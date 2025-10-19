Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!

Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproape rectilinie, pe o curba balistica cu cădere de doar câțiva metri presupune o forță de detonație considerabila, care desigur poate fi calculata de inginerii artificieri sau de absolvenții Academiei militare, arma artilerie sau geniu.

Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată. Groaznică soarta a avut femeia de 65 de ani, dezmembrata de explozie si aruncata in peretele blocului de vizavi. O astfel de distrugere a unei parti de bloc, cu placi de beton de câteva tone sfâșiate am mai văzut doar in Iugoslavia, la clădiri lovite direct de rachetele americane. Forța deflagrației la blocul din Rahova este fără precedent.

Au mai fost in Romania o serie de șase astfel de evenimente, in urma cu multi ani, peste un deceniu.

-februarie 2010 - Sighetu Marmației;

-decembrie 2010 - Bacau;

-aprilie 2011 - Buzau;

-martie 2012 - Drumul Taberei, București;

-mai 2012 - localitatea Ovidiu, Constanța;

-mai 2012 - b-dul Lascar Catargiu, București.

Nu au fost nici pe departe evenimente comparabile cu explozia de acum.

Amestecul de metan cu aer este cunoscut sub denumirea de gaz grizu și este detonant, formând baza exploziilor din minele de cărbuni. Exploziile din mine sunt cunoscute însă o astfel de explozie devastatoare în Capitala Romaniei n-au mai avut loc ever.

Limita inferioară de explozie (LIE) a gazului metan este de aproximativ 4-5% volum de gaz în aer, iar limita superioară de explozie (LSE) este de aproximativ 15% volum de gaz în aer. Peste LSE, amestecul nu va exploda din cauza lipsei de oxigen, ci se va aprinde. Sub limita inferioara, din cauza concentrației prea mici de gaze, explozia nu poate avea loc. Peste limita superioara, din cauza insuficientei oxigenului, amestecul nu va exploda, ci se va aprinde. Doar atunci când nivelul concentrației de gaz este intre LIE (Limita Inferioara de Explozie) si LSE (Limita Superioara de Explozie) si exista o sursa de aprindere, amestecul de gaz va exploda.

Nu a existat incendiu la blocul din Rahova ceea ce înseamnă că acumularea de gaz a fost consumata instantaneu. In esență o explozie este o ardere super rapidă, care generează o undă de șoc și o creștere bruscă a presiunii. Calculul intensității exploziei se poate face pe baza unor parametri.

Un inginer a făcut aceste calcule. Ceea ce rezulta foarte clar este că o deflagratie la un astfel de nivel nu ar fi putut avea loc in urma unei scurgeri de gaze intr-un apartament fie el si dotat cu o centrala defecta. Inginerul Dan Lascu este singurul dintre nenumărații comentatori pe tema care a venit cu o serie de calcule aplicate:

"Patru panouri exterioare, de pe două niveluri, elemente ce fac parte din structura de rezistență a clădirii, au fost efectiv proiectate în exterior fiind retezate conexiunile dintre armături. Trebuie o presiune foarte mare și o viteză de deplasare a frontului de presiune foarte mare. Ceva de ordinul a 40 m/s. Există și informația verificată că fragmente de corp uman au fost găsite pe terasa de pe partea opusă a blocului în formă de 'U'. Și pentru aceasta este necesară o viteză de proiectare tot de cca 40 m/s. Sunt multe lucruri care 'se adună'. Iar un astfel de comportament al amestecului metan-aer are loc într-un interval limitat, 0.9-1.1 față de amestecul soichiometric (9.5% metan în aer). Iar pentru o astfel de energie trebuie o cantitate enormă de amestec. Eu am ajuns la ~726 m³ într-o evaluare extrem de conservatoare, de prudentă. Așa ceva nu se acumulează într-un interval scurt de timp."

"Mie nu mi se leagă ceva în povestea exploziei. Descrierea distrugerilor sugerează o energie echivalentă cu ~69 m³ de metan dacă presupunem o 'coupling efficiency' η = 5%. La raportul stoichiometric (9,5% metan în aer) sunt necesari ~657 m³ de aer, adică un total de ~726 m³ amestec exploziv. Ca ordin de mărime, asta înseamnă ≈ 4-5 apartamente de 3 camere (volum tipic ~150-180 m³ per apartament, suprafață 70 m² la înălțime 2,3 m). Întrebare: Mai poți respira într-o atmosferă cu 9,5% metan? Răspuns: Da, tehnic, oxigenul scade la ~18,9% (sub limita de siguranță de 19,5%) - adică respirabil, dar periculos; iar la 15% metan, oxigenul coboară spre ~17,8% (risc de hipoxie). Dacă nu ar fi fost mirosul de mercaptan poate nici n-ar fi identificat gazul metan drept cauză a disconfortului resimțit.", mai afirma Lascu.

Gazul metan nu are miros, din acest motiv acesta este amestecat cu Mercaptan, un derivat organic al hidrogenului sulfurat, cu miros neplăcut. Detectoarele de gaz metan măsoară raportul de gaz metan si aer din atmosfera și nicidecum nivelul de Mercaptan sau al mirosului. Oamenii din bloc au sesizat mirosul de mercaptan cu câteva zile înainte de explozie, au anunțat Distrigaz si pompierii dar evident nu aveau cum sa afle care este nivelul de concentrare al gazului metan in blocul lor. Si cei de la Distrigaz si pompierii au venit si apoi au plecat dar mirosul a persistat. Neglijență criminală. Am văzut imagini din bloc. Ușile apartamentelor au fost proiectate in interiorul apartamentelor nu invers. Asta arata că sursa acumulării de gaze care a dus la explozie nu s-a aflat in apartamente.

Citez din nou de la inginerul Lascu: "Limitele în care se poate aprinde amestecul metan-aer sunt, volumetric, cuprinse între 5% și 15% dar energia exploziei este maximă la raportul stoechiometric. Dacă ajungi în preajma lui 15% arde, nu explodează iar sub 5% nu se mai aprinde. O concentrație mai mare a metanului în aer înseamnă și mai mult metan pentru a produce aceste efecte. Iar „coupling efficiency" η = 5% este chiar foarte bun ținând cont că compartimentarea dintr-un bloc are deschideri relativ mari (uși, ferestre) care reduc mult efectele energiei exploziei (probabil un η = 2% ar fi fost mai adecvat dar nu am dorit să exagerez cumva)."

"Metanul este mai ușor decât aerul, în lipsa unei obturări s-ar fi acumulat la nivelul superior, la etajul 8. Eu mă gândesc la coloanele tehnice verticale. Disperați de rozătoarele și insectele ce le pătrundeau în apartamente mulți locatari au obturat aceste trasee. Asta ar putea explica de ce tocmai la etajul 4 s-a produs concentrarea amestecului metan-aer."

Nu știm daca explozia a avut loc la etajul 4, cum zice inginerul. Nu știm in ce context a avut loc deflagrația, care a fost sursa de igniție. In opinia mea cantitatea enorma de gaz a defluit din subsol pe casa scării, toată noaptea, si s-a creat un fel de nor. Ceva similar se produce in cazul exploziilor generate de pulberi. Indicele Kst (constantă de deflagrație) este utilizat pentru a evalua viteza de propagare a exploziilor în pulberi. Aceasta se bazează pe presiunea maximă dezvoltată în timpul unei explozii.

Arderea norului: Atunci când praful este dispersat în aer sub formă de nor și intră în contact cu o ardere, cum ar fi o scânteie, o flacără deschisă sau o suprafață fierbinte, se poate produce o ardere rapidă și violentă. Aceasta poate duce la o explozie cu degajarea bruscă a unei unde de șoc și propagarea rapidă a incendiului. Similar cu arderea norului de praf are loc si combustia norului gazos de metan, in anumite conditii, precizate mai sus, ce depind de proportia amestecului metan-aer. Nu cred că un astfel de nor s-a format intr-un apartament, volumul este insuficient pentru a genera un astfel de efect cinetic, de o asemenea forta distrugatoare.

Blocul din Rahova a fost construit in 1981, după cutremurul din 77, plăcile de beton erau ancorate solid, exista desigur si calcule de rezistenta a cârligelor de otel care legau plăcile, structuriștii, daca vor fi chemați la analiza efectelor deflagrației sigur le stiu si le pot expune.

Am pus cap la cap aceste date pentru a inlatura nenumaratele comentarii pe tema presupusei vinovatii a locatarilor care ar fi făcut ei de capul lor mai știu eu ce misculatii. Vina, in opinia mea este a Distrigaz si a IGSU, pompierii care au venit la chemarea locatarilor, inaintea tragicului eveniment, nu trebuiau sa plece cum au venit, fara sa localizeze sursa scurgerii de gaze, considerabile si sa ia masuri, conform cu fisa postului lor. Rahova nu e cartierul Primaverii, si-au bagat picioarele. Poveștile cu "sigiliul rupt" sunt abureli. Evident cei de la Distrigaz incearca sa paseze vina. A existat o sursa masiva de inundare a blocului cu gaz metan care a devenit, la un moment dat, suficient de mare încât sa genereze o explozie devastatoare.

95% din blocuri din Bucuresti, pe estimarea IGSU, nu a mea, sunt expuse unei situatii similare. Oamenii au instalat centrale de apartamente pentru ca sistemul de asigurare a caldurii este deficitar, nu de azi de ieri. S-au făcut fel si fel de improvizații, in blocuri vechi, avizate sau nu. Bucureștiul a devenit o ghenă, administrațiile Capitalei au facut kkatu praf de decenii. Locuirea in acest oras este deja o primejdie fie si daca luam in calcul poluarea gigantica - nu mai zic de ambrozie sau arderile de deșeuri ale clanurilor țigănești din jurul Capitalei care au dus la otrăvirea a sute de mii de bucureșteni care înregistrează grave probleme respiratorii.

Președintele s-a jurat la ultima sa alegere ca primar general că nu va lăsa Capitala de izbeliște si a zis că va avea nevoie de inca un mandat pentru a rezolva termoficarea, circulația, poluarea etc. După care s-a răzgândit si s-a făcut președinte, folosind treapta de lansare a primăriei Bucureștiului, dar Capitala noastra, inima României, a rămas a nimănui. Nici pana astazi nu se stie când vor avea loc urmatoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. Acum avem un eveniment tragic, exacerbat de presa si online, tot felul de teorii sunt ventilate, un lucru este clar, orașul asta e damnat.

Ingineri ca Dan Lascu mai exista cu siguranță, orașul asta are politehnisti insa pana una alta acest om este singular, am citit tot ce exista pe tema Rahova, sunt deja ventilate tot felul de "teorii" care mai de care mai fantasmagorice, am văzut chiar un "avocat" - stie el de ce am pus ghilimelele, care sugerează că ar fi avut loc un fel de atentat acoperit cu fiole de mercaptan, ca sa fie indusa in eroare populația proasta - cred că înțelege toată lumea unde bătea gagiul, ex-consilier prezidențial - rușii, bre... Ei bine pe undeva a avut dreptate avocatul-ex consilier prezidențial.

Raed Arafat a fost de la bun inceput, de la aducerea sa in Romania, agentul unor structuri, a fost recrutat easy de Securitate, subordonata desigur moscoviților, deoarece la vremea aceea orientarea sa era cu dosar penal, cumva nu se stie cum (ba da se știe) a ajuns un fel de Șefu' statului, este de neatins de nimeni, in pofida a nenumărate evenimente, nu doar Colectiv - a ascuns probe ani de zile - care ar fi trebuit sa duca la aruncarea sa la gunoi, unde îi este locul. Daca nici acum nu zboară, așa cum s-ar cuveni, avem o imagine clară a impotentei actualei conduceri a statului.

Tragedia nu este doar a celor din Rahova, intreaga tara este marcata de n tragedii, nu fac eu acum sumarul, le stie toata lumea, nu s-a facut nimic după toate nenorocirile din ultimii ani, zero responsabili. Am fost zilele trecute la ICCJ, la debutul Dosarului Mineriadei, 1800 de victime, in viață mai sunt vreo 400. După 35 de ani de cand a debutat Dosarul, chestie la care am avut rolul meu, știți cat au durat "deliberările"? 35 de minute după care sala a fost eliberata de paradiții de noi, cu muzică, incredibil, ne-au pus muzica de fundal ca la apelurile telefonice la instituții, unde ești pus pe hold si ti se baga muzica. Plecați de aici si lăsați-ne - judecată, responsabili, instituții implicate, SRI, MI, MApN, morți, răniți etc, cam asta a fost mesajul "Justiției". Nicio noutate, dosarul Rahova va avea aceeași soarta...

George Roncea