Ba da, este o persoană bolnavă!
Postat la: 13.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Comisia Europeană toarnă gaz pe focul războiului hibrid, propunând o «strategie de egalitate vizând minoritatea LGBTIQ+» așa de ineptă că mulți au crezut că e «fake news» rusesc. Nu, din păcate, nu este.
E adevărat, documentul nu are putere de lege în statele membre. Dar direcția pe care o trasează este, din multe puncte de vedere, problematică. Miezul problemei: adoptarea drept adevăr axiomatic a teoriei că genul este o chestiune de opțiune personală, fără legătură cu biologia, putând fi oricând schimbat după bunul plac al individului.
În viziunea Comisiei Europene, nu este nevoie nici de chirurgie, nici de hormoni, pentru ca un bărbat să devină femeie, sau invers. «Autoidentificarea» ar trebui, cică, să fie suficientă. La orice vârstă.
Această viziune erodează, însă, dramatic aproape toate protecțiile legale oferite până acum femeilor. Nici pentru comunitatea gay nu a fost de bun augur adăugarea de noi și noi inițiale la vechiul LGB. E stupid și contraproductiv să pui în aceeași oală preferințe sexuale cu tulburări de identitate.
Da, orice om trebuie să fie liber să iubească pe cine poftește și să se îmbrace cum dorește. Nu-și poate, însă, schimba realitatea biologică.
Comisia Europeană pare să nu înțeleagă diferența când postulează: «Practicile de conversie sunt intervenții extrem de nocive, care se bazează pe ideea falsă din punct de vedere medical că persoanele LGBTIQ+ sunt bolnave, provocând suferințe majore și sechele psihologice și fizice de lungă durată».
Realitatea este, însă, că o persoană care nu își acceptă propriul corp, mergând uneori până la mutilare chirurgicală, este o persoană bolnavă. Ar trebui ajutată să se auto-accepte, nu încurajată să se afunde în fantasme.
Miruna Munteanu
P.S. - Interesant cum Comisia Europeană a ignorat cu desăvârșire opiniile culese în cadrul «consultării publice» lansate în preambulul redactării «Strategiei pentru egalitate LGBTQ». Las la o parte că o invitație on-line, postată pe site-ul Comisiei, nu este tocmai cea mai eficientă metodă de a antrena o dezbatere publică autentică. Totuși, în perioada 1 aprilie-24 iunie, cetățenii UE au putut să-și exprime punctul de vedere cu privire la temă. Din cele 1682 de comentarii (multe solid argumentate), majoritatea covârșitoare se pronunță net împotriva ideologiei de gen și a «autodeterminării genului». Niciuna dintre problemele și temerile semnalate nu se regăsește, însă, în textul strategiei Comisiei Europene.
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
-
Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Vom ramane fara energie, vom ajunge la opaiț sau lumanare, pentru ca gaz lampant nu se mai gasește, pentru lampi. "Costi ...
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
-
Justiția americană și cenzura românească
Motto:„Trecatorule, du-te și spune Spartei,ca noi am murit aici aparand legile ei!"(Epitaful celor 300 de la Termo ...
-
Schița unei resetări geopolitice generată prin războiul ucrainean
Va reamintesc tuturor, inclusiv celor mai bine informați și celor care nu ați ținut socoteala evenimentelor geopolitice ...
-
Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palma in București pe cand livra mancare a devenit principala tema p ...
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu