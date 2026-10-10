Traseul lui Marius Lulea, din AUR spre dușmanii AUR. Pas cu pas
Postat la: 10.10.2026 |
Marius Lulea s-a retras discret din AUR în 2025. Spunea atunci că nu mai vrea să facă politică și că se dedică studiului și afacerilor. Săptămâna aceasta a revenit în forță în știri, cu declarația că majoritatea oamenilor din partid gândesc altfel decât George Simion. Am refăcut cronologia, până azi.
În 2026, Marius Dorin Lulea ar fi fost de mai multe ori în vizită la Sebastian Ghiță, la Belgrad. Nu ar fi mers mereu singur: de câteva ori l-ar fi însoțit Andrei Tender și Mihai Miron. Miron are în grijă câteva site-uri care se dau drept publicații de știri și care, pe vremuri, făceau propagandă pentru AUR. De la un moment dat, site-urile lui schimbă macazul. Întâi îl laudă pe Bolojan, apoi trag în cine îi stă în cale lui Ghiță. Olguța Vasilescu, lovită și ea, a dat vina pe afaceristul libanez Wehbe Mohamad-Bilal: „Știe cineva cine e Bilal sau ce fumează?". Tot prin Bilal, și prin Hubert Thuma, Lulea a ajuns, spun surse bine informate și la președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Duminică, 6 septembrie, trei lideri AUR, Mohammad Murad, Gheorghe Piperea și Marius Dorin Lulea, apar împreună într-o emisiune de televiziune și se plâng de felul în care e condus partidul. Am întrebat conducerea AUR ce spune despre această ieșire publică și despre nemulțumirile celor trei. Purtătorul de cuvânt, Ștefan Avramescu, ne-a răspuns că, în săptămâna dinainte, avusese loc Consiliul Național de Conducere al partidului și că nimeni nu ridicase atunci vreo problemă. Hotărârea privind votul AUR pentru viitoarele guverne a fost luată în unanimitate. Murad, Piperea și Lulea au lipsit de la ședință.
Pe 23 septembrie, la restaurantul Polen din Tunari, Lulea ia masa cu Andrei Tender, fiul lui Ovidiu Tender. S-ar fi discutat și despre un nou drum în Serbia, despre afacerile celor doi și despre instalarea unui viitor guvern. Lulea se laudă oricui are răbdare să-l asculte că ar controla între 12 și 14 parlamentari și că vrea să fie ministru. Pe 4 octombrie, România TV, televiziunea controlată de Sebastian Ghiță, scoate pe post o variantă de guvern. Lulea e pe listă, propus ministru al Administrației. Cei 12-14 parlamentari rămân, deocamdată, mai mult în declarații. Tot anul, Lulea i-a chemat la discuții unul câte unul, cu rezultate modeste.
În ultima vreme stă mult în preajma deputatei de Botoșani Ariadna Cîrligeanu, cu care a luat masa la restaurantul Laguna Verde. La aceeași masă a stat și omul de afaceri Cătălin Gheorghe, cel care producea, pe bani mulți, materialele promoționale ale AUR pe vremea când Lulea se ocupa de finanțele partidului. Tot lui Cătălin Gheorghe îi dă Lulea diverse treburi de organizare, inclusiv bannerele împotriva lui Simion, menite să arate că președintele AUR e contestat din interior.
Miercuri la prânz a venit vremea consultărilor. Nu la Cotroceni, unde Lulea nu mai e primit, ci pe strada Gârlei 1B, în Grivco Building. Încă un patron de presă pe listă: Dan Voiculescu. Lulea a confirmat întâlnirea la B1 TV și s-a grăbit să precizeze că îl vedea pe Voiculescu pentru prima dată în viață. O fi. A mai spus că el s-a văzut „cu toți". Două zile mai târziu, vineri, partidul lui Voiculescu iese la rampă. Biroul Permanent Național al PUCL a adoptat o rezoluție prin care propune o Platformă Conservator-Liberală, „deschisă tuturor forțelor politice și civice care împărtășesc valorile conservatoare și liberale", potrivit Agerpres. Îndemnul lui Dan Voiculescu: „Să avem încredere că vom reuși".
Lulea ne asigură că la Grivco nu s-a vorbit despre aderarea la alt partid. Platforma, ce-i drept, nu e partid. Pe lista acestor „toți", pe lângă Tender, apar nume grele din istoria de după 1989, printre care și Silviu Predoiu, spun sursele. Apoi, Lulea s-ar fi întâlnit cu deputatul AUR și omul de afaceri Mohammad Murad. Ce iese de aici se va vedea la votul pentru guvernul Luca Niculescu.
L-am întrebat pe Marius Lulea cum explică aceste întâlniri. Redăm răspunsul integral: "Până la această întâlnire, nu mă mai întâlnisem niciodată cu domnul Dan Voiculescu. Cu o zi înainte, am fost contactat de secretara dumnealui, care m-a întrebat dacă sunt dispus să avem o întrevedere. Am acceptat, deoarece nu am refuzat niciodată dialogul cu persoane care au dorit să mă cunoască și să discutăm. Întâlnirea a fost exclusiv una de cunoaștere. Domnul Dan Voiculescu m-a întrebat despre situația controversată apărută în interiorul partidului AUR, iar eu i-am prezentat punctul meu de vedere asupra evenimentelor recente.
Nu a existat niciun alt demers și nicio propunere politică. Nu s-a discutat despre formarea unui guvern, despre susținerea sau votarea vreunui guvern, despre aderarea la un alt partid politic ori despre vreo colaborare politică. Domnul Voiculescu și-a manifestat doar interesul de a mă cunoaște. Atunci când activezi în viața politică, dialogul cu cei implicați în viața publică este firesc și necesar. Nu poți evita întâlnirile cu liderii altor partide politice, cu reprezentanții societății civile sau cu persoane din conducerea trusturilor de presă doar pentru că există diferențe de opinii, convingeri sau interese. A discuta cu cineva nu înseamnă a-i împărtăși convingerile sau a avea o înțelegere politică. Dimpotrivă, dialogul reprezintă o condiție esențială a unei societăți democratice. Consider că simpla întâlnire dintre două persoane nu trebuie transformată într-un motiv de speculații. Nu am nimic de ascuns în această privință și cred că prezentarea corectă a faptelor este în interesul public."
Răspunsul la o altă întrebare importantă: "Este adevărat că v-ați văzut cu Sebastian Ghiță la Belgrad?" Marius Lulea: "M-am întâlnit, în contextul activității politice și al implicării mele în partidul AUR, cu aproape toți conducătorii trusturilor de presă din România. (...) M-am întâlnit și cu domnul Radu Budeanu, cu domnul Bogdan Chirieac și cu mulți, mulți alții, inclusiv cu reprezentanți și prezentatori ai postului România TV, televiziune asociată public cu omul de afaceri Sebastian Ghiță. În campaniile electorale, și au fost numeroase, m-am întâlnit cu zeci de patroni de presă, atât la nivel național, cât și local, inclusiv în contextul contractelor de publicitate electorală pe care le-am avut cu instituțiile media pe care aceștia le reprezentau.
Comunic în mod constant cu reprezentanții presei din România, inclusiv cu cei care investesc în acest domeniu, și voi continua să fac acest lucru. Același lucru îl fac toți liderii partidelor politice, inclusiv cei din partidul din care fac parte. Unii și-ar dori să dețină monopolul comunicării în interiorul partidului AUR, dar acest lucru nu este posibil și nici nu ar fi firesc. Nu se poate ca aceiași oameni din presă să fie considerați buni, să fie lăudați și să li se aducă osanale atunci când se întâlnesc cu o anumită persoană, dar să devină brusc indezirabili atunci când se întâlnesc cu altcineva. Nu putem judeca oamenii după cine îi vizitează sau cu cine discută, în funcție de interesele de moment.
Dialogul cu presa și cu reprezentanții societății civile este o componentă esențială a activității politice. Societatea civilă are nevoie să înțeleagă procesele politice dincolo de elementele vizibile publicului, să cunoască realitățile din interiorul partidelor și mecanismele care stau la baza deciziilor politice. Așa funcționează politica, prin dialog, nu prin izolare sau monopol asupra comunicării. Transparența și comunicarea deschisă sunt necesare într-o societate democratică și voi continua să susțin acest dialog, indiferent de cine ar putea fi deranjat de el." Despre Belgrad și Sebastian Ghiță, niciun cuvânt.
Roland Cătălin Pena
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