Poporul nu este membru CSAT

Nu poporul decide ajutorul militar dat Ucrainei. Nu poporul american, - dacă e să luăm ca etalon al democrației, America - a hotărât ca armata SUA să invadeze Coreea și Vietnamul; sau să intervină militar în Grenada și Panama, ci președintele și cele două mâini drepte ale sale, Departamentul de Stat și Pentagonul.

Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite are doar rol consultativ, iar Congresul votează invariabil de partea binelui; binele, adevărul și frumosul fiind fatalmente America. Nu poporul a decis intervenția în Bosnia, Serbia, Irak, Afganistan, Libia, Somalia, Siria sau Yemen, ci președintele, Departamentul de Stat, Pentagonul și uneori Consiliul NATO.

Nu poporul american stabilește ajutorul dat de Pentagon, Ucrainei, ci Congresul SUA. Ajutorul militar acordat de statele NATO Ucrainei nu se face prin referendum, în statele membre. Nu poporul a hotărât să intrăm în NATO, ci CSAT, cu larga binecuvântare a Parlamentului; iar Parlamentul votează invariabil de partea binelui; binele, adevărul și frumosul fiind necesarmente America.

Nu poporul a decis să luptăm alături de SUA în Irak și Afganistan, ci CSAT. Poporul, fie că vă convine sau nu, nu este membru al CSAT. Poporul se uită la televizor când America bombardează Irakul, așa cum m-am uitat și eu la Vox Maris fiind, că acolo m-a prins bombardeaua, că eram în excursie de documentare cu clasa.

Sau vede de acasă sau din redacție ceremonia oficială de aderare a României la NATO, așa cum am văzut-o și eu la Catza. Unii s-au bucurat și sunt mulțumiți până în ziua de astăzi, că au venit, în sfârșit, americanii; iar alții încă plâng în hohote, ca fetele mari, care și-au zdrelit fecioria într-un ciot, în timp ce furau corcodușe din curtea vecinului, că ne-am pierdut neutralitatea.

Cornel Ivanciuc