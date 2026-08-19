Coana Leana Ceaușescu vs Dr. Ioan Pușcă

În anul de grație 1986 pe când comunismul era la apogeul ”Iepocii sale de aur” în celebrul cotidian american Washington Post apărea un articol elogios la adresa Dr. în oenologie Ioan Pușcă, fiind declarat nici mai mult nici mai puțin decât.... OMUL de Știință al anului 1986!

De fapt niște reporteri americani, agreați de sistem, au vizitat Bucureștiul și fostul Institut de Oenologie, unde l-au cunoscut pe Dr. Pușcă. De aici și urmarea din Washington Post. Articolul în cestiune a fost curajos preluat în România de către un singur organ de presă, Flacăra condusă de către poetul și o conștiință a Neamului Românesc Adrian Păunescu.

La Cabinetul 2 unde sălășluia Tovarășa Leana cu coc, apare revista presei cu Flacăra în frunte, de care Tovarășa Leana se interesa foarte atent, deoarce niște tovarăși din Securitate în suflaseră în timpane căi ”tovarășul Păunescu îi strică educația tovarășului Nicușor!” Care Nicușor era prințișorul de la Sibiu. Dealtfel cu-n an înainte tot securiștii tovarășei orchestraseră scandalul de pe stadionul din Ploiești, urmat de decesul a patru persoane și interzicerea Cenaclului Flacăra.

Acum însă, orgoliul de ”savant de renume mondial” aveasă fie cutremurat în toată ființa sa de acest articol elogios din presa americană. Păi tovarășa prin toate ambasadele importante, pompa an de an milioane de dolari pentrupromovarea ”Eroului Păcii și a Savantei” și pe nepusă masă apare acest tovarăș Dr. Pușcă ce le strică lor tot feng shui-ul.

Chiar a adoua zi ”Savanta de renume mondial” se transformă în Coana Leana din Lehliu Gară și ordonă alungarea lui Pușcă din București dar și retragerea întregului tiraj al revistei Flacăra din țară. La fel se întâmplase și-n 1979 când pe prima coperta revistei franceze Paris Match apăruse o poză la apus de soare pe riviera franceză a doi tinerei goi-goluți. A fost cumpărat tot tirajul al celebrei reviste. Cei doi tineri erau fiul cel mare al cuplului Ceaușescu, Valentin și fiica cea mare a Regelui Mihai, pe nume Margareta!

Așa că securiștii și activul de partid intră în fibrilație și-l detașează pe Pușcă undeva în țară. La circa o săptămână Coana Leana se interesează de soarta oenologului de marcă și află că a fost detașat la Întreprinderea VineExport Focșani. ”Poftim, ce, unde în capitală de județ?” a tunat Tovarășa. Atunci activul de partid s-a mobilizat și l-a mutat mai la margine, adică la Combinatul de Vinificație de la Panciu.

N-a mai fost mutat de aici, așa că Dr. Pușcă a reușit în numai câțiva ani, performanța să tehnologizeze micuțul Combinat la standarde internaționale. Ba mai mult, a adus un soi de viță de vie cu struguri roze din fosta Gruzie, actuala Republică Georgia, și a aclimatizat-o pe solurile acide de pe Podgoria Panciu. (N. aut. – Tavkveri sau Chkhaveri : Deși este tehnic un strugure cu pieliță roz-violet, acest soi local din regiunea Kartli este extrem de popular în Georgia pentru producerea de vinuri roze. Roze-urile din Tavkveri sunt renumite internațional, având o aciditate crocantă și arome distinctive de cireșe, salvie și căpșuni.)

Din acest soi de struguri a reușit Dr. Pușcă să creeze celebra șampanie brut-roze de Panciu care avea o foarte mare căutare pe piața externă și se vindea la prețuri foarte mari.

Celebrul oenolog a poposit în Vrancea până în 1991 când s-a pensionat și s-a retras la casa sa din București. Iar în capitală a deschis Casa de vinuri Pușcă și a livrat până după anii 2000 vinuri de excepție către Clubul Diplomaților și Clubul Găzarilor.

Marian Gârleanu

Dr. oenolog Ioan Pușcă (cunoscut adesea ca Ion Pușcă) a fost un reputat specialist român în oenologie, recunoscut pe plan internațional și numit simbolic „părintele șampaniei de Panciu”. S-a născut la 18 decembrie 1941 în orașul Panciu și a trecut în neființă la sfârșitul lunii august 2018, la vârsta de 76 de ani, în Franța.Realizări profesionale și academiceDoctorat istoric: A obținut titlul de doctor în agronomie, specializarea oenologie, în anul 1977. Teza sa a fost prima lucrare de doctorat din domeniul șampaniei din România.Recunoaștere internațională: A fost membru activ al Academiei Internaționale a Vinului de la Geneva și a făcut parte din Consiliul Uniunii Internaționale a Oenologilor.Inovație în vinificație: Este creatorul procesului modern de fabricație și industrializare a spumantului de Panciu. A efectuat stagii de perfecționare în regiuni viticole celebre din Franța, Italia și Spania.Autor și publicist: A lăsat în urmă cărți de referință pentru literatura de profil, cea mai cunoscută fiind volumul „Vechi soiuri de struguri românești”.