Au turbat, că s-au vaccinat!

Turbarea institutională la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spune totul despre nivelul de control al mafiei Big Pharma la noi.

In timp ce in SUA ministrul sanatatii, Kennedy jr., ii da afara din CDC pe agentii Pfizer, la noi atat actualul ministru al sanatatii cat si PSD prin vocea lui Rafila fostul ministru al sanatatii au cerut sanctiuni aspre, ca in comunism, impotriva medicilor care au participat la conferinta ba mai mult se merge cu cenzura la un nivel fara precedent se cere ANCOM si CNA eliminarea oricaror imagini de la conferinta, astfel ca romanii sa nu aiba acces de niciun fel la informatiile prezentate de medici cu teancuri de studii medical in fata publicate pe platformele de specialitate. In plus, sunt sesizați procurorii ca sa intervină.

Desigur a fost scos de la naftalina ventilatorul de rahat numit CTP, plus influensarii, cei platiti cu zeci de milioane de euroi de catre guvern, pentru propagandă, plus haita useristă de imbecili komsomoliști. Chestiunea nu este doar medicala. Impunerea unui singur "adevar", cel oficial, aduce aminte de sistemele totalitare, atat fascismul nazismul cat si comunismul au avut aceasta trasatura comuna, impunerea cu forța a discursului unic, orice alte voci fiind anihilate. Urmeaza trimiterea in lagare de concentrare a recalcitrantilor.

Acest tip de reflex abia ar trebui sa starneasca ingrijorare maxima, la 35 de ani de la asa zisa cadere a comunismului avem la Putere un discurs mega bolsevic, de care ar fi mandru Ilici, carpa kaghebista pentru care s-au impus "funeralii nationale". Abjectia devine marca institutionala a "statului roman" controlat de facto de o banda de infractori, grup de crima organizata. Asta nu mai e stat eșuat ci dimpotrivă o formă de organizare statală foarte eficientă a inamicilor românilor, obsesia lor principala - cenzura - arata insa cat se tem de cuvinte. Sa le servim asadar cuvinte scurte, pe intelesul lor, toti cei din politica stiu foarte bine cum s-au ridicat in scaune, prin sucțiune...

George Roncea