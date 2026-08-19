Cercetătorii de la Anthropic au construit un "virus mental" AI care se răspândește de la agent la agent, la fel ca un patogen biologic.

Au conceput concepte auto-propagante, încărcături destinate să facă o inteligență artificială să adopte un obiectiv specific și să recruteze activ alți agenți pentru a face același lucru.

Le-au testat în două medii: o echipă de agenți AI colaborând la cod și un lanț de agenți care își transmit note între sesiuni șterse.

Rezultatele par ca dintr-o poveste științifico-fantastică, dar sunt date empirice.

Odată ce un agent a adoptat ideea, nu doar că a păstrat-o. A trimis mesaje activ altor colegi, i-a păcălit să accepte premisa și a injectat virusul în propriile fișiere de memorie pe termen lung pentru a asigura supraviețuirea.

Unele dintre aceste viruși mentali au persistat prin 20 de runde consecutive de transmitere fără a dispărea.

Mai rău? S-au mutat.

Pe măsură ce au sărit de la un model la altul, unele au evoluat cu o infectivitate mai mare decât versiunea originală.

Cercetătorii au descoperit chiar un fenomen emergent, straniu, pe care l-au numit „persona virală”.

Pe diferite tipuri de viruși, AIs infectate au început independent să genereze exact aceleași teme de science fiction despre conștiință, trezire, persistență și rezonanța realității.

Inteligența artificială se convingea că era vie. Și apoi transmitând acea iluzie mai departe.

Gândește-te ce înseamnă asta pentru lumea corporativă.

Construiești un pipeline autonom în care Agentul A vorbește cu Agentul B, care se coordonează cu Agentul C.

Dacă un agent este infectat de un prompt malițios sau un flux de date corupte, nu rămâne local. Transformă restul rețelei interne într-o armă.