Călin Georgescu dă șah sistemului

Călin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție îngheață inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la alegerile (i)legale din București, chemând lumea la boicot. Precizează că participarea la scrutin ar fi o recunoaștere a furtului alegerilor de anul trecut.

Mai mult, spune că nu mandatează pe nimeni să-l reprezinte la negocierile din culise. Rămâne solitar, dar nu și solidar cu leadership-ul actualei opoziții controlate de sistem. Parlamentari de pe băncile suveraniștilor recunosc în barbă că "așa nu se mai poate," chiar dacă rațiunea democratică îi pune să mintă.

România nu mai are un sistem electoral credibil. E singura democrație europeană care și-a anulat alegerile prezidențiale, pe motiv că ar fi câștigat liderul nefrecventabil establishmentului format din cârpe bruxelleze, puse în jilțurile puterii de la București, în chip de glamnica lui Victor Petrini din "Cel mai iubit dintre pământeni." Oricând Ursula poate fi o Matildă, asta doar pour le connaisseurs.

Se zice că răul trebuie tăiat din rădăcină. Asemenea unui chirurg, Călin Georgescu nu se sfiește să pună diagnosticul dur: puterea de azi e nelegitimă. A furat alegerile. S-a instaurat prin rapt juridic. Și-a luat o recunoaștere de slugă. Fără principii și fără pic de venerabilitate, guvernanții nu mai sunt credibili. Deci nici scrutinul organizat de ei. Cine să mai creadă în corectitudinea alegerilor? Mai poate fi hoțul negustor cinstit? "Cine fură azi un ou, mâine fură și un bou" - zice vechea zicală românească.

Un grup de criminalitate electorală a pus stăpânire pe sistemul de comandă al statului, ar vrea să spună Călin Georgescu printre rânduri, el fiind singura alternativă la puterea coruptă și supusă marelui Orient de la Apus. Succesul Maiei Sandu arată că laboratorul România de furt al alegerilor e validat internațional. Securicii infractori, după canoanele jurisdicției europene, vor da pe șest occidentalilor lecții despre harneala electorală de dincoace și de dincolo de Prut.

Suntem campioni mondiali în furtul alegerilor. Bun șahist, Călin Georgescu aplică în spațiul politic tactica apărării slave: joacă agresiv, dar nu-și asumă riscuri inutile; mută tactic cu gândul la patru alternative; acceptă sacrificiul unor piese minore; se face că nu pricepe hazardul adversarului; nu pleacă la luptă cu damele; își ține la adăpost regina; când dă șah o face cu determinare (știe că-n trei mutări spulberă orice speranță a adversarului). Ieri, a dat șah sistemului. Dar cine e în stare să citească tabla de șah a Maestrului?

Marius Ghilezan