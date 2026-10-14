Extinderea amprentei militare: noua bază aeriană a Chinei în Laos

Pe măsură ce puterea și încrederea în sine a Chinei cresc, aceasta devine mult mai activă în proiectarea puterii prin stabilirea de baze militare în străinătate. Cea mai recentă se află la Aeroportul Ban Keun, lângă Vientiane, unde China a stabilit o facilitate comună de sprijin și instruire cu Laos, potrivit unui anunț din septembrie al Ministerului Apărării Naționale din Beijing.

Este prima facilitate militară de peste mări pe care China a recunoscut-o deschis. Acest lucru are mai multe implicații pentru regiune.

Dar mai întâi, baza în sine. Imagini satelitare procurate și analizate de CNN arată o pistă de 2.000 de metri lungime, o pistă de rulare și o platformă de parcare pentru 22 de aeronave. CNN raportează și o construcție rapidă la fața locului. Alte reportaje media menționează că fotografiile satelitare arată opt aeronave, probabil avioane de antrenament și atac ușor chinezo-pakistaneze Hongdu JL-8 (numite și K-8), și peste două duzini de vehicule de sprijin. Se știe că Laos deține acest tip de aeronavă, dar mai puține decât cele opt văzute la facilitate. Laos ar fi putut cumpăra mai multe, sau cele suplimentare ar putea fi chinezești.

China a spus că facilitatea este strict pentru instruirea piloților forțelor aeriene laoțiene, „îmbunătățirea cooperării militare practice” și „promovarea păcii și stabilității regionale”. Asta sună suficient de rezonabil, dar contrazice pozițiile anterioare ale Chinei privind facilitățile militare străine. A fost un critic vocal al prezenței militare globale a SUA.

Stabilirea bazei laotiene urmează un tipar în prezența militară externă și accesul în creștere al Chinei. China și-a stabilit prima facilitate militară de peste mări în Djibouti în 2017, menținând atunci și acum că este doar o facilitate logistică. Aceasta rămâne baza sa militară străină cea mai îndepărtată, situată de-a lungul apelor cruciale care domină strâmtoarea Bab al-Mandab ce duce spre Marea Roșie.

Mai aproape de casă, un articol din Washington Post din 2022 a dezvăluit că China moderniza Baza Navală Ream din Cambodgia, armatei chineze fiindu-i acordată „utilizare exclusivă” a unor părți ale acesteia. China și Cambodgia au negat inițial reportajul, dar anul trecut au inaugurat oficial facilitatea. Curând, nave de război din ambele țări au vizitat-o, desfășurând exerciții militare comune. Deși baza nu este foarte departe de teritoriul propriu al Chinei, se află în Golful Thailandei, crucial din punct de vedere strategic, și prin urmare întărește poziția Chinei în Indo-Pacific și în special în Marea Chinei de Sud.

Cu Baza Navală Ream din Cambodgia și Facilitatea Aeriană Ban Keun din Laos, China are acum atât hub-uri logistice navale, cât și de aviație în zonă.

Există cel puțin patru implicații ale stabilirii bazei din Laos, atât pentru vecini precum Vietnam, cât și pentru întreaga regiune.

În primul rând, situată la vest de Vietnam, oferă Chinei încă un punct de presiune asupra acelei țări. Vietnam are deja o relație complicată cu China, cu legături economice strânse, dar și dispute teritoriale semnificative.

În al doilea rând, adaugă o dimensiune de putere aeriană activității de baze străine a Chinei. Cele două baze străine pe care China le-a construit anterior erau ambele navale. Cea mai recentă bază de la Ban Keun oferă forțelor aeriene ale Chinei o poziție de putere aeriană într-o regiune sensibilă din punct de vedere strategic. Se poate aștepta ca China să extindă ulterior pista pentru a susține aeronave de supraveghere sau bombardiere chinezești. Deși Laos este fără ieșire la mare, geografia sa lungă și îngustă ar putea oferi Chinei un sit excelent pentru monitorizarea activității în întreaga Asie de Sud-Est.

În al treilea rând, aceasta reprezintă un nou tip de activitate de bazare militară. Pentru China, ceea ce contează este accesul asigurat. Prin ambalarea accesului ca facilități comune de instruire sau hub-uri de ajutor în caz de dezastre și sprijin umanitar, Beijingul își asigură o prezență mai durabilă evitând în același timp costul diplomatic și politic al construirii de baze militare tradiționale. În ceea ce privește China, a creat cam același efect strategic fără a investi într-o bază dedicată în stil occidental propriu. De asemenea, spre deosebire de bazele occidentale, decizia Chinei de a acționa la Ban Keun, așa cum a declarat analista senior ASPI Rachel Vandenbrink pentru Reuters, a fost „mai mult despre o țintă de oportunitate decât despre umplerea unei nevoi operaționale evidente”.

În final, intensificarea presiunii militare pune tot mai mult la încercare strategia tradițională de hedging a Asiei de Sud-Est, în care țările din regiune se integrează cu puterea de producție a Chinei echilibrând-o în același timp cu puterea militară americană. Puterile regionale vor trebui să ia în considerare cât timp mai pot face hedging atunci când puterea militară chineză se profilează tot mai mare deasupra lor.

Alexandru Grumaz