Cercetătorii ar putea avea în sfârșit o explicație pentru unul dintre cele mai mari mistere ale universului — de ce există ceva în loc de nimic.

De ce există ceva în loc de nimic? Această întrebare profundă, cunoscută sub numele de „prima dintre toate întrebările” de către filozoful german Martin Heidegger, i-a frământat pe cei mai mari gânditori ai lumii timp de secole.

În timp ce teologia și filosofia au dezbătut problema timp de milenii, știința modernă se apropie în sfârșit de o explicație concretă. Răspunsul, sugerează fizicienii, nu se află într-un mare plan filozofic, ci într-o subtilă discrepanță cosmică care a avut loc în timpul nașterii haotice a universului nostru.

Cercetătorii au restrâns misterul la o proprietate cuantică eluzivă cunoscută sub numele de numărul barionic. Imediat după Big Bang, ar fi trebuit să fie create cantități egale de materie și antimaterie, ducând la o anihilare reciprocă catastrofală care ar fi lăsat cosmosul complet gol.

Cu toate acestea, o mică încălcare a conservării barionilor—adică un dezechilibru ușor în care materia depășea cu puțin antimateria—a prevenit distrugerea totală. Această mică nepotrivire cosmică a asigurat că suficientă materie a supraviețuit pentru a forma, în cele din urmă, galaxiile, stelele și planetele pe care le vedem astăzi.