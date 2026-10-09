Operațiunea ZERO a momentului este "dezintegrarea AUR"

Încep prin a spune ceva legat de Călin Georgescu. N-am comentat soarta lui, până în acest moment, pentru că, din punctul meu de vedere, mi s-a părut corect și uman să tac. De ce? Cunoșteam bine și în detaliu faptele de care îl acuză acum procurorii DIICOT. Le cunoșteam în detaliu de peste un an și jumătate. Mi le-a povestit și dovedit, în primul rând, un general SIE în rezervă, apropiat de-al meu, care cunoștea, la rândul său, în mod nemijlocit, rețeaua ce l-a găzduit pe Călin Georgescu la Viena.

Dacă interveneam în public, trebuia să spun exact asta și chiar nu era cazul, în condițiile în care lui Călin Georgescu i s-a făcut o nedreptate atât de mare, un abuz fără precedent în țările din Occidentul Colectiv, eventual în Rusia, China sau alte „stane", dacă ar fi posibil așa ceva. Am decis, mai demult, să nu mai comunic cu Călin Georgescu, prin ianuarie 2025, după ce ne știam de aproape 20 de ani, dar una-i una, alta-i alta și acum am toată compătimirea pentru ceea ce pățește el și familia lui.

Ei bine, arestarea lui Călin Georgescu este doar prima amorsă a ceea ce numesc eu astăzi operațiunea zero, aceea de dezintegrare a AUR-ului. Câteva secvențe din ultimele zile care să-mi susțină argumentația și titlul pe care l-ați auzit mai devreme.

Avem pe teren un Marius Lulea, fost copreședinte al partidului, bine asistat, foarte bine asistat, care dă, în ultimele zile, un atac dur la fostul său tovarăș, George Simion; Lulea, fiind bine sprijinit de către entități nevăzute sau văzute, cum ar fi cei doi moguli de presă, Maricel Păcuraru și Dan Voiculescu, și nu accept să fiu contrazis legat de această afirmație, pentru că am fost prieteni, tovarăși cu ambii, și cu Maricel Păcuraru, și cu Dan Voiculescu, și îi cunosc foarte bine, poate cel mai bine. Apoi, în aceeași linie, lovitura mai dură pentru George Simion apare de la Maricel Păcuraru, cu care Simion este tovarăș, la rândul său, încă din primăvara lui 2024, și iarăși nu accept să fiu contrazis, deoarece chiar eu le-am făcut cunoștință. Nu se știau. În mod anecdotic, cumva acum, George Simion îl vedea în vremurile alea pe Maricel Păcuraru ca pe un căpcăun și ezita să-l întâlnească, avea o frână, deși avea mare nevoie de el.

Revin, însă, la Marius Lulea. El nu este oricine pentru partidul AUR. Este, dacă vreți, fostul Nicolae Ceaușescu al AUR-ului, așa-l porecleau, cu multă simpatie, fost frate de cruce cu președintele AUR, George Simion. Nu-i cazul acum să intru în detalii, să mai evoc cât de mult înseamnă asta în această confruntare dintre cei doi. Ambii știu tot unul despre celălalt și subliniez cuvântul tot.

Alte secvențe care să-mi justifice analiza. Apariția ieri, pe surse anonime, dar foarte circulat, a unui raport de stenograme, probabil falsificate, stenograme ce-l introduc însă pe George Simion în scandalul momentului, scandalul Bogos-PNL-Bolojan și cine știe cine dracu' mai apare la rând, te poți aștepta la orice.

Altă secvență: cearta cu Anca Alexandrescu de aseară, a lui George Simion, atenție, exact pe ecranele televiziunii unde Anca este vedeta principală, dar și George Simion este idolul tribunelor.

În plus, zvonul de astăzi, din prima parte a zilei, aruncat pe piață de către Vlad Mercori, că Paul Stănescu, de la PSD, fostul secretar general, ar putea să devină noul secretar general al AUR. Și nota bene, Vlad Mercori, pe lângă faptul că este un jurnalist redutabil, are surse extrem de solide, mai ales în zona unor foști șefi din SRI. Știu ei bine care sunt.

Altceva: reșaparea publică a lui Liviu Dragnea, sigur, cu declarații reluate, care, din poziția sa de tovarăș dovedit al lui Coldea, și-a adus aminte că „Generalul Negru" i-a spus faptul că George Simion este, de fapt, omul său. Nu mai contează că atunci Coldea era activ, era șeful operativ al SRI și e posibil ca acesta să fi evocat un sprijin normal, subliniez normal, pe care SRI-ul îl dădea în vremurile alea lui Simion pe linia unionistă pe care acesta o avea cu ONG-ul său.

Altă secvență: apariția publică a amicului meu, generalul SIE în rezervă, Nicu Iana, care face azi o dezvăluire dură, legată de un complice în dosarul Bogos, generalul Hanț, de la Viena, tot SIE, general Hanț care-i tovarăș vechi cu Călin Georgescu, dar cu care, zice Nicu Iana, George Simion s-ar fi întâlnit la Viena. Hanț a fost audiat și el la Iași în celebrul dosar Bogos-PNL-Bolojan.

În fine, peste toate astea, ca să pună gaz pe foc, George Simion face o nefăcută, din punctul meu de vedere, și comunică peste tot, de câteva zile, că va fi arestat și el după Călin Georgescu.

Legat de atmosfera în interiorul Partidului AUR, pe care o cunosc în mod nemijlocit, nu doar de la fiul meu, care e vicepreședinte național, dar și de la mulți alții din conducere care îmi sunt apropiați vechi. Culmea! În ciuda a tot ce s-a petrecut, există o solidaritate cvasi-unanimă, astăzi, în AUR, în jurul lui George Simion. Singurul motiv de râcă internă a fost, până de curând, administrarea relației cu Călin Georgescu. Mulți nu erau de acord să se desfășoare treburile așa. Îl acuzau de infatuare pe Călin Georgescu. Discuția e lungă, dar nici asta nu mai este pe agendă de când Voievodul a fost arestat. Toți auriștii din conducere sunt solidari cu el, cel puțin la modul declarativ și comportamental.

Ei bine, tocmai din această solidaritate probată în jurul lui George Simion derivă forțajul operațiunii 0 de dezintegrare a AUR. Cei interesați în această operațiune au priceput că nu se va petrece în mod natural dezintegrarea. Dacă vreți, ca exemple, oameni ca Mohamad Murad sau Petrișor Peiu pot avea păreri diferite de George Simion, dar ei nu sunt oameni care dezertează. Și asta e normal, să ai păreri diferite într-un partid.

Cine sunt cei interesați? Cei care nu doresc anticipate. Sau cei care nu vor suspendarea lui Nicușor Dan. Sau cei care vor anticipate, dar doar cu un AUR pulverizat. Care este prada de împărțit despre care vorbeam în titlu? Ea este de două feluri:

Zestrea parlamentară.

Potențialul electoral.

Zestrea parlamentară. Dacă AUR s-ar dezintegra, una dintre consecințe ar fi că s-ar face o majoritate pro-Cotroceni mult, mult mai ușor, cu o parte din cei 20% dintre parlamentarii care ar deveni fără stăpân. Pentru asta stau la pândă toate partidele din Parlament, mai puțin UDMR-ul, sau cine știe? În mod clar și USR-ul s-ar băga să transfere rapid în caz de. Desigur că primul înscris pe listă e din nou PUSL-ul lui Dan Voiculescu, ca de fiecare dată, dar toate aceste partide pot beneficia de parlamentari de la AUR, doar dacă nu se dă semnal de la Cotroceni că e nevoie acum de Partidul Conservator al lui Nicușor Dan, care se poate forma, eventual, pe scheletul PMP-ului lui Eugen Tomac; ar fi și cel mai ingurgitabil, fiind conservator. Dacă se dă semnal de la Cotroceni, atunci e previzibil că acolo vor fi mânați parlamentarii rămași fără stăpân de la AUR, așa-zișii „ronini" din AUR, rămași fără „daimyo-ul" Simion. Daimyo-ul era un șef de samurai.

Potențialul electoral. Aici raționamentul e similar cu precedentul, numai că se aplică electoral. Scorul AUR astăzi este în mod clar de peste 30%. În caz de alegeri, în mod sigur va crește. Restul partidelor care sunt la start astăzi sunt fără brand politic atractiv, au lideri slabi, deci nu au nici benzină electorală. AUR îi încurcă la maximum, nu-l pot scoate în afara legii, deoarece în acest moment AUR e prea mare și validat internațional, acum, din Statele Unite până la nivelul țărilor UE. Deci cel mai util pentru conspiratori este să reușească o operațiune de implozie. Iar asta pentru ca să apară apoi public că auriștii și-au făcut-o, de fapt, cu mâna lor. Așa e cel mai comod. Desigur că alegerile vor fi fraudate, fie ele anticipate sau nu, dar e mult mai credibil să le furi fără AUR pe scena electorală. Și tot desigur că, în mod similar cu cazul zestrei parlamentare, principalul pretendent la foloase în caz electoral va fi tot Partidul Prezidențial, viitorul partid conservator al României, ce-l va deservi pe Nicușor Dan.

Poate m-am lungit, dar am vrut ca suveraniștii veritabili să priceapă bine ce se petrece cu adevărat. Sunt subiectiv? Clar că da, deoarece îmi pasă. Sunt printre cei mai vechi suveraniști din viața publică. Acum peste 20 de ani, am înființat PIN-ul, Partidul Inițiativa Națională, iar de atunci am militat mereu public, doar și strict pentru soluții suveraniste de putere.

Ce-i de făcut?

Răspunsul e simplu, pentru că nici n-ai de unde alege soluții magice. Solidaritate între cei din AUR, solidaritate explicită a simpatizanților cu cei din AUR. Ei bine, răspunsul e simplu, implementarea soluției e dificilă. Suntem, totuși, țara cu oamenii cei mai puțin solidari, din câte țări cunosc eu. De fapt, asta este și cauza principală a marii boli naționale, care ne macină acum până la oase, în SECURISTANUL nostru, unde a devenit din ce în ce mai greu de trăit.

Cozmin Gușă