Dialogul surzilor

Trupele ucrainene au reușit să intercepteze un apel al unui general rus, să-l localizeze și să-l elimine, potrivit The New York Times. Ziarul a citat doi oficiali militari americani, fără a da numele generalului sau a oferi detalii despre locul în care se afla acesta.

„Persoane familiare cu ancheta au spus că procurorii au examinat e-mailurile dintre domnul Biden, domnul Archer și alții despre compania ucraineană Burisma și alte activități comerciale străine", scrie The New York Times.

România a câştigat procesul în cauza Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd, investitorii proiectului imobiliar Băneasa, anunţă Ministerul de Finanţe. Tribunalul arbitral ICSID (The International Centre for Settlement of Investment Disputes) i-a obligat pe reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 4.140.779 dolari.