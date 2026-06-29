V de la Vendetta. Sau de la Veștea!
Postat la: 29.06.2026 |
Scandalul mediatic de aseară mi s-a părut trist și dezgustător. S-a sărit calul de ambele părți. Inutil și contraproductiv. Pentru o miză aflată la genunchiul broaștei.
Georgescu (re-AUR-it din nou, după o perioadă de răceală cu Simion et Co.) a părut chitit să plătească polițe. Într-un loc care i-a oferit totuși, de-a lungul a 16 luni, un canal important de comunicare cu poporul. Efectul: ieșiri cu iz mitocănesc, puseuri de dictator reprimat, surprinzătoare pentru o persoană care a încercat mereu să transmită diplomație, autoritatea calmului, autocontrol, eleganță, echilibru.
Alexandrescu a părut buimăcită de uraganul care s-a dezlănțuit împotriva ei. Ca un dresor care vede că leul favorit - pe care îl credea blând și devotat ca un animăluț de casă - sare să o sfâșie. Timorată de imprevizibilul situației, s-a dezlănțuit după emisiune, încercând să regleze conturile când leul plecase din arenă. A săvârșit două greșeli fatale pentru un jurnalist:
1. S-a implicat personal prea mult în ultimele 16 luni pentru cauza unui politician (fie el și cu aură voievodală) – bucuroasă de rating și de influența care îi gâdilau orgoliul. Și evident încurajată de interesele din spatele Realității Plus. A rezultat o complicitate toxică, ale cărei miasme au exalat aseară dincolo de ecran.
2. După plecarea lui Georgescu, a încercat să se justifice. Or, lămuririle – dacă erau necesare – trebuiau făcute față în față. Altminteri, în presă mai mult decât oriunde e valabilă zicala: „cine se scuză se acuză”.
(Interzicerea pe post a lui Georgescu „până ce nu își cere scuze” e o prostie monumentală: nici un canal de presă nu trebuie să interzică comunicarea cu un politican, dacă aceasta este în interesul opiniei publice. Interzicere este o recunoaștere a relației de interes – altul decât strict jurnalistic - dintre cele două părți. De aceea, „interzicerea” lui CG seamănă mai mult cu bagajele aruncate pe geam, în stradă, după un scandal cu năbădăi între amanți.)
În loc de CONCLUZIE:
Dacă nu a fost a fost vorba de o ieșire nervoasă, necontrolată, ca urmare a frustrării și tensiunilor acumulate în ultimele 16 luni (ceea ce eu totuși nu cred), singura explicație pentru care Georgescu și-a detonat cel mai eficient canal de comunicare este că A PRIMIT PROMISIUNI CĂ SITUAȚIA I SE VA REZOLVA. În sfârșit. Și că, deci, nu mai are nevoie de Realitatea. (Dacă nu cumva i s-a promis un alt canal mai atractiv, dar incompatibil cu Realitatea. Bunăoară, RTV.) Promisiunile trebuie să fi venit din afară, evident. Mai exact, de la americani. De la Trump. Sau din anturajul lui.
Așa cum românii îl așteptau după 1848 pe Napoleon al III-lea să-i izbăvească („Bunăparte nu-i departe / Vine să ne dea dreptate”) sunt o mână de politicieni care îl așteaptă pe Trump să descalece în România și să facă ordine, ca pe un Mesia. Cred că se înșală amarnic. Deși adoră rolurile mesianice, Trump e prea ocupat acum, încercând să iasă din capcana în care singur s-a băgat și să-și salveze pielea. Pielea politică și nu doar. Iar iluziile dâmbovițene se vor răzbuna usturător. În schimb, Georgescu a detonat un scandal monstru, care va face ravagii în tabăra suveraniștilor, dezbinând-o și mai mult. Spre deliciul Sistemului.
PS: Divergențele grave (pe alocuri chiar violente) dintre comentariile de mai jos demonstrează cu prisosință FRACTURA produsă de emisiunea de aseară în tabăra suveranistă. De obicei, o asemenea ruptură apare când o forță politică se află LA PUTERE (din cauza multitudinii de interese), nu ÎN OPOZIȚIE, când ar trebui să existe un singur interes: accederea la putere. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că a fost vorba de o acțiune premeditată. De o „detonare”, cum mă acuză unii comentatori, nemulțumiți că nu le-am cerut părerea înainte să scriu ce cred. Repet: SISTEMUL JUISEAZĂ.
Adrian Pătrușcă
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