RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!

Care este miza inclestării politice din aceste săptămîni? Observ că s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu

1/ palatul Cotroceni

2/ servicii

3/ PSD.

Mai nou s-a alăturat manevrei justiţia, lucru care indică amploare complotului şi marile interese aflate in joc. Disperarea PSD vina si din marile mize economice: PNRR. Safe, reconstrucitia Ucrainei, etc. Aşadar ţinta nu e atît formarea unui guvern, cum pare la prima vedere, ci salvarea PSD.

Scopul liderilor PSD este să supravietuiască pînă în 2028, eventual pînă la alegerile prezidenţiale. Atît. O soluţie susţinută de unii din PSD este fuziunea cu AUR. Oricum există un pericol major ca AUR să înghită PSD in urmatorii ani. Presiunea este mare din această directie. Înţeleg temerile liderilor dar si a masei de membri PSD. Partidul a fost devansat de AUR si PNL si este în cădere liberă, după ultimele sondaje. PNL e inaintea PSD pentru prima dată dupa multă vreme. Liberalii sunt pe un trend crescător şi au potențial să crească pînă la alegeri.

Cu cît atacurile contra PNL se vor amplifica, cu atit PNL va fi mai popular pină la a deveni favorit in viitoarele alegeri. Destui strategi de ocazie văd salvarea PSD procedind la sabordarea PNL prin intermediul pesediştilor vopsiti din PNL Veştea, Predoiu, Thuma, Rareş Bogdan, Gorghiu etc. Sunt speranţe desarte. Nu văd ce ar opri căderea PSD. Epoca lui a trecut.

A apărut scenariul salvaționist de a readuce PNL la masa cu PSD, nu atît pentru a da un guvern cu o majoritate parlamentară stabilă PSD-PNL ci pentru a salva de la dezastru PSD-ul, aflat fatalmente in pericol de a deveni irelevant politic după alegerile din 2028. S-a înţeles?

De aici a apărut această mobilizare şi efortul conjugat de a destrăma PNL-ul prin lovituri repetate.

Pentru PSD linia politică a PNL votată la congresul din aceasta vară este deznodămîntul unei istorii a 36 de ani de dominaţie. Epoca Iliescu ia inevitabil sfîrşit. RIP

Stelian Tănase