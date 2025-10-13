Ba da, este o persoană bolnavă!

Comisia Europeană toarnă gaz pe focul războiului hibrid, propunând o «strategie de egalitate vizând minoritatea LGBTIQ+» așa de ineptă că mulți au crezut că e «fake news» rusesc. Nu, din păcate, nu este.

E adevărat, documentul nu are putere de lege în statele membre. Dar direcția pe care o trasează este, din multe puncte de vedere, problematică. Miezul problemei: adoptarea drept adevăr axiomatic a teoriei că genul este o chestiune de opțiune personală, fără legătură cu biologia, putând fi oricând schimbat după bunul plac al individului.

În viziunea Comisiei Europene, nu este nevoie nici de chirurgie, nici de hormoni, pentru ca un bărbat să devină femeie, sau invers. «Autoidentificarea» ar trebui, cică, să fie suficientă. La orice vârstă.

Această viziune erodează, însă, dramatic aproape toate protecțiile legale oferite până acum femeilor. Nici pentru comunitatea gay nu a fost de bun augur adăugarea de noi și noi inițiale la vechiul LGB. E stupid și contraproductiv să pui în aceeași oală preferințe sexuale cu tulburări de identitate.

Da, orice om trebuie să fie liber să iubească pe cine poftește și să se îmbrace cum dorește. Nu-și poate, însă, schimba realitatea biologică.

Comisia Europeană pare să nu înțeleagă diferența când postulează: «Practicile de conversie sunt intervenții extrem de nocive, care se bazează pe ideea falsă din punct de vedere medical că persoanele LGBTIQ+ sunt bolnave, provocând suferințe majore și sechele psihologice și fizice de lungă durată».

Realitatea este, însă, că o persoană care nu își acceptă propriul corp, mergând uneori până la mutilare chirurgicală, este o persoană bolnavă. Ar trebui ajutată să se auto-accepte, nu încurajată să se afunde în fantasme.

Miruna Munteanu

P.S. - Interesant cum Comisia Europeană a ignorat cu desăvârșire opiniile culese în cadrul «consultării publice» lansate în preambulul redactării «Strategiei pentru egalitate LGBTQ». Las la o parte că o invitație on-line, postată pe site-ul Comisiei, nu este tocmai cea mai eficientă metodă de a antrena o dezbatere publică autentică. Totuși, în perioada 1 aprilie-24 iunie, cetățenii UE au putut să-și exprime punctul de vedere cu privire la temă. Din cele 1682 de comentarii (multe solid argumentate), majoritatea covârșitoare se pronunță net împotriva ideologiei de gen și a «autodeterminării genului». Niciuna dintre problemele și temerile semnalate nu se regăsește, însă, în textul strategiei Comisiei Europene.