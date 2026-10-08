Ce-a fost cu dârele de pe cer din 2 octombrie?!
Postat la: 08.10.2026 |
Stau în Otopeni de 15 ani. Văd avioane în fiecare zi. Dar nu văd în fiecare zi cerul brăzdat, ore în șir, de atâtea dâre care se intersectează. Vineri, 2 octombrie, de la prânz spre după-amiază, deasupra Otopeniului, avioanele păreau să traseze unghiuri și trasee aparte. Privite de jos, dârele dădeau impresia că se pulverizează sau se împrăștie lucruri în atmosferă.
Impresia nu este o dovadă în sine. Clar. Există și o explicație fizică obișnuită: la altitudine mare, vaporii de apă din gazele de eșapament se pot transforma în cristale de gheață. Dacă aerul este suficient de rece și umed, dârele persistă, se lățesc și pot ajunge să acopere porțiuni mari de cer. Asta se întâmplă și cu avioane comerciale, dar nu în orice condiții. De aceea, de multe ori, urmele dispar repede, iar în alte zile rămân mult timp.
Numai că explicația generală nu lămurește automat ce s-a întâmplat pe 2 octombrie. Au apărut relatări și imagini din mai multe regiuni ale țării, iar o imagine satelitară de vineri surprinde dâre liniare întinse pe o zonă largă. Au fost zboruri comerciale aflate pe rute care s-au intersectat? Avioane mici, așa cum au părut multora? A fost o activitate de insămânțare a norilor sau una agricolă? Un exercițiu militar ? M-am tot întrebat.
Între timp, imaginile și întrebările oamenilor de pe internet au făcut zgomot, iar câteva televiziuni au revenit asupra subiectului. Au apărut și explicații care sună plauzibil. Institutul Național de Fizica Materialelor a explicat dârele persistente observate la București prin combinația dintre aerul rece, umiditate și cristalele de gheață, care se pot lărgi și răspândi. Ceea ce ziceam eu. E o explicație pentru felul în care se formează și persistă dârele. Nu este însă, prin ea însăși, o analiză a condițiilor din atmosferă pe 2 octombrie și nici nu lămurește de ce fenomenul a fost atât de amplu, în atâtea regiuni.
Am aflat între timp și că Forțele Aeriene Române anunțaseră zboruri de antrenament ale aeronavelor românești, spaniole și americane, între 28 septembrie și 5 octombrie, pe întreg teritoriul țării. Așadar, nu era un miting aviatic, dar exista un exercițiu în desfășurare. Anunțul vorbește despre zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic, însă nu identifică aeronavele din imaginile de pe 2 octombrie și nu face o legătură explicită între exercițiu și dârele observate. E un element de context care merită luat în calcul serios, totuși. Și foarte plauzibil .
Există și un detaliu concret care merită lămurit: România are un avion specializat pentru însămânțarea norilor, un Beechcraft King Air echipat pentru astfel de intervenții. În aprilie 2025, directorul programului declara pentru AGERPRES că avionul era pregătit, dar că nu fusese folosit, fiindcă intervențiile trebuiau solicitate de autoritatea din subordinea Ministerului Agriculturii. A zburat acest avion pe 2 octombrie? Nu am găsit vreo confirmare că ar fi fost implicat.
MApN a anunțat că două aeronave Spartan au decolat de la Otopeni la 10:30 și 12:30 pentru o misiune de stingere a incendiului din zona Băile Olănești. A fost o intervenție, nu un exercițiu; comunicatul nu explică însă dârele observate pe suprafețe atât de mari.
Au existat precedente reale care au alimentat teoriile despre pulverizări secrete. În 1950, în cadrul operațiunii Sea-Spray, Marina americană a dispersat bacterii de pe o navă în largul San Francisco, fără știrea populației. Cazul e real, verificabil, dar nu are, evident, legătură cu dârele avioanelor observate în România și nu dovedește ce s-a întâmplat aici. Dar arată de ce lipsa unor explicații oficiale poate da forță suspiciunilor.
De acum MApN, ROMATSA, Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Agriculturii trebuie să fie mult mai deschise în astfel de situații, pentru a nu mai genera indirect teorii toxice pe net.
Mădălin Ionescu
-
Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică?!
De cinci luni, Romania supraviețuiește cu un guvern care nu poate sa ia decizii și face doar șmecherii politice. Partide ...
-
ANUNȚ OFICIAL: TOȚI OAMENII SUNT SCLAVI!
Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a anunțat ca datoria publica mondiala se afla la cel mai inal ...
-
Bolojan şi varianta TIR-ul
Norii negri ai justitiei au inceput sa se stranga deasupra capului premierului demis Ilie Bolojan nu numai la Iasi. La I ...
-
Mantra „Călin - Georgescu - este - președinte!”
Cei care ies in strada pentru Calin Georgescu au doua argumente foarte solide: 1. Anularea alegerilor a fost o nedreptat ...
-
Canadienii confirmă existența unui scenariu la o invazie militară americană
Guvernul și armata canadiana au realizat un model bazat pe scenariu unui razboi asimetric, analiza strategica a gestiona ...
-
Deutsche Welle: Georgescu între martiraj și escrocherie: strategia justiției
Simpatizanții lui Calin Georgescu din zona virtuala sunt mult mai implicați in gasirea soluțiilor de salvare a acestuia ...
-
O pace care pregătește următorul război?
Tensiunile din jurul Iranului și atacurile din Peninsula Arabica amenința energia și navigația, iar Rusia și Ucraina inc ...
-
Nu americanii l-au dat jos pe Bolojan, ci „băieții deștepți” din Energie
Cu mult inainte de Grindeanu și Ivan, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle a fost curtata de Cristi Bușoi și Nelu Sterian ...
-
Așa grăit-a Jirinovski...
În anul 2015, un om a stat in fața camerei și a spus: „Iranul și Israelul se vor ciocni frontal. America va ...
-
Ambasadoarea și gazul UE
In loc de introducere: 1. UE isi produce doar 10% din consumul anual de gaze, adica aproximativ 33 miliarde metri cubi ( ...
-
Asanarea legislației în România și UE
Cand a ajuns la putere in Argentina, in anul 2023, Javier Milei i-a incredințat lui Federico Sturzenegger un minister un ...
-
Libertatea presei vs tehnofeudalism, sau când cenzura devine model de afaceri.
„Presa trebuie sa-i serveasca pe cei guvernați, nu pe guvernanți." - Hugo Black, in cadrul Pentagon Papers La Adun ...
-
Articolul bombă din WSJ face ravagii și în presa de la noi
Ambasadoarea Kimberly Guilfoyle- numita de Trump in Grecia (fosta logodnica a lui Donald Trump Jr.) a facut o decl ...
-
Ne temem de ruși. Și mai departe de vorbe, ce facem? Ne pregătim de „războiul întregului popor"?
Pe masura ce conflictul din Ucraina se intensifica zilnic, apare in spațiul public mesaje extrem de serioase, de acum de ...
-
Despre ce nu se comentează legat de vizita în SUA a lui Nicușor Dan. Congresul Mondial Evreiesc și refuzul JP Morgan de a finanța România
Despre vizita la New York, la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, se comenteaza in presa romaneasca in mo ...
-
Numele tatălui și al fiului
Prietenia nu costa nimic, dar cea cu Gyuri Kazar cantarea mii de carate de pietre scumpe. Gyuri putea sa-ți vorbeasca sa ...
-
Nole, Nolan și Nolanul
La inceput a fost un titlu. Îmi placea muzicalitatea lui și mi-am propus ca, intr-o zi, de dragul acestei aliteraț ...
-
În ce mizerie trăim în noua Uniune Sovietică cu sediul la Bruxelles!
Atat efort al Statului Paralel, al Sistemului ticaloșit, care se perpetueaza de cand i-a impușcat pe soții Ceaușescu in ...
-
Planul stăpânilor României e unul diabolic și vi-l voi dezvălui
Interesul primordial al stapanilor Romaniei e sa mențina țara pe traiectoria germana, pro razboi cu Rusia și sa stoarca ...
-
Alegerile din Rusia și Germania, în oglindă. Triumful lui "Putin-FSB" versus prăbușirea lui "Merz-BlackRock"!
Ieri, duminica, din punct de vedere al politicii externe, atenția lumii interesate a fost focalizata asupra Rusiei, unde ...
-
Îngerul Plângător din smart tv
Pentru mulți ani daca spuneai cu voce tare ca televizorul tau inteligent din sufragerie te spioneaza, erai privit cu un ...
-
Ceva “ușor”, de duminică…
Preluand un reportaj de pe Bloomberg, Kyiv Post a scris, pe 19 septembriec ca livrarile unor sisteme-cheie (Tomahawk, in ...
-
ÎNDRĂCIREA LUMII: AU RĂSTURNAT ICOANA MAICII DOMNULUI
La inceput a fost Teoria. În 1972, „filosoful” canadian Michael Tooley afirma, ca sugarii nu au drept ...
-
Nicușor îi face de râs pe Bolojan și Fritz!
Daca nu m-aș gandi la situația disperata a țarii, ci doar strict la jocul politic, atunci Nicușor Dan ar primi o nota ma ...
-
Haine vechi
În ultima vreme port tot mai des tricoul cu figura enigmatica a lui Corto Maltese și puloverele lui Mihara Yasuhir ...
-
Senzaționala desemnare a lui Siegfried Mureșan
Nu e rea. Dar nici geniala. E doar senzaționala. Și in oglinda cu clasa politica actuala. Rupta complet de realitate. Im ...
-
S-a ajuns acolo unde ne așteptam: Ucraina s-a oficializat ca "stat-mafiot"!
Subiectul pe care il propun astazi e legat de Ucraina și temerile mele mai vechi, legate de faptul ca vom avea probleme ...
-
Care e treaba cu avertismentele sumbre OpenAI si Anthropic
Atat Christine Lagarde, cat și Ursula vond der Leyen, iși intensifica propaganda pentru „mobilizarea” depozi ...
-
Deschiderea Marelui Precedent: „Efectul Trump" asupra istoriei Marii Britanii și Europei
De trei ori a repetat Trump in vizita sa scurta in Irlanda ca este favorabil reunirii celor doua Irlande. Este primul pr ...
-
Metoda baionetei: de ce răspunsul moale al lui Trump îl împinge pe Putin spre următoarea treaptă
Putin testeaza constant limitele Occidentului, de la Ucraina pana pe flancul estic al NATO, iar fiecare raspuns ezitant ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu