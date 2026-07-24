Statul incompetent "își omoară" pruncii. Unul dintre copiii care avea nevoie de un pat la ATI "Marie Curie" a murit în așteptarea hârtiilor guvernamentale

Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie" continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la Terapie Intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical.

Unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui pat la ATI a murit între timp, potrivit medicului Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă.

Guvernul a aprobat joi un Memorandum pentru deblocarea posturilor din spital și pentru reluarea procedurilor de angajare. Până când procedurile de angajare vor începe, copiii continuă să aștepte un loc vital la secția de Terapie Intensivă.

Doctroul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii "Marie Curie", a precizat pentru Antena 3 CNN că unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui loc a decedat.

"De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 pacienți, atunci suntem la maxim", spune medicul.

Întrebat ce șanse au copiii care așteaptă eliberarea unui loc, medicul a precizat: "Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente".

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a avizat, joi, Memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".

Federația Sanitas a reacționat precizând că este nevoie de deblocarea a 25.000 de posturi în Sănătate: "Trebuie să moară oameni, de data asta copii, că să se deblocheze posturile în Sănătate!

Sunt peste 25 de mii de posturi ce trebuie deblocate URGENT în SĂNĂTATE. Necesarul este mult mai mare!".