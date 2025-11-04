La République est dans la merde

În Franța se duce o luptă crâncenă între doamna primă a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetățeni care au afrimat despre dânsa că n-ar fi chiar femeie. Că ar fi fost bărbat acum ceva vreme, dar s-a transformat în femeie, deci e trans, transgender sau așa ceva.

Doamna Macron este foarte supărată, are stări de anxietate, toată viața i-a fost dată peste cap etc., etc. Eu aici nu mai înțeleg nimic. Adică e rău să fii trans/transgender? Doamna Macron se simte jignită de afirmația că ar fi trans? Este această afirmație o insultă? În Franța zilelor noastre? Pe bune?

După ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, de anul trecut, eu credeam că a fi trans sau drag queen este deja ideal olimpic. De aia n-a luat Brigitte nicio medalia în competiția de schimbare de sex, pentru că în loc să-și vadă de antrenamente, îi târâie aiurea pe oamenii ăia prin tribunale...

PS: Ca să vedem cât de jos a ajuns țara libertății, a egalității și fraternității: „Thomas Huchon, jurnalist francez specializat în teoriile conspiraţiei, intervievat de colegii noştri francezi de la RFI, spune că «în faţa lui Donald Trump, nu există mulţi alţi opozanţi decât Uniunea Europeană şi Emmanuel Macron. Deci tot ce poate păta imaginea acestuia din urmă este un fel de beneficiu diplomatic pentru America de azi. Această poveste are în mod clar ca obiectiv destabilizarea ţării noastre» conchide Thomas Huchon." (RFI-România).

Deci specialistul în teorii ale conspirației lansează el însuși o astfel de teroie, conform căreia povestea cu schimbarea de gen/sex a doamnei Macorn ar fi orchestrată de Trump.

Patrick Andre de Hillerin