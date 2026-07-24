Departamentul de Stat le spune cetățenilor americani din Orientul Mijlociu "Să se pregătească pentru călătorii de urgență”

Departamentul de Stat al SUA notifică toți cetățenii americani despre care știe că se află oriunde în Orientul Mijlociu să se „pregătească pentru călătorii de urgență”. Notificările se transmit prin telefon, fax, e-mail și mesaje text către toți americanii din toate țările din Orientul Mijlociu.

Surse din Pentagon spun că conflictul în curs cu Iranul va ajunge la niveluri de „sfârșit al civilizației” în acest weekend. Pe de alta parte, Iranul va pune în aplicare ceea ce a avertizat anterior că va face: "Atacați toată infrastructura (centrale electrice, petroliere, de desalinizare a apei) din țările din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze militare americane." Acest lucru va paraliza complet TOATĂ producția de petrol din Orientul Mijlociu, probabil pentru mai mult de un an. Prin urmare, cred că vom asista la o recesiune mondială care degenerează în depresie globală o lună sau două după aceea, iar apoi la un colaps economic global general. Fără combustibil, fără mâncare. Fără locuri de muncă. Fără bănci. Fără carduri de credit/debit. Electricitate nesigură. Falimente suverane. Război Mondial complet. Toate făcute în mod deliberat.

Spitalele din Israel au primit instrucțiuni neobișnuite de a „se pregăti pentru coborârea în spații protejate”.

Reducerea numărului de pacienți: Spitalele se pregătesc să reducă rapid numărul de pacienți cu până la 50% prin externarea celor care nu necesită spitalizare imediată, care să le salveze viața.

Relocare în spații protejate: Intervențiile chirurgicale elective și clinicile ambulatorii de rutină sunt suspendate pentru a prioritiza activitățile vitale. Pacienții și personalul sunt mutați la niveluri de buncăre subterane fortificate, cum ar fi secțiile de parcare securizate din unități precum Spitalul Rambam din Haifa și Ichilov din Tel Aviv.

Șoferii de ambulanță au primit, de asemenea, instrucțiuni neobișnuite de a se pregăti în consecință și de a se aproviziona cu echipamente si de a fi gata sa care non-stop raniti.

Iranul a RESPINS ultima propunere a SUA de a reveni la negocieri. ZAKA (organizația israeliană de răspuns în caz de dezastru) emite ordine neobișnuite de pregătire pentru vehicule, combustibil și echipamente – pregătire clasică pentru escaladări majore sau evenimente cu victime în masă si numar urias de morți.

Premierul israelian Netanyahu și-a anulat vizita în Statele Unite și va organiza mâine o ședință a cabinetului de securitate pentru a pregati in coordonare cu Trump, atacarea Iranului. Agențiile de informații occidentale evaluează că Iranul ar putea alege să atace mai întâi Israelul, în loc să aștepte o nouă rundă de lupte, anticipand ca Trump ar fi dispus sa ii atace nuclear, potrivit Ynet.