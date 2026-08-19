Tragedie la Spitalul Universitar. Un medic s-a aruncat de la etaj

Un medic în vârstă de 28 de ani a fost găsit mort la Spitalul Universitar din București. Acesta și-a pus capăt zilelor, aruncându-se de la etaj.

Tânărul medic a căzut de pe o terasă aflată la nivelul etajului al treilea. Acesta era rezident la hematologie în spital. Pompierii au intervenit pentru a ajunge la el.

Salvatorii au constatat că bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața. Împrejurările în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite.

"Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar.

Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii.", se arată într-un comunicat.

Comunicat DGPMB

"La data de 19 august 2026, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 17 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui spital, din Sectorul 5.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității care au delimitat și au asigurat zona.

De asemenea, și un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate a intervenit pentru salvarea bărbatului.

În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior.

De asemenea, în acest moment se fac verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acest incident.

Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.

Menționăm faptul că în acest moment activitățile sunt în dinamică.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.", se arată în comunicat.

Alexandru Rogobete: "Cuvintele sunt puține"

Alexandru Rogobete a postat un mesaj după ce medicul rezident s-a sinucis.

"Am aflat cu profundă tristețe despre decesul medicului rezident care își desfășura stagiul de pregătire la Spitalul Universitar de Urgență București.

Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați, colegilor și întregii comunități medicale care trece astăzi printr-un moment atât de greu.

În astfel de clipe, cuvintele sunt puține și nu pot alina durerea celor care au pierdut un om drag.

Din respect pentru familie și pentru memoria celui plecat dintre noi, cred că este esențial să păstrăm demnitatea pe care o asemenea tragedie le impune.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a scris acesta.