RĂZBOIUL MÂNTUITOR CARE SALVEAZĂ PIELEA URSULIENILOR

Dreptul pe care și l-a arogat ieri UE de a-și băga nasul în corespondența noastră vine în paralel cu accelerarea eforturilor pentru un război pe care Europa îl caută și îl provoacă.

În război, ordinele nu se discută, se execută. Deciziile se iau de Superiori. Nu există alegeri. Nu există democrație. Nici măcar simularea ei, ca acum. Nimeni nu crâcnește. Cine a vorbit în front, merge la bulău. Scurt! Cine încearcă să scape, să evadeze, să dezerteze, e eliminat. Glonțul! Nu există Libertate de Expresie. Nu există Libertate. Punct! Nici măcar de Gândire. Mai ales de Gândire. Gândirea liberă e subversivă. E dușmănoasă. Periclitează Ordinea de Război. Cenzura este pilonul de bază al comunicării.

Întreg sistemul politic, social și economic e gândit pentru susținerea eforturilor de război. În centrul interesului nu stă Individul, ci Interesul General. Adică Interesul Statului Major General. Nu mai există Salariu Minim, Prag de Sărăcie, Grija față de Om și alte asemenea gogorițe. Războiul e singura grijă. Interesul General este stabilit de Junta de la putere. Toți cetățenii sunt subordonați eforturilor de război. Sunt Soldați. Fără excepție. Supuși regulamentelor militare și ordinelor, de la naștere până la moarte. Din armată se iese doar cu bocancii înainte.

Cartea de Identitate este înlocuită cu Livretul Digital. Mențiune specială pentru Copii: aceștia aparțin de drept Statului și sunt lăsați doar Temporar și Condiționat în custodia părinților biologici. Orice abatere a părinților biologici de la linia și dispozițiile Juntei de la putere se soldează cu confiscarea copiilor. Noul lor statut este de Copii de Trupă. Sistemul de Educație, manualele, programa etc. vor fi adaptate nevoilor de război. Singura misiune a Școlii este să formeze Soldați de nădejde, deplin pregătiți fizic, psihic și intelectual pentru lupta împotriva Inamicului.

(O grijă deosebită va fi acordată selectării corpului didactic: nici un element impur ideologic, șovăielnic sau – cu atât mai mult – dușmănos nu trebuie să aibă acces la catedră. La nici un nivel. Notă: Termenii de profesor, învățător, educator se înlocuiesc respectiv cu cei de instructor, monitor și maistru militar.)

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Europa se află într-o criză existențială fără precedent. Pe toate palierele: economic, politic, social, moral și de sistem... Riscul unei Implozii este uriaș. Cu consecințe catastrofale, incalculabile. O Hiroshima socială. Însă Birocrațimea care s-a oploșit la vârf și și-a consolidat timp de decenii pârghiile de forță și control nu este dispusă să renunțe la putere cu nici un preț. Mai degrabă ar alege Sinuciderea Colectivă. De aceea, Uniunea Europeană vede în Război portița prin care să-și poată salva pielea. Sau amâna cât mai mult punerea ei în băț. Războiul merge bine cu Dictatura. Un război etern este Cheia pentru o dictatură eternă.

Adrian Pătrușcă