RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!
Postat la: 10.07.2026 |
Care este miza inclestării politice din aceste săptămîni? Observ că s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu
1/ palatul Cotroceni
2/ servicii
3/ PSD.
Mai nou s-a alăturat manevrei justiţia, lucru care indică amploare complotului şi marile interese aflate in joc. Disperarea PSD vina si din marile mize economice: PNRR. Safe, reconstrucitia Ucrainei, etc. Aşadar ţinta nu e atît formarea unui guvern, cum pare la prima vedere, ci salvarea PSD.
Scopul liderilor PSD este să supravietuiască pînă în 2028, eventual pînă la alegerile prezidenţiale. Atît. O soluţie susţinută de unii din PSD este fuziunea cu AUR. Oricum există un pericol major ca AUR să înghită PSD in urmatorii ani. Presiunea este mare din această directie. Înţeleg temerile liderilor dar si a masei de membri PSD. Partidul a fost devansat de AUR si PNL si este în cădere liberă, după ultimele sondaje. PNL e inaintea PSD pentru prima dată dupa multă vreme. Liberalii sunt pe un trend crescător şi au potențial să crească pînă la alegeri.
Cu cît atacurile contra PNL se vor amplifica, cu atit PNL va fi mai popular pină la a deveni favorit in viitoarele alegeri. Destui strategi de ocazie văd salvarea PSD procedind la sabordarea PNL prin intermediul pesediştilor vopsiti din PNL Veştea, Predoiu, Thuma, Rareş Bogdan, Gorghiu etc. Sunt speranţe desarte. Nu văd ce ar opri căderea PSD. Epoca lui a trecut.
A apărut scenariul salvaționist de a readuce PNL la masa cu PSD, nu atît pentru a da un guvern cu o majoritate parlamentară stabilă PSD-PNL ci pentru a salva de la dezastru PSD-ul, aflat fatalmente in pericol de a deveni irelevant politic după alegerile din 2028. S-a înţeles?
De aici a apărut această mobilizare şi efortul conjugat de a destrăma PNL-ul prin lovituri repetate.
Pentru PSD linia politică a PNL votată la congresul din aceasta vară este deznodămîntul unei istorii a 36 de ani de dominaţie. Epoca Iliescu ia inevitabil sfîrşit. RIP
Stelian Tănase
-
Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Ieri, in Parlamentul European, s-au emis trei reglementari esențiale pentru europeni, doua dintre ele fiind batjocuri la ...
-
Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara
OVES Enterprise este o companie privata de tehnologie militara cu capital exclusiv romanesc, care a dezvoltat platforma ...
-
Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am
Am ajuns la o experiența de viața, de mulți ani, in care nu ma mai entuziasmeaza nicio prestație, gen „pas cu pas" ...
-
Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Dineul a avut loc in cladirea principala a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara in onoarea celor 90 de inv ...
-
Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabila pentru independența judecatorului, adevarul ju ...
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
-
DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
„Ah, ce interesant!”, exclama profesorul Woland / Satana, in Maestrul și Margareta, cand aude de la Berlioz ...
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
-
Ce se întâmplă când se bagă miliția în portofelul digital
Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-med ...
-
EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!
Pe vremea lui Ceaușescu era o porunca nescrisa: „Este interzis sa discuți cu strainii!” Nerespectarea ei iți ...
-
V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Scandalul mediatic de aseara mi s-a parut trist și dezgustator. S-a sarit calul de ambele parți. Inutil și contraproduct ...
-
Mamă, mamă, mamă!
Unii vor zice: „Bai, dar cel mai important lucru este ca i-a tras Calin Georgescu niște smetii Ancai Alexandrescu" ...
-
Germania forțează intrarea în haos a României! Nicușor știe.
Nemții il folosesc pe “agentul dezordinii” numit Bolojan, consiliat de catre rezidentul BND (serviciul secre ...
-
Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Suna impresionant. Dar sa traducem in "limba roman ...
-
Vaticanul își întărește rândurile de exorciști
Vaticanul iși intarește slujirea de exorcizare. Faptul e real și verificabil. Restul, partea cu apocalipsa iminenta, e i ...
-
Micul Goe de la Cotroceni s-a auto-identificat drept șef al sistemului!
Turnurile Babel pe care le construim mereu, constant, irațional, impinși de Zeitgeist-ul malefic al unor epoci blestemat ...
-
Nicio șansă ca PSD să formeze un cabinet condus de Grindeanu
Nu poți sa-l condamni pe Grindeanu la locul de munca dupa ce este autorul distrugerii coaliției și rasturnarii guvernulu ...
-
Ordinea mondială post americană se naște la obârșia lumii
La Versailles, in holul oglinzilor in care se pot vedea cu ochii minții imaginile maririi și decaderii monarhiei francez ...
-
Despre dosarul Nordis, la timpul său…
Dosarul penal de la DIICOT, deschis la cererea a nu mai puțin de 300 de pagubiți, contra acționarilor, managerilor și so ...
-
Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal
Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi ...
-
Culisele formării partidului prezidențial al lui Nicușor Dan
Eminența cenușie a crearii facțiunii conservatoare din PNL nu este Hubert Thuma, ci Catalin Predoiu. El este cel care a ...
-
Lui Nicușor Dan nu i s-a permis să aibă "Guvernul Meu"!
Daca vreți sa pricepeți cumva, cat de cat, ce se intampla in Romania, nu uitați niciun moment ca traim in SECURISTAN, ia ...
-
PUTIN S-A SĂTURAT! – Aviz României: Ursul a rupt lanțul!
Consilierul pe probleme de politica externa al lui Putin, Iuri Ușakov, a facut o declarație exploziva: Citat de TASS, el ...
-
Mare grijă, oameni buni!
OMENIREA: OMG, AI este atat de deștept, nu mai putem deosebi o poza creata de el de una reala, o sa preia puterea mondia ...
-
De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR
Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei sa inlocuiasca și sageata noastra liberala cu o trotineta și eventual un ru ...
-
Bolojan va fi aruncat în ghearele DNA
Armele politice cu care lupta zmeul impotriva lui Bolojan sunt soft. N-au avut aproape niciun efect. Urmeaza jalonul 2: ...
-
Îți place sala, riști să-ți bați nevasta!
Am pierdut ceva timp și am citit ceva studiu despre masculinitatea toxica in randurile tinerilor romani. Și am aflat așa ...
-
ERA JIGODIEI NUCLEARE
Spre incantarea lui alde Macron, Merz, Starmer și a neoconilor belicoși din America, Donald Trump și-a pus semnatura pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu