Ce arme exportăm în Ucraina

România nu a depășit nivelul de secretomanie din martie 2023. Când jurnalistul Stephen Sackur de la BBC îl întreba pe ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, de ce ținem secret ajutorul militar pentru Ucraina. Iar ministrul îi răspundea zeflemitor: pentru că aceasta e politica guvernului meu.

Sunt drumuri lungi și întortocheate pentru a se ajunge la adevăr. Sau scurtături logice. Am combinat ambele metode și am obținut următoarele date. România urmează să exporte în Ucraina începând din vara/toamna acestui drone Cuda, Stingray, Kraken, Sirin, Spectre și Phoenix. Cuda sunt ideale pentru misiuni cibernetice ofensive sau letale, iar Kraken pentru misiuni maritime, cu decolări și aterizări în zone restrânse și vânturi puternice. Ambele tipuri au experiență operațională dovedită în medii de bruiaj. Cuda și Sirin au și variante de recunoaștere. Toate tipurile sunt fabricate împreună cu partenerul strategic Periscope Aviation la Carfil Brașov.

Primele cca 100 au fost deja livrate în Ucraina. Drona Spectre este un UAV kamikaze cu aripă fixă, lansat de pe șină, produs tot la Carfil Brașov împreună cu americanii de la Periscope Aviation, începând din iunie 2025. România a livrat începând din 2022 câteva mii de rachete de 122mm de ambele tipuri: 122 LR-20-TH și 122 LR-40-TH produse la uzinele Tohan. Primul tip este o lovitură reactivă cu bătaia de 20,4 km, iar al doilea, cu bătaia mărită, de 40-45 km. Rachetele sunt utilizate pentru suprimarea și anihilarea țintelor concentrate. Ele sunt trase de pe lansatoare BM 21, APR40, RM70 și LAROM. Tipurile LAROM și APR40 au fost filmate pe frontul din Ucraina. LAROM este produs la Aerostar Bacău împreună cu Elbit Systems și Israel Aerospace Industries. Statul Israel și-a dat acordul pentru exportarea lansatoarelor în Ucraina.

Lansatorul APR40 este o licență după sistemul sovietic BM-21 Grad. Între 2022-2024 Armata României a avut în dotare 134 de sisteme de artilerie APR-40. Se estimează că cca 20-50 sisteme au ajuns pe frontul ucrainean și au dotat Brigada 116 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene. Cea mai mare problemă a sistemului APR-40 este că nu se mai produce și stocul de componente din depozite este limitat.

Transportorul APR-40 se bazează pe camionul românesc DAC-665 produs la Întreprinderea de Autocamioane Brașov în anii ‘70-‘80. Armata a achiziționat modelele DAC 665T, modernizat în 1985 și DAC 444T, modernizat în 1986. Nu există o statistică a numărului de camioane DAC din înzestrarea armatei, dar se estimează că depășește 5.000 de unități. În Ucraina au mai fost livrate cca 100 blindate AB-71M aflate în dotarea Armatei Române până în 2017 folosite pentru operațiuni militare speciale. Transportorul blindat TAB-71M este o versiune a transportorului blindat sovietic BTR-60PB, produs sub licență până la începutul anilor 1990 la Fabrica de Mașini Grele Speciale din București.

Cornel Ivanciuc