Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am

Am ajuns la o experiență de viață, de mulți ani, în care nu mă mai entuziasmează nicio prestație, gen „pas cu pas", sau „iarna nu-i ca vara", a vreunui actor politic!

Mă interesează doar liderii politici care își respectă PRINCIPIILE și cuvântul dat, că asta am învățat de la Corneliu Coposu.

Puteți să mă înjurați cât vreți, dar, azi, singurul care face asta este George SIMION!

Știri Cetățeanul.uk: Amenzi usturătoare pentru cei care beau în timp ce conduc în UK. Chiar și apă

A, Călin Georgescu refuză să fie lider politic... Nu am nimic împotriva lui... Dar, capra e capră și varza e varză!

Citește și Era cât p-aci să ne întoarcă Nicușor la democrație și stat de drept. Sau „ieri, era cât p-aci să facă mama gogoși!"

* Dacă toți am avea caracter, onoare și am respecta niște principii, cu care ne mândrim la început.... Ehee, unde am ajunge ca neam și țară!

Cu asta am rămas din nopțile de ucenicie pe fotoliul de lângă lada dormezei Seniorului Corneliu Coposu!

motoarele de căutare) să înțeleagă structura conținutului tău.

* Niciun popor nu iese cu sutele de mii în stradă, dacă protestele nu sunt organizate de partide, sindicate, sau, asta e realitatea, servicii! Așa că mai ușor cu mămăliga românească!

* Când ne dăm de ceasul morții de efectele legii salarizării propuse de guvernul Bolojan, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ferească de adoptarea proiectului legii decarbonizării, impusă de Comisia Europeană tot prin nenorocitul de PNRR!

Trecând la geopolitică:

* Nicuşor Dan a proclamat, la Ankara, că România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră.

Vezi, bă, Olimpicule, că vine drona ucraineană, la Constanța în port!

*Noua URSS în toată splendoarea, domnilor și domnilor!

Neo-marxișrtii „pro-europeni" au mai făcut un pas pe calea eliminării oricărei opoziții! Parlamentul European a votat marţi în favoarea unei anchete împotriva grupului politic Europa Naţiunilor Suverane (ESN), cu privire la presupuse încălcări ale „valorilor fundamentale ale UE", astfel că acest grup din legislativul comunitar riscă să nu mai poată beneficia de finanţări europene.

N. B. Nicuşor Dan spune că i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump, la Ankara.

Mi-e frică de o nouă răpire din Serai. adică Donald o va trimite pe Melania în harem și pleacă la Casa Albă cu Mirabela. Dar, cu vizita Olimpicului la Washington cum rămâne?

Roland Cătălin Pena