Miza pentru România a dispariției Ucrainei prin forță

Acordul Putin - Trump nu priveste doar livrarea de motorina rapid, dinspre Federatia Rusa catre SUA.

Implica si vanzarea Lukoil unor oameni de afaceri din SUA, UAE si Qatar, cu garantii din partea Federal Reserve.

Include si reluarea NordStream, Federatia Rusa este gata sa vanda SUA partea sa din consortiu.

Nimic nu se va agrea insa inainte de midterm elections.

Vestea cea mai proasta a momentului este ca in aceste discutii Federatia Rusa nu a facut nicio concesie referitor la Ucraina.

Obiectivul ramane maximal: disparitia Ucrainei prin forta, chiar daca razboiul va dura cateva decenii.

Daca Administratia Trump a intrat brutal in politica interna din cel putin 3 state europene - Grecia, Romania, Polonia - a venit momentul sa ii ajutam si noi pe Democrati la alegerile din SUA.

Vreti ca Romania sa nu fie partajata ca in 1940? Vreti ca Romania sa ramana independenta din punct de veder energetic? Votati in acest caz Democratii.

Diaspora romaneasca din SUA, precum si orice cetatean american pe care il cunoastem poate sa fie un partener de dialog in acest sens. Nu credeam personal ca se va ajunge la o asememea alegere dar... mergem inainte!

Radu Carp