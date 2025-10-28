China joacă go, America joacă șah

Răsfoind On China a lui Henry Kissinger, am avut o revelație: logica geopolitică a Chinei nu e una militară sau economică, ci civilizațională.

China nu joacă șah, ca Occidentul. Joacă wei qi (cunoscut ca go) - jocul străvechi al încercuirii lente, al răbdării strategice și al victoriei fără confruntare.

1. Șahul și go-ul: două paradigme ale puterii

Șahul occidental urmărește victoria prin eliminare: câștigi atunci când regele advers este imobilizat. Go-ul chinezesc, dimpotrivă, urmărește victoria prin poziționare: câștigi când spațiul adversarului e sufocat. În șah contează atacul; în go, controlul. În șah, partida are un final clar; în go, partida continuă chiar și după ce unul dintre jucători a dominat tabla.

Kissinger observa că Mao gândea exact așa: își consolida pozițiile, nu distrugea adversarul. China lui Xi a moștenit această logică - o strategie de civilizație, nu de confruntare decisivă. Chiar și în șah, situația ideală e cea în care îți aduci adversarul într-o poziție în care nu mai poate face decât anumite mutări. Adversarul e controlat.

2. Tabla de go a Beijingului

Privind lumea de azi, fiecare mișcare chineză e un „jeton" așezat cu răbdare pe tabla globală. China nu cucerește teritorii, ci ocupă poziții strategice - economice, tehnologice, diplomatice, simbolice. Prin Inițiativa Belt and Road (BRI), Beijingul a construit o rețea globală de infrastructură și finanțare care traversează Asia, Africa și America Latină. Nu e o simplă autostradă de mărfuri, ci o arteră de interdependență: cine e conectat la BRI devine parte din ordinea economică chineză, o alternativă discretă la sistemul dominat de dolar.

Prin capturarea manufacturii mondiale, China a transformat planeta într-un atelier al dependenței: Occidentul poate interzice Huawei, dar nu poate produce fără Shenzhen. Prin extinderea decontărilor comerciale în alte monede, Beijingul urmărește o de-dolarizare treptată a comerțului internațional, slăbind astfel controlul Statelor Unite exercitat prin moneda sa. Dacă în urmă cu un deceniu peste 80% din tranzacțiile comerciale se făceau în dolari, astăzi yuanul câștigă teren, mai ales în relațiile cu Rusia, Iranul și statele din Sudul Global.

În paralel, China a devenit unul dintre principalii creditori ai Americii, deținând, la începutul anului 2025, aproximativ 780 miliarde USD în titluri de stat americane - o sumă uriașă, dar în scădere constantă față de vârful de peste un trilion din anii 2010. Această pârghie nu îi oferă un control direct asupra finanțelor SUA, dar reprezintă o formă subtilă de interdependență: dacă Beijingul ar vinde masiv bondurile, ar afecta propriile rezerve valutare, dar ar semnala totodată vulnerabilitatea sistemului american.

Prin influența tot mai puternică în instituțiile internaționale, în special în cadrul ONU, China nu sfidează sistemul creat de SUA - îl remodelează din interior, schimbând regulile fără să schimbe terenul de joc. Prin controlul materiilor prime critice - pământuri rare, litiu, galiu, germaniu - Beijingul deține o armă tăcută, dar redutabilă. Nu o folosește pentru a lovi, ci pentru a avertiza: „Dacă ne blocați accesul la tehnologie, putem opri fluxul care o face posibilă."

Prin alianțele cu Rusia, Iranul, Arabia Saudită și Pakistanul, China a pătruns deliberat în zonele de influență tradiționale ale Americii, slăbind monopolul energetic și militar al acesteia. Prin investiții masive în Africa, Asia de Sud și America Latină, Beijingul și-a creat o coaliție de legitimitate alternativă - Sudul Global - care îi oferă sprijin politic și moral în confruntarea cu Occidentul.

Prin campania de promovare a propriului soft power, China oferă lumii imaginea unei civilizații ordonate, eficiente și modernizate. Zeci de clipuri și documentare scurte - despre podurile sale spectaculoase, aeroporturile futuriste, trenurile de mare viteză și orașele ultramoderne - circulă zilnic pe platforme internaționale, devenind magnet pentru națiunile animate de dorința dezvoltării.

Această strategie vizuală cultivă admirația, nu frica, și completează perfect logica go-ului: în loc să cucerească teritorii, China atrage minți și aspirații. Toate acestea sunt mutări lente, tăcute, dar cumulative. În logica go-ului, Beijingul nu vrea să dea șah-mat Americii, ci să o imobilizeze prin spațiu de manevră și interdependență - o victorie fără luptă, obținută prin răbdarea unei civilizații care gândește în secole, nu în cicluri electorale.

3. Preempțiunea în stil chinezesc

China nu lovește prima. Ea face ca adversarul să renunțe singur la ofensivă, evaluând că riscul e prea mare. Aceasta este arta taoistă a descurajării: victoria prin replierea celuilalt. Interdicția exportului de galiu și germaniu, controlul asupra grafitului și litiului, sau simpla amenințare de a limita alte resurse vitale sunt lovituri de preempțiune. Nu urmăresc distrugerea adversarului, ci schimbarea comportamentului acestuia. „Cel mai înalt nivel al artei războiului este să învingi fără luptă." - Sun Tzu. China pare să fi internalizat perfect această lecție.

4. America încercuită fără război

Statele Unite nu mai sunt provocate într-un Război Rece clasic. URSS a fost un rival militar și ideologic. China este un rival civilizațional și sistemic. Beijingul a construit dependențe înaintea confruntării: America depinde de manufactura chineză, Europa de piața chineză, Sudul Global de finanțarea chineză. Rezultatul e paradoxal: Washingtonul e prins într-o rețea de relații economice care îl împiedică să acționeze decisiv. Exact ca într-un joc de go, unde atacul pripit duce la pierderea controlului pe alte fronturi.

5. Europa - teren neutru, nu jucător

Pentru China, Europa nu e un adversar, ci o piesă pasivă. Pe tabla de go, continentul e privit ca un spațiu deja „ocupat" de alianța americană, lipsit de autonomie strategică. Beijingul a investit doar punctual - în porturi precum Pireu și Trieste, în Balcani și în unele state estice - dar fără să parieze serios pe un „proiect european". Europa nu mai este jucător, ci teren de joc.

Concluzie - Lecția lui Kissinger

China de azi nu vrea să distrugă ordinea mondială americană. Vrea să o încercuiască lent, până când aceasta se va transforma din interior. Kissinger a înțeles pericolul și l-a spus limpede: „Pentru China, puterea nu este o izbucnire, ci o stare." Occidentul n-a învățat lecția. Joacă în continuare șah, așteptând o victorie spectaculoasă, în timp ce China joacă go, planificând calm soarta finală a tablei. Adevărata victorie nu e să învingi adversarul, ci să-l faci să renunțe la luptă. China a înțeles asta. America - încă nu.

Corneliu Calotă