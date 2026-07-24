Contraamiral de flotilă, după ce o nouă navă a fost avariată: 'România nu poate interveni. Rusia forțează un nou acord'

Un nou incident naval a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în Marea Neagră. O navă sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni cu destinaţia Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a semnalat o avarie care e posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Contraamiralul Constantin Ciorobea explică faptul că România nu poate interveni pentru a bloca astfel de incidente provocate de Rusia.

Ce dorește Rusia

Constantin Ciorobea crede că Rusia forțează prin aceste acțiuni o înțelegere cu Ucraina similară celei din 2022. Atunci la Istanbul s-a semnat o înțelegere între Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, scopul fiind deblocarea exporturilor de cereale ucrainene pentru a reduce criza alimentară mondială

"Astfel de acțiuni vor continua în intenția de a bloca exporturile Ucrainei. Sunt acțiuni ale federației ruse de a forța Ucraina în ideea de a ajunge la înțelegeri similare cu cea din iunie 2022, culoarul grânelor care a funcționat 2023. Atunci, tacit, cele 2 țări nu s-au lovit permițând comerțul prin Marea Neagră.

Acum portul Odessa e blocat, iar Rusia face eforturi prin blocarea comerțului Ucrainei la porturile de pe Dunăre.

Cred că se dorește o negociere cu o tară neutră. Cele două părți să negocieze un nou acord.", a explicat contraamiralul Constantin Ciorobea, la B1 TV.

"România nu poate interveni"

"Trebuie identificate alte căi, mai ales pentru produse periculoase. Să se evite zonele Sf. Gheorghe și Sulina, pentru că acestea vor fi ținte sigure.

România nu poate interveni să blocheze loviturile Rusiei. Noi nu vorbim de obiective de interes național sau nave sub pavilion românesc.", mai spune contraamiralul de flotilă.

O navă a fost avariată în Marea Neagră

"În noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, autorităţile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare şi Salvare (MRCC) din cadrul Autorităţii Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Apelul de urgenţă a fost transmis prin canalul maritim internaţional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă şi solicitând sprijin, existând la acel moment informaţii potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului", anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice. Centrul Maritim de Coordonare şi Salvare a coordonat intervenţia, iar către zona incidentului au fost direcţionate navele SAR APOLLO şi SAR ARTEMIS ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM). Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situaţiei din teren.

"Din informaţiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să îşi continue deplasarea către ţărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice şi a remedierii avariei. Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine", relatează DSU.

Incidentul este al doilea de acest gen din această săptămână, după ce marţi, o altă navă sub pavilion Liberia a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul ţărmului românesc, la bord izbucnind un incendiu. Nava se îndrepta către portul ucrainean Reni. Trei marinari au fost răniţi, unul dintre ei decedând joi la spital.