Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Postat la: 23.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care plănuiau acțiuni de sabotaj pe teritorul României. Ni se spune că Șcerbakov Vadim și Filipciuk Bogdan erau coordonați de Moscova, să planteze un colet-capcană la sediul companiei de curierat Nova Poșt din Bulevardul Unirii.
Agenția Reuters scrie că operațiunea românească a fost desfășurată în coordonare cu autoritățile de la Varșovia, care au arestat șase suspecți. Aceștia trimiteau explozibili prin poștă, din Polonia și România către Ucraina, a declarat pentru mass-media Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al ABW, Agenția de securitate internă a Poloniei.
SRI a înțeles pe dos informațiile transmise de ABW, serviciul omolog polonez. Anume că sabotorii urmau să distrugă prin incendiere sediul companiei de curierat, nu să trimită în Ucraina coletele-capcană.
"Dacă planul celor doi ar fi reușit", relatează pompieristic sculele de la DIICOT, în baza informațiilor de la SRI, "și s-ar fi produs incendiul, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă".
SRI nu a făcut decât să traducă prost din engleză informațiile primite de la ABW, care a coordonat întreaga acțiune. Sabotorii au intrat în România dinspre Polonia, unde erau monitorizați de mai multă vreme, au fost dați în consemn de ABW, iar SRI trebuia doar să-i urmărească mai departe până la reținerea lor de către ofițerii Direcției de Combatere a Crimei Organizate din cadrul MAI.
Ai noștri au transformat o acțiune care trebuia să se desfășoare discret, într-un spectacol ridicol, ca o nuntă de gherțoi de la țară, în care s-a aliniat patru nași mari, de la SRI, MAI, DGIA și DIICOT, ca să fie penibilul desăvârșit.
ABW a relatat prin purtătorul de cuvânt că acțiunea sabotorilor a fost condusă de ucraineanul Danilo H., în vârstă de 21 de ani, domiciliat lângă Varșovia, care a strâns informații atât în Polonia, cât și în România, înainte de plantarea coletelor-capcană.
Lipsesc însă și din Polonia și din România datele concrete legate de comanditar. Se invocă războiul hibrid și o acțiune de sabotaj transfrontalieră, dar din ecuație absentează orice referire la vreun ofițer de legătură din GRU sau FSB, un istoric al legăturilor dintre sabotori și comanditarii ruși sau date despre recompensa materială a sabotorilor, sume de bani, conturi bancare, alte bunuri.
ABW are puteri mult mai mari decât ale SRI, invlusiv să legitimeze, să percheziționeze sau să aresteze persoane suspecte. În iunie 2014, agenții ABW au efectuat o razie la redacția revistei Wprost, unde l-au culcat la pământ pe redactorul șef Sylwester Latkowski, ca să-i smulgă leptopul din mână. Revista publicase stenograme ale unor conversații private între oficiali ai țării, implicați în acte de corupție.
Cornel Ivanciuc
