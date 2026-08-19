Youtube anunţă o nouă metodă de măsurare a vizualizărilor în stilul folosit de platforma Tiktok

Platforma YouTube schimbă regulile jocului prin modul în care numără views şi va considera vizualizare chiar momentul în care un videoclip începe să ruleze. Practic, se apropie de modelul folosit deja de TikTok şi Instagram.

Până acum, sistemul YouTube era considerat mult mai restrictiv decât cel al altor platforme: o vizualizare era asociată, în general, cu urmărirea unei anumite perioade din videoclip. De acum, regula devine mult mai simplă: porneşte videoclipul, apare şi view-ul. Schimbarea intră în vigoare pe 24 august şi ar putea modifica serios cifrele pe care utilizatorii le văd sub videoclipuri.

Noua metodă înseamnă că un utilizator care intră pe un videoclip şi îl închide după doar câteva secunde poate genera deja o vizualizare. Acelaşi principiu va fi aplicat şi în cazul transmisiunilor live: un view va fi înregistrat imediat ce utilizatorul intră în live. YouTube spune că schimbarea vine după feedback-ul creatorilor, care s-au plâns că platforma foloseşte sisteme diferite de numărare pentru diverse formate şi că statisticile sunt astfel mai greu de interpretat.

„Din punct de vedere istoric, am folosit mai multe sisteme de numărare a vizualizărilor pentru diferite formate", a transmis YouTube într-o postare pe comunitatea platformei. Dacă un videoclip poate primi un view imediat după ce începe să ruleze, numărul afişat public ar putea creşte considerabil. Un utilizator care apasă play, vede primele secunde şi pleacă va fi contabilizat diferit faţă de trecut.

Asta înseamnă că celebrul număr de views de sub un videoclip ar putea deveni un indicator ceva mai puţin relevant pentru a măsura cât de mult a fost urmărit, în realitate, conţinutul. Pentru creatori şi advertiseri, devine astfel mult mai importantă diferenţa dintre „a pornit videoclipul" şi „a urmărit videoclipul". Platforma nu renunţă complet la măsurătoarea anterioară. Aceasta va primi numele „Engaged views" şi va rămâne disponibilă creatorilor în YouTube Analytics.

Acolo, aceştia vor putea vedea câţi utilizatori au continuat să urmărească videoclipul după ce acesta a început. Cu alte cuvinte, de acum înainte vom avea două întrebări diferite: „Cine a dat play?" şi „Cine chiar s-a uitat?" YouTube precizează că noul sistem de numărare nu va afecta veniturile creatorilor şi nici criteriile de eligibilitate pentru monetizarea prin YouTube Partner Program.

Dar schimbarea vine într-un moment în care platforma pregăteşte şi alte modificări importante pentru creatori. Începând de anul viitor, noii creatori care vor să înceapă să obţină venituri din reclame şi abonamente ar urma să aibă nevoie de praguri mai ridicate: 8.000 de ore eligibile de vizionare în ultimele 12 luni sau 20 de milioane de vizualizări eligibile pentru Shorts în ultimele 90 de zile.

În prezent, pragurile sunt de 1.000 de abonaţi şi 4.000 de ore de vizionare în ultimele 12 luni sau 1.000 de abonaţi şi 10 milioane de vizualizări Shorts în ultimele 90 de zile. Modificările au atras deja critici din partea unor creatori, care se tem că accesul la monetizare va deveni mai dificil. Prin noul sistem, YouTube încearcă să uniformizeze modul în care sunt măsurate vizualizările pentru videoclipuri clasice, live-uri şi Shorts. Mai multe views pe ecran nu vor însemna neapărat mai mult timp petrecut în faţa ecranului.