului judiciar ci reprezintă reafirmarea unei exigențe permanente a Statului de Drept : aceea ca legea să fie aplicată cu deplină independență, iar drepturile fundamentale ale persoanei să nu fie niciodată sacrificate pe altarul aparențelor al conjuncturilor și, cu atât mai puțin al interesului personal al vreunui magistrat (de exemplu interesul de a promova la o instanță superioară).
Procesul penal nu este o competiție între autorități și cetățean și nici un mecanism destinat validării unei acuzații formulate de stat.
Procesul penal reprezintă cadrul solemn în care puterea publică este obligată să dovedească, cu respectarea tuturor garanțiilor legale, temeinicia acuzației pe care o aduce unei persoane.
Orice abatere de la rigorile legii procesual penale, oricât de neînsemnată ar părea, afectează nu numai drepturile celui judecat ci însăși legitimitatea actului de justiție.
Nu există adevăr judiciar acolo unde procedura este nesocotită, după cum nu poate exista o hotărâre cu adevărat dreaptă atunci când drumul care a condus la ea este pavat, nu doar cu încălcări ale legii, ci și cu interese personale sau de grup.
În această arhitectură constituțională, avocatul nu ocupă un loc secundar și nici nu îndeplinește o funcție decorativă.
Avocatul este expresia vie a dreptului la apărare iar prezența sa în proces își găsește justificarea numai în măsura în care exercită, cu deplină independență, responsabilitate și determinare, toate prerogativele pe care legea i le conferă.
O apărare redusă la formalism, la pasivitate sau la simple act de prezență nu reprezintă doar o insuficiență profesională, ci golirea de conținut a uneia dintre cele mai importante garanții ale procesului echitabil.
Nimeni nu încredințează unui avocat doar un dosar.
Ceea ce îi este încredințat este însăși speranța că legea va fi respectată, că probele vor fi examinate cu obiectivitate, că nicio încălcare procedurală nu va rămâne fără răspuns și că nici u. argument capabil să conducă la aflarea adevărului nu va fi abandonat din comoditate sau din lipsa de interes a avocatului ales.
În materie penală avocatul devine adesea ultimul bastion dintre individ și riscul unei erori judiciare.
Tocmai de aceea, dezinteresul față de cauza clientului nu constituie doar o carență de ordin profesional, ci poate dobândi dimensiunea unei grave abdicări de la însăși menirea profesiei de avocat.
Cu atât mai mare este responsabilitatea avocatului atunci când observă că urmărirea penală ori judecata se desfășoară cu nesocotirea normelor legale.
În asemenea împrejurări, avocatul nu are doar facultatea, ci îndatorirea de a reacționa cu fermitate, utilizând toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.
A tolera încălcarea drepturilor procesuale înseamnă a accepta alterarea echilibrului procesului penal și a transform garanțiile consacrate de Constituție și C.E.D.O. în simple formule lipsite de eficiență practică.
Atunci când organele judiciare al statului nesocotesc drepturile fundamentale ale persoanelor cercetate, este de datoria avocatului să reamintească faptul că drepturile fundamentale trebuie respectate și, implicit, exercitate și nu doar invocate în mod pompos în tratate ori discursuri mai mult sau mai puțin solemne.
Marile sisteme de drept nu se disting prin numărul condamnărilor pe care le pronunță ci prin exigența cu care este verificată fiecare acuzație și prin refuzul categoric de a admite ca libertatea unei persoane să depindă de aproximații, de prezumții neverificate sau de simpla autoritate a instituțiilor statului.
Civilizația juridică începe acolo unde conștiința magistratului și conștiința avocatului se întâlnesc în aceeași fidelitate față de lege și față de adevăr.
În calitatea sa de Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Lia Savonea a menționat și, la finalul discursului său, a transmis un mesaj de apreciere tuturor celor care lucrează în interiorul sistemului judiciar, respectiv judecători, magistrați-asistenți, asistenți ai judecătorilor, grefieri și personal auxiliar, pentru contribuția lor la funcționarea justiției.
Apreciind toate aspectele punctate de către doamna Lia Savonea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție cu prilejul discursului ținut de Ziua Justiției, în calitate de avocat, am subliniat și reamintit totodată, rolul deosebit de important al avocatului în procesul complex de înfăptuire al justiției.
Dintre ideile punctate în cuprinsul mesajului transmis ieri de către doamna Lia Savonea, se disting, nu doar ca importanță, ci și din perspectiva faptului că sunt necesar a fi reamintite și actuale, următoarele :
⇒ „Justiția trebuie să inspire încredere, nu teamă, iar succesul ei nu se măsoară prin numărul de dosare soluționate ci prin capacitatea de a oferi soluții legale, echitabile și motivate".
⇒ Independența judecătorului trebuie apărată, sens în care doamna Președinte a Înaltei Curți a menționat :
„Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată".
Afirmațiile mai mult decât corecte făcute de către doamna Lia Savonea care este, nu doar Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ci și un judecător cum toți ar trebui să fie, îmi dau speranțe că, deși unul dintre judecătorii care au pronunțat recent o decizie de condamnare a studentului marocan El Bourkadi Ahmed Sami la pedeapsa de 29 de ani închisoare pentru uciderea a două persoane deși probele științifice aflate la dosar demonstrează că acesta nu are cum să fie inclus în tabloul crimei, tocmai a fost promovat la Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, la nivelul celui mai înalt for al justiției din România se va pronunța cu prilejul soluționării Recursului în Casație o hotărâre corectă, hotărâre care să aibă corespondent exclusiv în dispozițiile legale incidente și nu va fi nevoie ca C.E.D.O. să constate încălcarea flagrantă a dreptului la apărare și la un proces echitabil pentru a repune adevărul judiciar pe un făgaș normal.
Acest lucru este imperios necesar cu atât mai mult cu cât, în cuprinsul deciziei prin care a trimis după gratii pentru 29 de ani un tânăr de 25 de ani, doamna judecător Sonia Deaconescu, cu câteva zile înaintea promovării la Înalta Curte, în calitate de membru al completului de apel din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș a recunoscut expres faptul că probele dosarului nu demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă motivul omorului, caracterul său complet gratuit, modalitatea concretă în care inculpatul ar fi acționat, a reținut fără nici un temei faptul că inculpatul este autorul omorului calificat și că a comis infracțiunile subsecvente :
„În fine, instanța de apel mai reține că nici parchetul și nici prima instanță nu s-au limitat să probeze săvârșirea omorului calificat și a celorlalte infracțiuni de către inculpat, ci au încercat să indice aproape exhaustiv acțiunile acestuia începând cu seara zilei de 8 decembrie 2021. În această încercare, s-au bazat masiv pe ipoteze intuitive și pe posibilități - spre exemplu, la o căutare în sentința atacată, termenul „posibil" apare de 93 de ori, în sintagme precum „este posibil", „există posibilitatea" ș.a.m.d.. Au înlăturat fără temei unele probe științifice. Imaginea astfel creată este nefavorabilă inculpatului. Dimpotrivă, instanța de apel se limitează să rețină că inculpatul le-a ucis pe victime și a săvârșit infracțiunile subsecvente. Probele dosarului nu demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă motivul omorului, caracterul său complet gratuit, modalitatea concretă în care inculpatul le-a urmărit, prins și manipulat pe victime, determinarea și sângele rece cu care ar fi acționat și celelalte împrejurări reținute de prima instanță în defavoarea inculpatului.
În concluzie, instanța de apel reține că uciderea deosebit de violentă a victimelor pe fondul unui raptus de agresivitate la care a contribuit una dintre ele necesită aplicarea pedepsei cu închisoarea la maximul special dar nu justifică alegerea detențiunii pe viață".
Deoarece decizia Curții de Apel Târgu Mureș nu reprezintă doar o aplicare eronată a legii penale, ci consacră o ruptură profundă între exigențele legalității procesului penal și soluția judiciară pronunțată, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie expresia supremației dreptului într-o validare jurisdicțională a unei construcții factuale incompatibile cu probele administrate în cauză, sper ca, la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii care vor fi învestiți cu soluționarea Recursului în Casație să-și reamintească afirmațiile, mai mult decât corecte, făcute de către Președinta Instanței Supreme cu prilejul Zilei Justiției :
„Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată".
Este de necontestat faptul că, doar revenind în matca legalității, al bunului simț atât judiciar, cât și moral, prin asumarea și corectarea erorilor și a deciziilor vădit abuzive, justiția din România poate redeveni, nu doar credibilă, ci și un important pilon de stabilitate.
Av. Florin Constantin Durgheu
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
-
DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
„Ah, ce interesant!”, exclama profesorul Woland / Satana, in Maestrul și Margareta, cand aude de la Berlioz ...
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
-
Ce se întâmplă când se bagă miliția în portofelul digital
Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-med ...
-
EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!
Pe vremea lui Ceaușescu era o porunca nescrisa: „Este interzis sa discuți cu strainii!” Nerespectarea ei iți ...
-
V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Scandalul mediatic de aseara mi s-a parut trist și dezgustator. S-a sarit calul de ambele parți. Inutil și contraproduct ...
-
Mamă, mamă, mamă!
Unii vor zice: „Bai, dar cel mai important lucru este ca i-a tras Calin Georgescu niște smetii Ancai Alexandrescu" ...
-
Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Nemții il folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de catre rezidentul BND (serviciul secre ...
-
Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Suna impresionant. Dar sa traducem in "limba roman ...
-
Vaticanul își întărește rândurile de exorciști
Vaticanul iși intarește slujirea de exorcizare. Faptul e real și verificabil. Restul, partea cu apocalipsa iminenta, e i ...
-
Micul Goe de la Cotroceni s-a auto-identificat drept șef al sistemului!
Turnurile Babel pe care le construim mereu, constant, irațional, impinși de Zeitgeist-ul malefic al unor epoci blestemat ...
-
Nicio șansă ca PSD să formeze un cabinet condus de Grindeanu
Nu poți sa-l condamni pe Grindeanu la locul de munca dupa ce este autorul distrugerii coaliției și rasturnarii guvernulu ...
-
Ordinea mondială post americană se naște la obârșia lumii
La Versailles, in holul oglinzilor in care se pot vedea cu ochii minții imaginile maririi și decaderii monarhiei francez ...
-
Despre dosarul Nordis, la timpul său…
Dosarul penal de la DIICOT, deschis la cererea a nu mai puțin de 300 de pagubiți, contra acționarilor, managerilor și so ...
-
Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal
Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi ...
-
Culisele formării partidului prezidențial al lui Nicușor Dan
Eminența cenușie a crearii facțiunii conservatoare din PNL nu este Hubert Thuma, ci Catalin Predoiu. El este cel care a ...
-
Lui Nicușor Dan nu i s-a permis să aibă "Guvernul Meu"!
Daca vreți sa pricepeți cumva, cat de cat, ce se intampla in Romania, nu uitați niciun moment ca traim in SECURISTAN, ia ...
-
PUTIN S-A SĂTURAT! – Aviz României: Ursul a rupt lanțul!
Consilierul pe probleme de politica externa al lui Putin, Iuri Ușakov, a facut o declarație exploziva: Citat de TASS, el ...
-
Mare grijă, oameni buni!
OMENIREA: OMG, AI este atat de deștept, nu mai putem deosebi o poza creata de el de una reala, o sa preia puterea mondia ...
-
De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR
Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei sa inlocuiasca și sageata noastra liberala cu o trotineta și eventual un ru ...
-
Bolojan va fi aruncat în ghearele DNA
Armele politice cu care lupta zmeul impotriva lui Bolojan sunt soft. N-au avut aproape niciun efect. Urmeaza jalonul 2: ...
-
Îți place sala, riști să-ți bați nevasta!
Am pierdut ceva timp și am citit ceva studiu despre masculinitatea toxica in randurile tinerilor romani. Și am aflat așa ...
-
ERA JIGODIEI NUCLEARE
Spre incantarea lui alde Macron, Merz, Starmer și a neoconilor belicoși din America, Donald Trump și-a pus semnatura pe ...
-
Dilema AUR. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă?!
În cursul zilei de ieri, au fost doua momente, binevenite, dupa parerea mea, in urma carora atitudinea asta ciudat ...
-
Crapă hârdăul PNL. Prin gaură s-a prelins toxina Predoiu
Este foarte bine ca a inceput sa crape PNL exact pe falia Predoiu, prin mijlocul caracterului sau semeț și suplu, pliat ...
-
Ticăloșie - da, tâmpenie - ba!
În clipa de fața am o singura certitudine: Nicușor Dan nu e prost. O dovedesc nu doar olimpiadele la matematica, c ...
-
Știința guvernanței cibernetice va rescrie regulile competiției corporative în Europa
Despre apariția Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), in urma cu opt ani (2018), se poate aprecia ca ...
-
Minciuni, minciuni, minciuni…
Asta ni se ofera și azi pe scena politica aproape din toate parțile. Cum poți sa le depistezi? Trebuie neaparat sa citeș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu