Principalii sfatuitori ai presedintelui

In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori colaboratori ai Securitatii sau ai SRI, care sunt si simpatizanti ai ideologiei progresiste, sorosiste. Nu este de mirare avand in vedere flirtul sau din tinerete cu Securitatea și afinitatea sa evidenta cu progresismul, cu sorosismul.

Consilierul Sica, odrasla de securist

Astfel, consilier pe probleme interne l-a desemnat pe fostul deputat si premier liberal Ludovic Orban, alintat Sica, al carui tata a fost, in anii 50, ofiter in Securitatea raionului Stalin, denumirea Brasovului in perioada bolsevica. Emerich (Imre) Orban a fost un ofiter zelos si aprig, mai ales cu conationalii sai secui. Si-a servit cu atata devotament patria socialista incit a fost dat afara pentru comiterea unor abuzuri grave in 1956, cand avea gradul de capitan. Dupa zeci de ani a avut insa satisfactia ca fiii sai au ajuns in functii de de prima mana in noul stat capitalist romanesc: Ludovic, multiplu parlamentar, presedinte al partidului de dreapta din Romania (PNL), ministru al Transporturilor in guvernul Tariceanu II, prim-ministru presedinte al Camerei Deputatilor, actualmente consilier prezidential, iar Leonard, negociator sef cu Uniunea Europeana in guvernul Tariceanu, comisar European pentru multilingvism, consilier prezidential pe probleme europene al presedintelui Traian Basescu si ministru al Afacerilor Europene in guvernul Ponta.

Cu tot palmaresul sau postdecembrist, Ludovic Orban s-a dovedit o nulitate relativa in politica mioritica, iar despre integritatea sa pot spune mai multe fostul sau sponsor Nelu Iordache, fostul sau consilier Mihai Popescu, zis Misu Pricopsitu (care-i aducea caramizi de valuta la birou) si norocosii frati Micula din Bihor (pe care i-a cadorisit pe sestache cu 250 de milioane de euro in primele zile ale mandatului sau de premier), care au fost primii promotori ai actualului premier Ilie Bolojan in politica si in administratia publica. Orban si Bolojan sunt in relatii apropiate de aproape trei decenii, muzicianul Sica avand o atractie deosebita pentru localurile, indeosebi de noapte din Oradea. In calitate de premier, Orban l-a cooptat in guvernul sau pe parintele Marcel Bolos, mana dreapta si lunga a lui Bolojan, in functia de ministru al Fondurilor Europene, fonduri de care Primaria Oradiei a beneficiat din plin.

Orban a recunoscut ca tatal sau a fost ofiter de Securitate, dar s-a aparat ca acesta ar fi incetat colaborarea cu aceasta institutie represiva inainte de a se naste el. Proaspatul consilier prezidential este inginer mecanic la baza, dar n-a practicat aceasta profesie decat trei ani. N-are doctorat in niciun domeniu si nici cariera universitara sau vreo opera notabila. Singura expertiza pe care o are este de factura politica in versiune damboviteana. In rest, Sica Orban viseaza ca va ajunge in pleiada marilor chitaristi ai lumii, alaturi de Jimmy Hendrix, Carlos Santana, Eric Clapton, David Gilmour si Jimmy Page.

Naumescu, un neica nimeni pe drumurile externe ale Romaniei

Presedintele Nicusor l-a blagoslovit saptamana trecuta consilier pe probleme externe pe Valentin Naumescu, profesor de relatii internationale la Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca. Ambitiosul valcean se lauda in CV ca poseda trei licente (in filozofie, in medicina si in studii europene), obtinute in perioada 1990-1996, si ca are un doctorat in stiinte politice și filozofie politica, dobandit in 2000. Din tinerete a ocupat diverse functii de stat: a fost (un an) director general pentru relatii internationale in Ministerul Educatiei in guvernarea CDR-USD-UDMR, secretar de stat cu diplomatia publica (doi ani) in Ministerul Afacerilor Externe in guvernarea PNL-PD si consul general al Romaniei la Toronto/Canada (patru ani) in perioada guvernului Boc (cu grad diplomatic de ministru-consilier, precizeaza ostentativ in CV). A fost o perioada scurta ambasador in Republica Populara Democrata Coreeana, dar nu a consemnat acest episod in CV. Naumescu a fost promovat in aceste functii pe filiera PNL, inclusive cu concursul fostului premier Calin Popescu-Tariceanu, dar nu a confirmat in aceste posturi, potrivit unor superiori ierarhici, avand probleme cu finalizarea practica.

Pe de alta parte, se zbate de aproape treizeci de ani sa compara si drept comentator si analist politic de prima mana, incercand sa se afirme in acest sens in presa. A debutat la ziarul Ziua de Ardeal, dar, dupa doua luni, a fost pus pe liber de redactorul sef pentru ca scriitura sa nu avea nicio noima, niciun strop de sare si piper. Dupa o perioada a publicat comentarii lungi si anoste in saptamanalul clujean Transilvania Reporter, care a fost editat si finantat de Grupul de la Cluj. A cochetat si cu primarul Clujului Emil Boc, indeosebi in perioada in care acesta a fost premier. Colegi de la Facultatea de Studii Europene, dar si fosti responsabili ai Universitatii Babes Bolyai il descriu drept sters, carierist si oportunist, fara o opera notabila.

Consilierul prezidential Naumescu trebuie sa poarte in spate o serie de acuze pripite si neavenite lansate la adresa presedintelui american Donald Trump, cel mai puternic om de pe planeta la ora actuala, fauritor de pace in Orientul Mijlociu si principalul mediator in conflictul dintre Rusia si Ucraina. Mai anul, dovedind lipsa totala de orientare si realism politic, anonimul si anodinul profesor de la Cluj l-a etichetat pe Trump fanfaron, incult si tradator de tara. Ca profil psihologic, Naumescu are multe similitudini, inclusiv fizice, cu fostul premier Emil Boc. Amandoi si-au luat doctoratul cu profesorul Nicolae Kallos, un propagandist al bolsevismului in tinerete. Din scriiturile profesorului Naumescu transpare propensiunea sa spre ideologia progresista si spre tabara sorosista. De alfel , dupa ultimele alegeri parlamentare, numele sau a aparut pe lista USR pentru Ministerul de Externe.

Concedierea surpriza a consilierului Diaconescu

Oarecum inexplicabil, principalul locatar de la Cotroceni l-a concediat saptamana trecuta, din functia de consilier pentru aparare si siguranta nationala, care este cel mai important consilier prezidential, pe Cristian Diaconescu, pe care-l preluase cu functie cu tot de la presedintele interimar Ilie Bolojan. Aceasta concediere a surprins pentru ca Diaconescu, de formatine juridica, a avut o expertiza incontestabila in domeniu, pe care a confirmat-o in calitate de ministru al Justitiei in guvernul Nastase, ministru de Externe in guvernul Boc I si consilier aI presedintelui Traian Basescu. In iarna, Diaconescu a fost readus la Palatul Cotroceni de catre presedintele interimar Ilie Bolojan, in calitate de consilier pentru aparare si siguranta nationala si de coordonator al cancelariei prezidentiale. Din pacate, cariera sa politica a fost marcata de o serie de compromisuri si de un traseism aparent inexplicabil. A devenit unul din liderii cei mai marcanti si apreciati ai PSD, avand functia de vicepresedinte national, sub leadershipul lui Mircea Geoana, dar a frapat cand si-a retras candidatura pentru functia de presedinte al partiduluI, la congresul din februarie 2010, cand a devenit lider Victor Viorel Ponta, in urma unei operatiuni combinate a garzii vechi din PSD cu anumite servicii secrete. Ulterior a sarit in barca UNPR, partidul cu epoleti condus de generalul sfertodoct Gabriel Oprea. Dupa care si-a cautat mantuirea politica in PMP, partiduletul mosit de Traian Basescu si Elena Udrea pentru propasirea prezidentiala a divei politice din Plescoi.

Compromisurile lui Diaconescu se datoreaza scheletelor din dulapul sau. Potrivit unor surse din servicii secrete, Cristian Diaconescu ar fi fost racolat de Securitate din liceu, pentru a-l monitoriza pe scriitorul Nicolae Steinhardt, autorul ,,Jurnalului fericirii” care i-a dat meditatii la limba franceza. Iar, dupa ce profesorul Steinhardt s-a autoexilat la stravechea manastire Rohia din judetul Maramures, unde s-a crestinat, ar fi primit misiunea sa-l viziteze in vacante si sa-l provoace la anumite discutii. Absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti, fostul ministru si consilier prezidential a beneficiat in tinerete de faptul ca era nepotul generalului Gheorghe Diaconescu, primul-adjunct al ultimului procuror general din regimul comunist. Generalul Diaconescu a fost principalul colaborator al Securitatii din Procuratura Generala. Cu concursul sau, judecatorul Diaconescu a facut un curs la Scoala de perfectionare a Securitatii de la Gradistea, judetul Giurgiu, condusa de generalul zbir Nicolae Plesita, la care a fost coleg cu procurorul Liviu Dascalescu, fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, care era nepotul ultimului prim-ministru ceausist, Constantin Dascalescu. Cu toate acestea, nu este exclus ca pana recentul consilier prezidential sa fie uns de presedintele Nicusor Dan director al SRI sau al SIE.

Se pregateste instalatorul repetent Fota, omul Padurii si a lui Petrov

Conform acelorasi surse, presedintele Nicusor Dan ar vrea sa-l reincalzeasca in functia de consilier pentru aparare si siguranta nationala pe latratorul si fudulul Iulian Fota, care a detinut aceasta demnitate in al doilea mandat prezidential a lui Traian Basescu si in mandatul prezidential interimar al lui Ilie Bolojan. Acest Fota nu indeplineste conditii minimale de expertiza pentru o asemenea functie importanta. El este de profesie inginer instalator, absolvind Facultatea de Instalatii pentru Constructii din Bucuresti si practicand aceasta profesie doar doi ani. A terminat facultatea dupa sase ani de studii, rezultand ca a ramas un an repetent. In regimul portocaliu a intrat sub pielea presedintelui Traian Basescu si a devenit un vlastar de nadejde al Padurii Baneasa, recte al SRI, sub acoperamantul generalului Florian Coldea, seful operativ al acestui serviciu. In primul mandat prezidential al lui Basescu a fost implantat in functia de director al Colegiului National de Aparare (2005-2009). In al doilea mandat basescian (2009-2014) a fost promovat consilier prezidential pentru aparare si siguranta nationala. In acesta functie, principala sa realizare a fost semnarea secretoasa in 2013 a unui acord bilateral cu secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nicolai Patrusev, anterior seful FSB (succesorul KGB). In perioada 2016-2020 a fost uns director al Colegiului National de Informatii, iar in 2020 a fost plasat in functia de director al Institutului Diplomatic Roman. In 2022 a fost desemnat secretar de stat cu probleme strategice in Ministerul Afacerilor Externe, in guvernul condus de generalul Nicolae Ciuca.

Instalatorul Fota nu a avut calificarea necesara nici macar in aceasta profesie, darmite in functiile importante cu care a fost pricopsit. A obtinut un doctorat chinuit in 2011 la Facultatea de stiinte Politice a SNSPA (fosta Academie PCR Stefan Gheorghiu), cu o teza in relatii internationale, asupra careia planeaza suspiciuni de plagiat. Nu are nicio lucrare de anvergura internationala, la examenul doctoral prezentand doua lucrari maculatura. Nu are o cariera universitara consolidata in spatele sau, nereusind sa obtina pana acum gradul didactic de profesor universitar. In perioada 2008-2011 a predat la Universitatea Dimitrie Cantemir, la care n-a reusit sa obtina decat gradul didactic de lector. Dupa cum se stie, aceasta universitate postdecembrista a fost infiintata de kominternistul Momcilo Luburici, avand nationalitate sarba, care a fost ostracizat in Romania de conducatorul iugoslav Iosif Broz Tito. Exista suspiciuni ca aceasta universitates ar fi finantata pe filiera rusa si ca ar fi devenit o falanga a Moscovei in tara noastra. Din 2012, Fota preda la Academia Nationala de Informatii, unde a obtiut gradul didactic de conferentiar.

Consilierul Iulica a fost si benzinar

Conform unor ofiteri de informatii, dar si a unor oameni de afaceri, in perioada in care a fost consilier pentru aparare si siguranta nationala in regimul basescian, Iulian Fota, alintat Iulica de Basescu, fost implicat, alaturi de seful Comunitatii Nationale de Informatii, Rasvan Moldoveanu, un alt no name, si in distribuirea cotelor de carburanti (benzina si motorina) catre firmele agreate de PDL si camarila prezidentiala. In primele trei luni ale anului 2011, am prezentat in Senatul Romaniei mai multe declaratii politice si interpelari parlamentare avand ca obiect contrabanda cu benzina si motorina realizata sub coordonarea presedintelui ANAF, Sorin Blejnar, si sub protectia sefului operativ al SRI, generalul Florian Coldea. Multi m-au etichetat atunci drept nebun, dar dupa un an Blejnar a fost eliberat din functie, iar ulterior a fost arestat si condamnat pentru constituire de grup infractional organizat si fapte de coruptie. La finele lunii aprilie 2011 am fost avertizat ca, incepand din data de 3 mai voi fi supus, timp de trei luni, unei operatiuni de control tehnic operativ total (CTOT), pe mandat de siguranta nationala, pentru a mi se afla sursele de informatii.

Aceasta operatiune a inclus filaj permanent si inregistrarea electronica si ambientala a tuturor convorbirilor incepand cu apartamentul in care locuiam in Satu Mare si apartamentul in care locuiam in Bucuresti, la hotelul Radisson, si continuand cu biroul parlamentar din Satu Mare si sediul Senatului, inclusiv in sale de plen. Pe linie de filaj, eram asteptat de un echipaj la Aeroportul Otopeni si de un alt echipaj pe Aeroportul Satu Mare. A fost adusa la Satu Mare inclusiv o masina goniometrica, pentru a-mi fi inregistrate intalnirile si discutiile de pe strada, costurile de operare ale acesteia fiind de ordinul a zeci de mii de euro pe zi. Daca tot am fost declarant inamic al statului, mi-am permis o joaca de-a soarecele si pisica, purtandu-i pe vanatorii mei prin localuri de zi si de noapte, pe strazi periferice, pe drumuri de tara si prin paduri. I-am purtat, circa 500 de kilometri dus intors, si pana la domiciliul parintilor generalului Coldea din satul Tarnova judetul Arad, unde am realizat, impreuna cu jurnalistul Ovidiu Ohanesian, un diebrifing de vreo patru ore despre trecutul si prezentul fiului lor.

In aceasta perioada de urmarire totala, a venit la Satu Mare si fiorosul consilier prezidential Iulian Fota, care a avut discutii pe subiect la sediul judetean al SRI, unde era sef colonelul Cristian Soponar, coleg de facultate cu generalul Coldea, care i-a fost si nas de casatorie. De aici, Fota a fost dus seara la o petrecere la o crama-pensiune din localitatea viticola Beltiug, proprietatea unui politist de frontiera aflat in siajul SRI. Potrivit unui martor ocular, Fota s-a imbatat crita si a spus vrute si nevrute, iar la un moment dat I s-a facut rau si a fost scos afara, unde a vomat. A doua zi am efectuat o cercetare la fata locului si am ridicat o proba din voma sa, in vederea stabilirii ADN-ului. Concluzia este ca acest Fota s-a ocupat si de multe treburi murdare, ca si mai celebrii ,,instalatori” din cazul Watergate, fosti lucratori sau colaboratori ai CIA.

Valer Marian