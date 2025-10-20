Ce arme exportăm în Ucraina
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
România nu a depășit nivelul de secretomanie din martie 2023. Când jurnalistul Stephen Sackur de la BBC îl întreba pe ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, de ce ținem secret ajutorul militar pentru Ucraina. Iar ministrul îi răspundea zeflemitor: pentru că aceasta e politica guvernului meu.
Sunt drumuri lungi și întortocheate pentru a se ajunge la adevăr. Sau scurtături logice. Am combinat ambele metode și am obținut următoarele date. România urmează să exporte în Ucraina începând din vara/toamna acestui drone Cuda, Stingray, Kraken, Sirin, Spectre și Phoenix. Cuda sunt ideale pentru misiuni cibernetice ofensive sau letale, iar Kraken pentru misiuni maritime, cu decolări și aterizări în zone restrânse și vânturi puternice. Ambele tipuri au experiență operațională dovedită în medii de bruiaj. Cuda și Sirin au și variante de recunoaștere. Toate tipurile sunt fabricate împreună cu partenerul strategic Periscope Aviation la Carfil Brașov.
Primele cca 100 au fost deja livrate în Ucraina. Drona Spectre este un UAV kamikaze cu aripă fixă, lansat de pe șină, produs tot la Carfil Brașov împreună cu americanii de la Periscope Aviation, începând din iunie 2025. România a livrat începând din 2022 câteva mii de rachete de 122mm de ambele tipuri: 122 LR-20-TH și 122 LR-40-TH produse la uzinele Tohan. Primul tip este o lovitură reactivă cu bătaia de 20,4 km, iar al doilea, cu bătaia mărită, de 40-45 km. Rachetele sunt utilizate pentru suprimarea și anihilarea țintelor concentrate. Ele sunt trase de pe lansatoare BM 21, APR40, RM70 și LAROM. Tipurile LAROM și APR40 au fost filmate pe frontul din Ucraina. LAROM este produs la Aerostar Bacău împreună cu Elbit Systems și Israel Aerospace Industries. Statul Israel și-a dat acordul pentru exportarea lansatoarelor în Ucraina.
Lansatorul APR40 este o licență după sistemul sovietic BM-21 Grad. Între 2022-2024 Armata României a avut în dotare 134 de sisteme de artilerie APR-40. Se estimează că cca 20-50 sisteme au ajuns pe frontul ucrainean și au dotat Brigada 116 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene. Cea mai mare problemă a sistemului APR-40 este că nu se mai produce și stocul de componente din depozite este limitat.
Transportorul APR-40 se bazează pe camionul românesc DAC-665 produs la Întreprinderea de Autocamioane Brașov în anii ‘70-‘80. Armata a achiziționat modelele DAC 665T, modernizat în 1985 și DAC 444T, modernizat în 1986. Nu există o statistică a numărului de camioane DAC din înzestrarea armatei, dar se estimează că depășește 5.000 de unități. În Ucraina au mai fost livrate cca 100 blindate AB-71M aflate în dotarea Armatei Române până în 2017 folosite pentru operațiuni militare speciale. Transportorul blindat TAB-71M este o versiune a transportorului blindat sovietic BTR-60PB, produs sub licență până la începutul anilor 1990 la Fabrica de Mașini Grele Speciale din București.
Cornel Ivanciuc
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
-
Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Vom ramane fara energie, vom ajunge la opaiț sau lumanare, pentru ca gaz lampant nu se mai gasește, pentru lampi. "Costi ...
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu