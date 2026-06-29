Mamă, mamă, mamă!
Postat la: 29.06.2026 |
Unii vor zice: „Băi, dar cel mai important lucru este că i-a tras Călin Georgescu niște smetii Ancăi Alexandrescu". Au și aceste smetii, evident, greutatea și importanța lor, dar eu cred, așa după mintea mea, că sunt lucruri mult mai importante decât acest aspect care au ieșit în evidență în emisiunea de aseară.
Unu, și ăsta este din punctul meu de vedere cel mai important lucru: aseară, toți cei care au crezut că între Călin Georgescu și George Simion nu există nicio legătură... Ba mai mult, erau unii care veneau și-mi spuneau: „Domnule, ăștia se urăsc, de fapt Georgescu nu-l suportă pe Simion, iar Simion nu-l suportă pe Georgescu". Băi, eu le tot spuneam: eu n-am nevoie, frate, să văd iubire între oamenii politici. Pe bune? Adică, din punctul meu de vedere, prieteniile în politică nu există și nici n-ar trebui să existe. Eu vreau să văd oameni care au scopuri comune, țeluri și obiective stabilite împreună, și care merg pe aceste coordonate. N-am nevoie de de-alea cu „te iubesc, să moară mama, ce frumos ești tu, Georgescule, sau ce frumos ești tu, Simioane, ce prietenie extraordinară între...". Nu, nu există așa ceva. Nu există! Băi, avem o treabă de făcut. Care e aia? Mișcarea suveranistă să ajungă la putere, turul doi înapoi. Deci sunt obiective foarte clare din punctul ăsta de vedere. Aseară, toate intervențiile lui Călin Georgescu, care au validat și au întărit deciziile politice luate de George Simion cu ocazia acestor frământări din politica românească, mi-au arătat că între Călin Georgescu și George Simion lucrurile există așa cum trebuie. Da.
Păi, măi fraților, eu înțeleg că societatea românească s-a obișnuit cu tot soiul de jocuri și de tot soiul de rahaturi în care ăla se combină cu ăla, ăla cu ălălat, ba că pe bani, ba că pe interese, ba că „hai să vezi că mai stăm o tură la putere". În condițiile acestea, faptul că AUR, prin George Simion în primul rând, a dat dovadă de tărie de caracter - lucru rar, băi, aproape inexistent în politica românească atunci când a venit vorba de învestire, adică de încercarea de învestire a guvernului Veștea - păi asta pe mine m-a răcorit. M-a făcut să mă gândesc că o să votez AUR în continuare, pentru că este singurul partid din România din ultimii hă-hă, nu știu câți ani, care își respectă în primul rând cuvântul dat alegătorilor. Nu mergem, băi, la guvernare pe ușa din spate, pe la cum am zis eu - femeia de serviciu, băgați pe unde intră argații. Nu! Suntem un partid legitim, suntem un partid votat de milioane de români. Hai la guvernare fie într-o alianță făcută în mod transparent, fie pentru că am câștigat alegerile cu 50% plus 1 și nu se poate să nu ni se dea mandatul de prim-ministru și formarea guvernului.
Deci, din punctul ăsta de vedere, ca să o lămurim, decizia AUR pentru mine de a nu-l aduce la Palatul Victoria - mai spun o dată - pe boul ăla de Veștea, care era un agramat, vai de capul și de mama lui, și este în continuare, înțelegi, a fost una cât se poate de corectă, frate. Hai să fim serioși! Păi mă duceam și-l scuipam pe Simion dacă-l vedeam că l-a votat pe Veștea. Nu ne-am săturat de proști, de agramați și de semianalfabeți în fruntea acestei țări? Nu ne-am săturat de de-ăștia, de dilii, de tot soiul de marionete, de tot soiul de... hai, băi, pe bune! Așa că să se slăbească cu faza asta că, domnule, scăpam de Bolojan dacă îl puneam pe Veștea și asta era marea, marele câștig al unei astfel de mișcări politice pe care ar fi făcut-o Simion.
Din punctul ăsta de vedere, când Călin Georgescu vine și spune: „Doamna Anca Alexandrescu, nu mai susțineți, aia e o prostie să susții că trebuia să vină guvernul Veștea", omul are dreptate, din punctul meu de vedere. Din punctul Ancăi Alexandrescu de vedere nu are dreptate. Da, cum zice ea, asta este frumusețea democrației: let's agree to disagree - să fim de acord că nu suntem de acord.
Robert Turcescu
(extras din declaratiile de pe canalul oficial de Youtube)
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